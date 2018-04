IBM: erős hátszél a gyenge dollár

Kezdjük a sarokszámokkal: a bevétel 19,1 milliárd dollár, ami 5 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest, de ha kiszűrjük az árfolyamhatást (ami leginkább a gyengülő dollárt jelenti), akkor gyakorlatilag stagnált a cég. A profit 1,68 milliárd dollár lett, ami minimális zsugorodás a tavalyihoz képest - mindezt úgy, hogy gigantikus, több, mint fél milliárdos adójóváírást is kap a cég a Trump-féle adóreformnak köszönhetően, az effektív adókulcsa negatív 47,5 százalékos.

És a részletek...

Az IBM korábban létrehozta a "menő termékek" kategóriát (Strategic Imperatives), azzal az üzenettel, hogy erre érdemes a befektetőknek figyelniük, amíg ez nő, a cég jövője is rendben lesz. Ennek megfelelően ide kerülnek a növekedő technológiák és megoldások és az XaaS-portfólió. A kategóriának van némi létjogosultsága, ha ezeket nem sikerült időben elég nagyra növelni, akkor az IBM nem tud versenyképes alternatívája lenni az új generációs IT-cégeknek, mint az Amazon vagy a Google (és a magát sikerrel megreformáló Microsoft). A lényeg: a stratégiai imperatívuszok együtt az elmúlt 12 hónapban 37,7 milliárdra rúgtak, ami nagyon szerény, 10 százalékos növekedési ütem az árfolyamhatás kiszűrésével. Mindez úgy, hogy tényleg minden izgalmas termék ide tartozik az analitikától a mobilos megoldásokig és biztonságig.

A tulajdonképpeni szegmensek közül a legnagyobb a műszaki szolgáltatások és felhős platformok szegmense, 8,6 milliárdos bevétele azonban 1 százalékos zsugorodást jelent, üzemi eredménye pedig nagyon szerény, mindössze 400 millió dolláros és tavalyhoz képest harmada tűnt el. Jó hír, hogy a megkötött infrastruktúra-szolgáltatási szerződések 10 százalék fölött nőttek, köszönhetően a felhős termékek térnyerésének. Szintén komoly profittermelési problémával küzd az IBM másik szolgáltatási szegmense, az üzleti szolgáltatásoké: itt a bevétel 4,2 milliárd dollár, az üzemi eredmény azonban jelképes 100 millió, amely ráadásul feleződött tavalyhoz képest.

A "Cognitive Solutions" szegmens ilyen értelemben a cég ékköve, amely üzemi eredményben messze lekörözi a többieket (1,3 milliárd), annak ellenére, hogy bevétele csak 4,3 milliárdos - de legalább növekszik, most 2 százalékkal tudott bővülni. A cég szerint a megoldásszoftverek (analitika, biztonság) húzták az eredményt, de nagyon stabil (sőt, 1 százalékkal nőtt) a tranzakciófeldolgozás is, tehát a "régi" termékvonalakban is van azért erő.

Mi sem mutatja ezt jobban, mint a Systems szegmens, amely a hardvereket és a hardverközeli szoftvereket (operációs rendszereket) tartalmazza. A hardverek továbbra is nagyon egészségesen mennek, ez most 6 százalékos növekedést jelent, míg az OS-ek 1 százalékot zsugorodtak. A szegmens bevétele egyébként 1,5 milliárd (+4%), üzemi eredménye azonban negatív, 200 milliós mínusszal, bizonyos egyszeri tételeknek köszönhetően.

Minipánik a tőzsdén

Az eredmények és az előrejelzések hallatán a befektetők szabályosan pánikoltak, a papírok pedig közel nyolc százalékot estek. Az elemzők szerint ezt elsősorban a vártnál sokkal gyengébb eredményhányadok illetve a meglehetősen sötét előrejelzés indokolja, az eséssel az elmúlt két hónap kapaszkodását törölte le egy csapásra a papír.