Kilépett bétából a Google üzleti chatbot-platformja

Hivatalos verzióban is elérhetővé vált a Dialogflow Enterprise Edition azaz a Google cégeknek szánt megoldása a konverzációs (jellemzően chatbot) interfészek készítésére a Google Cloud Platformon keresztül - írja GCP blogja. A megoldás a számítógépes nyelvi feldolgozás alapjaiból kiindulva nyújt hang- és szövegalapú párbeszédre épülő megoldásokat az előfizetőknek. A rendszer felismeri a céggel kapcsolatba lépő felhasználó szándékát és a szövegkörnyezetet gépi tanulással, illetve képes automatikusan válaszolni a kérdésekre.

A megoldás alapja egyébként a 2016-ban felvásárolt API.AI, amelynek már Dialogflow néven elkészült béta változatát tavaly novemberben indította el a cég, és most a béta címkét is eltávolította. A közlemény szerint jelenleg már több százezer fejlesztő használja a szolgáltatást a hang- és szövegalapú konverzációs interfészek kialakításához. A népszerűségének oka, hogy a Google olyan egyszerű platformot igyekezett fejleszteni, amit az interfészek létrehozásában kevésbé tapasztalt fejlesztők is könnyen tudnak használni. Másrészt pedig a kódot elég egyszer megírni, majd jelentősebb változtatások nélkül más platformokon és eszközökön is lehet használni, köztük természetesen a Google Assistanten, de a konkurens Amazon Alexán is, vagy éppen a chatbotokat a Facebook Messengeren.

A szolgáltatásra előfizető cégeknek előre be kell tölteni némi adatot a gépi tanulási rendszer betanításához, de ehhez néhány előre elkészített agent is rendelkezésre áll. Ilyen például a nagyobb valuták árfolyamát átszámoló, az ünnepnapokat számon tartó vagy az egyszerűbb beszélgetéseket folytató "Small Talk" program. Ezek közül mindegyike testre szabható és webhookon keresztül vehető igénybe, de a cégek teljesen testre szabott alprogramokat is fejleszthetnek az interfészhez.

Mostantól a Dialogflow API V2 az alapja minden új agentnek, amelyhez a cég integrálta a Google Cloud Speech-to-Text megoldást - a V1 és a V2 összehasonlításáról itt ír bővebben. A bejelentéssel együtt ezenkívül több új funkció is megjelent, például most már nem kell az API hívásokat egyesével feladni, hanem össze is lehet fűzni egyszerre többet. Továbbá az Analytics menüpont irányítópultján lehet vizualizálni a munkameneteket, a Google client library új funkciói pedig a Google Assistant funkciók integrálásában segítenek.

A megoldás már nagyjából 30 nyelvet támogat, de a magyar - vélhetően az összetettsége miatt - még mindig nem tartozik bele a csomagba, a teljes nyelvi lista itt található. Viszont ha valaki az angol valamelyik lokális változatában, esetleg németül, franciául, oroszul, hollandul vagy dánul szeretne hang- vagy szövegalapú interfészt fejleszteni, akkor érdemes kipróbálni a megoldást.

A Dialogflow kétféle csomagban elérhető, amelyről itt olvasható több információ. Az ingyenes standard változat napi legfeljebb ezer és havi 15 ezer hangalapú interakciót, valamint másodpercenként 3 szöveges lekérdezést támogat. A fizetős Enterprise Edition csomagban fizetni kell a szöveges (0.002 dollár kérésenként) és hangalapú (0.0065 dollár 15 másodpercenként) lekérdezésekért is, de ehhez már tartozik Service Level Agreement (SLA) és Google Cloud Support támogatás is.