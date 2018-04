Tiltólistán a Telegram Oroszországban

Felhúzta blokádját a Telegram csevegőszolgáltatása elé Oroszország. Az erre vonatkozó határozatot egy moszkvai bíróság hozta meg, miután a vállalat nem adta át a helyi Roskomnadzor médiaszabályozónak a szolgáltatásban az üzenetek titkosításához használt kulcsokat. A hatóság a BBC szerint a potenciális terroristák megfigyeléséhez kérte a titkosítási kulcsokat a cégtől, amelyek átadására két hetet adott, ezt ugyanakkor a Telegram nem teljesítette. A vállalat szerint ugyanis a felhasználók privát üzenetinek megtekintésére vonatkozó követelések megalapozatlanok, alkotmányellenesek, amelyeket ahogy fogalmaz "műszakilag és jogilag" sem képes teljesíteni.

A frissen élesedett tiltás ellenére a vállalat nem érzékelt jelentős visszaesést a felhasználói aktivitásban az első 24 órában, jó eséllyel azért, mert az oroszországi felhasználók jelentős része valamilyen VPN vagy proxy szolgáltatást használ a tiltások elkerülésére. Oroszország egyébként a TechCrunch információi szerint a teljes Telegram felhasználói bázis nagyjából 7 százalékáért felel - a cég múlt hónapban kiadott közleménye szerint már átlépte a 200 milliós havi aktív felhasználószámot, ami alapján az oroszországi bázis nagyjából 14 milliósra tehető.

A cég külső felhő szolgáltatókra támaszkodva igyekszik továbbra is elérhetővé tenni termékét a régióban, hogy a helyi hatóságok számára megnehezítse a hozzáférés blokkolását. Az orosz válaszlépés persze erre sem maradt el, ahogy a Bleeping Computer is beszámol róla, a Roskomnadzor több mint 1,8 millió, az Amazon, illetve a Google infrastruktúrájához tartozó IP címet blokkolt. A lépésnek nem csak a Telegram kerülőutakat kereső terméke esett áldozatul, azzal járulékos veszteségként több online szolgáltatás is elsötétült, különböző játékoktól, mobilappokon át egészen a kriptopénzekhez köthető szolgáltatásokig.

A tiltásról a hatóság a Google-t és az Amazont is tájékoztatta, a közeljövőben kiderül, hogy a lépéssel elég nyomást tud-e gyakorlni a cégekre, hogy az érintett területeken kiebrudalják a Telegramot saját környezetükből. Időközben Oroszország egyébként az Apple-t és a Google-t is felszólította, hogy távolítsák el az üzenetküldőt alkalmazásboltjaikból, sőt, több VPN szolgáltatót is az alkalmazás blokkolására szólított, a cégek válaszlépése azonban egyelőre várat magára. Az orosz FSB biztonsági szolgálat szerint a csevegőapp az országban is potenciálisan jelen lévő nemzetközi terrorszervezetek kedvelt kommunikációs eszköze, többek között a tavaly áprilisi szentpétervári metrós robbantás elkövetője is azt használta.

A Telegram a hagyományos csevegéshez az MTProto protokollra épülő szerver-kliens titkosítást alkalmaz, a titkosított chat funkcióval ugyanakkor a beszélgetések kliens-kliens végpontok közötti titkosítást kapnak. Jó eséllyel ez utóbbit használhatják a szolgáltatást választó esetleges rosszindulatú felek is - ugyanakkor miután végpontok közötti titkosításról van szó, az így váltott üzenetekhez maga a cég sem férhet hozzá, kizárólag a beszélgetésben résztvevők, akik készülékeiken rendelkeznek a titkosítás feloldásához szükséges kulcsokkal. Ennek fényében a Telegram valóban nem tud hozzáférést biztosítani ezekhez az üzenetváltásokhoz a hatóságok számára, még ha meg is lenne oldalán az együttműködési szándék. Ennek vélhetően a hatóságok is tudatában vannak, ami magyarázhatja a szolgáltatás viszonylag gyors és kiterjedt - a cég első tapasztalatai szerint azonban nem túl hatékony - tiltását az országban.