Már nem csak parkolni, de tölteni is segít a Parkl

Új funkciókkal bővül a teljesen hazai fejlesztésű Parkl. Az autós leállást könnyítő, egyedi infrastruktúrára épülő szolgáltatással a parkolás mellett már tölteni is lehet az elektromos gépjárműveket. A digitális platform emellett tovább egyszerűsíti a parkolóhely elfoglalását, mostantól ugyanis a gépjármű azonosító és rendszámfelismerő rendszernek hála akár az automatikus behajtás is megoldható, vagyis az ügyfélnek még az okostelefonját sem kell elővennie a folyamat indításához. Ehhez kapcsolódik mintegy kiegészítés gyanánt a parkolóhely foglalás és felügyelet, amellyel távolról monitorozható, illetve menedzselhető a parkolóhelyek állapota.

A parkoló-kapacitások optimális kihasználására hivatott szolgáltatásnál kézenfekvő fejlesztés volt az elektromos töltőállomások integrálása, hisz ily módon az ügyfél a parkolóban eltöltött idő alatt két legyet ütve egy csapással, gépjárműjének akkumulátorát is újratöltheti, mindezért pedig egyazon alkalmazáson belül, egyszerűen fizethet. A töltés befejeztével (erről push üzentet küld a Parkl) a mobilos appban megjelenik az igénybe vett szolgáltatások díja és a kapcsolódó fogyasztási adatok (pl. kW mennyiség), amit az előzetesen regisztrált kártyával, külső fizetési szolgáltatón keresztül lehet kiegyenlíteni. Mindeközben a Parkl nem csak az autósok, de a töltőállomásokkal rendelkező cégek számára is szolgáltatást nyújt. A Parkl Monitoring ugyanis az elektromos töltőhelyek felügyeletére hivatott, így automatikusan kiszűrhetőek az illetéktelen felhasználók, amelyről a rendszer képes értesítést küldeni a felügyeleti szerv(ek)nek.

Ugyancsak praktikus újítás a szintén házon belül fejlesztett gépjármű azonosító és rendszámfelismerő rendszer, amely kiegészíti e-mobilitási (pl. töltés) és parkolási szolgáltatások felügyeleti és automatizálási feladatait. A felhasználók szempontjából a rendszer nagy előnye, hogy az rendszám gyors leolvasását követően képes automatikus behajtást biztosítani, vagyis be- és kiálláskor nyitni, majd zárni a sorompót. A Parkl Instant fantázianévre keresztelt fejlesztésnek hála a sorompó előtt elég csak lassítani, amely idő alatt egy kamera leolvassa a rendszámot, majd továbbítja a Parkl szerverének az információt, ezt követően pedig az okostelefonos alkalmazásban megjelenik a szokásos összesítés.

Az egyik első magyar proptech cég

Már Magyarországon is megjelentek az első, az ingatlanpiac digitalizációját célzó informatikai projektek. Ilyen az alig néhány fős budapesti Parkl is, amely a belvárosi parkolóházak kihasználatlan parkolóhely-kapacitását veszi át, mobilalkalmazáson keresztül értékesítve azt az autósok számára. Minden az appból intézhető, a rendszer az automatázástól is elköszön, az ügyfél elhagyja a parkolóházat és a kártyáját automatikusan terhelik. A parkolóházba telepített, kvázi filléres eszköz egyszerűen digitalizálja a régi eszközöket, a sorompóból fizetőkapu lesz. A Parkl egységes mobilos felület ad a felhasználók számára minden parkolóházhoz, illetve lehetőséget ad dinamikus árazásra és bármilyen módosításra, hiszen az üzleti logika felhőben fut, bármilyen módosítás azonnal visszacsatornázódik mind a felhasználó, mind a parkolóház felé. A terméket már most több ezren használják számos, Budapest belvárosában lévő parkolóházban.

Az első proptech megoldások tehát már Magyarországon sem csak tapogatóznak, de kőkeményen elkezdték megvetni lábukat, azokkal pedig hamarosan az első hazai proptech konferencián testközelből is megismerkedhetünk. A Proptech Hungary névre hallgató rendezvény 2018. május 30-án Budapesten, a BMC-ben rajtol, fókuszban az ingatlanpiac digitális transzformációjával. A rendezvény elsődleges célja hidat képezni két iparág, az ingatlanpiaci és informatikai szereplők között, megtalálva a közös nyelvet. Ezt a missziót szimbolizálják a szervezők is, hiszen a rendezvényt az online piac két, területükön legmeghatározóbb szereplője jegyzi, az ingatlan.com csoport és az informatikai tartalomszolgáltató HWSW.hu.