Startupokkal működne együtt a Nintendo

Partnercégeket keres a Nintendo az amerikai Scrum Ventures befektetőn keresztül, amely segítene új eszközöket fejleszteni Nintendo Switch konzolhoz. A megoldás lehet akár valamilyen komponens, szenzor, chip vagy más kiegészítő - írja a Bloomberg. Az együttműködés részeként a japán vállalat segítene piacra vinni a partnercég termékét, azáltal hogy beépíti saját megoldásába vagy a Nintendo márka alatt jelenteti meg. Számos más lehetőség is felmerülhet, de attól a vállalat előre elzárkózik, hogy befektessen közvetlenül az együttműködésre kiválasztott startupba.

A Nintendo célja természetesen, hogy olyan újszerű megoldásokat találjon, amely segíti a játékélményt, és ezáltal növelni tudja a Switch eladásait. A konzol ugyanakkor így is hihetetlenül népszerű, a legutóbbi negyedéves jelentése kapcsán mi is megírtuk, hogy kevesebb mint egy év alatt 14,86 millió példányban fogyott, és ezzel már túllépte a Wii U eladásait. A siker pedig a bevételen és a profiton is megmutatkozott, utóbbi 1,1 milliárd dollárt ért el az előző év 71 millió dolláros profitjához képest. Az eredményekhez hozzátette a Nintendo-igazgató Tatsumi Kimishima, hogy 2019 március végéig 37 millióra szeretné emelni az eladott egységek számát.

A szokatlan startup-partnerkereső megközelítéssel a vállalat valószínűleg kísérletezni szeretne, hogy milyen új irányokba lehetne elvinni a Switch fejlesztését, ami új közönséget is magához vonzhat. Ilyen jellegű újfajta megközelítés például az április 27-től kapható Nintendo Labo karton kiegészítők megjelentetése is, amelyet szintén a konzolhoz lehet kapcsolni. Méghozzá úgy, hogy a játékos eltávolítja a leválasztható kontrollereket, és az eszközöket a Labo kartonkészletén keresztül valami máshoz csatlakoztatja, így a Switchet például zongorává, motorrá vagy irányítható kartonrobottá is át lehet változtatni a kiegészítők segítségével.

Nintendo Labo

A startupok június 9-ig jelentkezhetnek a felhívásra a Scrum Venturesnél ezen az oldalon keresztül. Az együttműködésre bármilyen fázisban lévő cég jelentkezhet az egyetemi kutatócsapatoktól kezdve a nagyobb vállalatokig a világ bármely részéről, de a lényeg, hogy a vállalat már közel kész megoldásokat szeretne, nem pedig ötletversenyt. Nyár elején a befektetőcég a benyújtott pályázat és több interjú után kiválasztja a csapatokat, amelyeknek mentorálást nyújt online formában, szakértők és a Nintendo fejlesztői közreműködésével. Végül a kijelölt és felkészített startupok megtarthatják a demót és az előadást a vállalat döntéshozóinak, akik döntenek majd arról, hogy ki fejleszthet új kiegészítőket a Switchez.