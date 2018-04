Órajelbajnokkal tiszteleghet az x86 40. születésnapján az Intel

Jubileumi modellel tiszteleghet az x86-os utasításarchitektúrát elsőként alkalmazó 8086 processzorának negyvenedik születésnapjának apropójából az Intel. A tavaly ősszel piacra került hatmagos Coffee Lake lapkára épülő Core i7-8086K nyár elején jelenhet meg, a pletykák szerint igencsak magas órajellel. Nem hivatalos adatok szerint ugyanis az évfordulós processzor alapórajele eléri a 4 GHz-et, miközben turbóval ennél 25 százalékkal magasabbra, 5 GHz-re, vagy akár ennél is feljebb ugorhat fel a mag(ok) órajele. Amennyiben hinni lehet a híreknek, mindezért a TDP keretet sem kellett megemelni, maradt az i7-8700K-nál (is) látható 95 wattos érték. A rendhagyó processzort a gyártó június elején, a Computex kiállításon mutathatja be.

A WCCFTech már képet is közölt a látszólag végleges, kereskedelmi forgalomba szánt termékről. Az SR3QQ cikkszámú processzor LGA1151 tokozású, működtetéséhez pedig B360, H310, H370, Q370, vagy Z370 chipsettel szerelt alaplapra lesz szükség. A Coffee Lake lapkában található összes részegységet bekapcsolva hagyta az Intel, így a hat processzormag mellett a 12 megabájt harmadszintű gyorsítótár, illetve természetesen a Hyper-Threading is aktív. Ugyancsak jó hír, hogy nyitva hagyta a szorzózárat a gyártó, így a processzorokat jó eséllyel könnyedén túl lehet majd hajtani, a turbó alapján az 5 GHz fölötti tartomány is elérhető lehet speciális hűtés (víz, nitrogén) nélkül.

A jubileumi processzor koncepciója nem új az Intel háza táján, a cég legutóbb közel négy éve, a Pentium 20. születésnapját ünnepelte hasonló termékkel. Utóbbi márkanévhez hasonlóan az 1978. június 9-én bemutatott 8086 is egy mérföldkőnek számít a cég történetében. Ennek apropója, hogy ez a termék hozta el elsőként a mindmáig alkalmazott, ám azóta is gyakran becsmérelt, népszerűség tekintetében azonban átütő sikereket elért utasításarchitektúrát. A 16 bites modell mindössze 29 000 tranzisztort tartalmazott, 5 MHz-es sebességgel futott, és akár 1 megabájt memóriát is képes volt megcímezni. (Összehasonlításként: a jubileumi modell alapját adó Caffee Lake lapka körülbelül 2 milliárd tranzisztorból állhat - az Intel nem közölt hivatalos értéket -, és a fenti példa alapján akár 5 GHz körüli sebességen is üzemelhet.)

Az x86 karrierje azt követően indult szárnyalásnak, hogy az IBM 1982-ben a Motorola 68000 helyett a 8086 egyszerűsített, szűkebb adatbusszal rendelkező változatát, a 8088-at választotta a várakozásokat messze felülmúló népszerűségnek örvendő PC, azaz személyi számítógép alapjául. Az IBM akkoriban úgy számolt, hogy a termék teljes életciklusa alatt összesen legfeljebb 250 000 darab PC-t értékesíthet, ám mint később kiderült, a keresletet jelentősen alábecsülte: két évvel a piaci premier után már havonta 50 000 PC-t gyártott a vállalat.