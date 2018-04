Elérhető a Windows Admin Center

Windows Admin Center néven debütál a Microsoft eddig Project Honoluluként emlegetett, böngészőből elérhető Windows Server menedzsmentfelülete. A megoldás előzetes verzióját a vállalat a 2017-es Ignite konferencián mutatta be, amely a cég szerint már a stabil kiadás megjelenése előtt több mint 50 ezer letöltésen, 25 ezer ügyféloldali deploymenten, illetve több mint 250 ezer egyedi csatlakozáson volt túl.

A felület lényege, hogy egy sor korábban külön-külön használt menedzsmentkonzolt egyetlen integrált böngészős grafikus felületen hoz össze, megkönnyítve a rendszergazdák dolgát. A megoldás a Windows Server és Windows 10 távoli kezelésére használható, legyen szó fizikai vagy virtuális gépekről, bármilyen felhős környezetben. A rendszer Azure Site Recovery integrációval, valamint Azure Active Directory támogatással is kiegészül, ezáltal pedig a többlépcsős azonosítást is támogatja.

A Microsoft Admin Center két fő elemből épül fel, amelyek közül az első a szervereket Remote PowerShellen, a WMI-t (Windows Management Instrumentation) pedig WinRM-en (Windows Remote Management) keresztül kezelő gateway, a második pedig egy a HTTPS lekéréseket figyelő webszerver, amely a felhasználói felületet is kiszolgálja a böngésző számára. Ezek egyetlen MSI-be csomagolva telepíthetők egy helyi Windows 10 kliensre, egy dedikált gateway szerverre vagy egy kezelt szerverre.

A Microsoft szerint a Windows Admin Centerrel egy felületen követhetők a rendelkezésre álló erőforrások részletei, továbbá a failover megoldások és a HCI (Hyper-converged Infrastructure) deployment feladatok is kezelhetők vele. Az Admin Center olyan létező eszközöket hivatott kiegészíteni, mint a System Center, illetve az Azure Operations Management Suite. A frissen rajtoló termék az adott környezet biztonságának kezelését is hatékonyabbá teheti, olyan funkciókkal mint a szerepalapú hozzáférési jogosultság kezelés (RBAC vagy Role Based Access Control). Mindezek mellett a vállalat azt ígéri, hamarosan a rendszer harmadik felek termékeivel is összekapcsolható lesz, így külső gyártók hardverei is kezelhetővé válnak a felületről. Ehhez a Microsoft berkeiben már készül a külső partnereknek szánt SDK.

A vállalat a terméket Windows Server 2019-re optimalizálja, ugyanakkor az már Windows Server 2012 vagy újabb verziókkal is használható. Noha a felület széles körű funkcionalitást kínál, azt a cég is aláhúzza, hogy nem helyettesíti teljesen a hagyományos MMC (Microsoft Management Console) eszköztárat, illetve az RSAT (Remote Server Administration Tools) eszközöket sem. Ennek kapcsán egyébként a cég részletes dokumentációt is közzétett. Arra is érdemes odafigyelni, hogy a rendszer hivatalosan csak a Microsoft Edge, illetve Google Chrome böngészőket támogatja, noha nem kizárt, hogy a későbbiekben ez a lista bővülni fog.