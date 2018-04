Jönnek az önmegsemmisítő emailek Gmail alá

Bizalmas email-üzenetekkel kísérletezik a Google - tudta meg a TechCrunch névtelen informátora. Az új, várhatóan a Gmail-redesignnal együtt érkező új funkció lehetővé teszi, hogy a szokásos emailekhez képest valamivel biztonságosabb levelezést folytassunk, illetve azt is, hogy a küldött üzenetet bizonyos idő elteltével megsemmisítsük.

Bizalmas - amennyire egy üzenet lehet

Az emailek műszaki korlátai miatt a megoldás persze nem teljes, de jobb a semminél. A levélnek természetesen nyoma marad a fogadó oldalán, a Google értelemszerűen nem tudja törölni a más szolgáltatónál tárolt üzenetet és annak tartalmát, erre a bizalmas üzenetek esetében is érdemes tekintettel lenni, hogy adatként a feladó, a levél címe és bizonyos metaadatok (küldés időpontja, stb.) megmaradnak a fogadó szerveren. Ugyanígy a fogadó fél nyilván készíthet például képernyőmentést vagy akár hagyományos fotót is a küldött üzenetről, így ha nagyon akarja, el tudja azt tenni az utókor számára. A nem szándékos adatszivárgás ellen (és külső felek ellen) viszont elég jó alapvető védelmet kínál. Így a bizalmas levélnél letiltja az egyszerű kivágás-beillesztés funkciót, a letöltést illetve a levél nyomtatását is. Az egyelőre nem világos, hogy ha mindkét fél az új Gmail-t használja, akkor is szükség van-e a linkre, vagy a levéltest megjelenik úgy, mint egy hagyományos üzenet.

További különleges védelem, hogy az üzenet bizonyos idő után törlődni tud. Ilyenkor a levél törzse helyett a fogadó csak egy linket kap, amit Google-azonosítójával belépve tud megnyitni és elolvasni. A beállított időtartam elteltével pedig a link tartalma törlődik.és ugyan a levél a linkkel együtt megmarad a postaládában, az eredeti tartalom elérhetetlenné válik mindenki számára. Extra védelemként a feladó kérhet kétfaktoros védelmet is, ilyenkor egy külön (SMS-ben) küldött üzenetben érkező kód is kell az email tartalmának megtekintéséhez.

Van, ahol ez már működik

Ahogy a TechCrunch megjegyzi, a funkcionalitás ismerős lehet a ProtonMail-ből. A svájci, biztonságra fókuszáló emailszolgáltatás már bevezette a bizalmas leveleket, amelyeknél extra funkcióként az automatikus törlődés és elérhető. Ha mindkét fél ProtonMail fiókot használ, akkor az üzenet normál levélként érkezik és olvasható a levéltest, a beállított időtartam lejártával pedig mindkét fiókból automatikusan törlődik. Amennyiben a fogadó külső szolgáltatást használ, akkor csak linket kap, a határidő előtt ezen a linken a levéltest olvasható, annak lejártával viszont ez a tartalom elérhetetlenné válik. A cég megjegyzi, hogy az óra a küldés gomb megnyomásával indul, nem a levél első olvasásától, így elképzelhető, hogy a levél olvasatlanul törlődik.