Jön a WebAssembly Studio

Elkészítette saját fejlesztői környezetét a Mozilla. A WasmExplorer és a WasmFiddle projektek összevonásával 2017 decemberében indult a WebAssembly Studio fejlesztése, amely így néhány hónap alatt egy használható termékké nőtte ki magát és számos új funkcióval is gazdagodni tudott. Az IDE egyelőre igen korai bétának (vagy érett alfának) tekinthető, a technológia iránt érdeklődőknek azonban már most hasznos eszköz lehet a tanulásban.

A WebAssembly webes bájtkódként fogható fel, olyan köztes bináris formátum, amelyet (függetlenül az eredeti programozási nyelvtől) a böngésző képes nagy, közel natív sebességgel futtatni. A WebAssembly mögött ráadásul gyakorlatilag teljes iparági összefogás sorakozott fel, a siker érdekében a Google ki is végezte saját alternatív kezdeményezését, a PNaCl-t, így mondhatjuk, hogy a Wasm sikerre ítéltetett középtávon.

A Mozilla most kiadott eszköze C, C++ és Rust nyelven írt alkalmazásokat képes fordítani WebAssemblyre, majd azt a böngésző keretében futtatja. A nyelvek támogatása a fejlesztők bevallása szerint "még nagyon primitív", de ez a következő mérföldkövekkel gyorsan javul majd várhatóan. Jelenleg a fordítás nagy részét szerveroldalon végzi a szolgáltatás, de a tervek szerint ez fokozatosan átkerül majd kliensoldalra.

A WebAssembly Studio legfontosabb hozadéka jelenleg, hogy a .wasm bináris modulokat és a szöveges .wat állományokat is közvetlenül szerkeszthetővé teszi, mentéskor pedig újrafordítja a bináris futtathatót. Ezen felül olyan képességekkel rendelkezik, mint a modulok validálása Binaryen segítségével, illetve a többkörös optimalizáció.

Ismerkedés az x86-os kimenettel.

Ahogy látható, ezek jelenleg inkább a technológiával való beható ismerkedést segítik jelenleg, nem elsősorban a produktív fejlesztői munkát. Ez a projekt látható célja is, a Binary Explorer például a WebAssembly kód bináris reprezentációját mutatja részleteiben, de beletúrhatunk az x86-os binárisokba is, megérteni hogy mennyire alacsony szinten is fut a Wasm-kód. A Generate Call Graph parancs (értelemszerűen) a függvényhívásokat teszi érthetőbbé.

Maga az IDE alapját egyébként a Microsoft-féle Monaco képezi, amely a Visual Studio Code alatt is dolgozik, ez pedig az Electron frameworköt használja (ami a gyakorlatban egy Chromium-alapú megjelenítő komponens, amely így a Microsoft után a Mozilla eszköztárába is utat talált).

A felület elérhető a webassembly.studio oldalon, a GitHub repó pedig itt található.