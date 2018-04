Újfajta oktatási okoseszközt mutattak be a Microsoft kutatói

A digitális és a fizikai világot érintéssel összekapcsoló kutatási projektet mutatott be a Microsoft Research csapata. A Project Zanzibar tulajdonképpen egy olyan kis érzékelőkkel telepakolt feltekerhető vagy asztalra teríthető egérpad-szerű eszköz, amelyet a tablet elé lehet helyezni, és ezáltal különböző interakciókat lehet teremteni a két eszköz között. A megoldás érzékeli a kézgesztusokat közvetlen érintéssel vagy akár legfeljebb 30 milliméteres távolságból, felismeri az NFC matricákat, az akkumulátort, a Bluetooth eszközöket, továbbá képes egyszerre több objektum mozgásának és orientációjának érzékelésére.

Egyelőre a Microsoft a bemutatóvideójában csak a Project Zanzibarban rejlő játékos lehetőségekre igyekszik rámutatni, amelyekkel ki lehet használni a különböző NFC-vel ellátott objektumok pozíciójában és mozgatásában rejlő lehetőségeket. Ezek szerint lehet vele például kártyajátékokat játszani, ahol a kártyák helyzete a virtuális szereplőket is mozgatja, de a megoldás felismeri akár a több szereplős interakciókat is. Történeteket is el lehet mesélni, miközben a Zanzibar az offline bábukkal eljátszott jeleneteket leképezi a virtuális térben, esetleg kiegészíti a játékot a kiterjesztett valósággal.

Azonban jól látható, hogy az egyelőre Project Zanzibar néven futó megoldásból a játékoknál sokkal többet is ki lehetne hozni akár oktatási vagy kutatási téren. Ahogy a videóban is látható, az eszköz alkalmas például a betűzés gyakorlására vagy geometriai alakzatok leképezésére, és ezáltal a gyerekeknek a matematika tanítását is segítheti. A közlemény hozzáteszi, hogy például a Montessori pedagógiai-pszichológiai módszer kifejezetten önirányított tanulási tevékenység és a gyermek személyes tanulási terének használatát támogatja a tanítás során, amihez egy ilyen eszköz jól illeszkedne. Ezenkívül könnyen elképzelhető, hogy természettudományi kutatásokban is lehetne hasznát venni, például valamilyen kísérlet virtuális leképezéséhez.

A The Verge szerint viszont kézenfekvő forgatókönyv, hogy a Microsoft a későbbiekben a céghez tartozó Minecraft játékot szeretné kombinálni valós LEGO kockákkal. Kézenfekvő, hogy a kockákat könnyen fel lehet ragasztani NFC-s matricákkal, és így a figurák leképezhetőek a gyerekek körében népszerű Minecraft szereplőiként. A játéknak ebből a szempontból is lenne oktatási relevanciája, hiszen a Minecraft: Education Edition kifejezetten népszerű az iskolákban - legutóbb például Chemistry Update kiegészítőt kapott az interaktív kémiai virtuális kísérletekhez.

Az utóbbi időben a kritikusok szóvá tették, hogy a Microsoft Research kutatási projektjei mostanában csak elméleti síkon maradtak, és e vállalat nem valósította meg azokat. Elég elképzelhetőnek tűnik, hogy most a Project Zanzibar megtörheti ezt a tendenciát, és a későbbiekben valóban megjelenik majd a piacon és esetleg kifejezetten az oktatásban, de legközelebb egyelőre Montreálban az ACM CHI konferencián lehet megtekinteni.