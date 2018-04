Csúszik a tavaszi Windows 10

Komoly hibát talált a Microsoft a kiadásra jelölt Windows 10-ben, így csúszik az idei tavaszi alverzió kiadása - tudta meg a Windows Central. A 1803 illetve Redstone 4 néven is futó, soron következő kiadás az eredeti tervek szerint tegnap, április 10-én, a szokásos patch kedd alkalmával futott volna be a felhasználókhoz, a fejlesztők azonban a hétvégén olyan hibát találtak, ami miatt elcsúsztatták a kiadás ütemtervét.

A Windows Central értesülése szerint a hiba meglehetősen ritka, de eléggé jelentős ahhoz, hogy az utolsó pillanatban felfüggesszék a fejlesztők a kiadás programját a javításig. A belsős információ szerint ahogy a javítás megkapja a minősítést, a kiadás is zöld utat kap - erre várhatóan heteken belül sor kerülhet. Az értesülés szerint a 1803-mal a Microsoft kimondottan óvatos, a fejlesztők sürgetése és a határidők tartása helyett inkább a minőség és megbízhatóság került fókuszba, ezért nincs különösebb időnyomás most a csapaton.

A Timeline felülete - alul a folytatható tevékenységekkel.

A Windows 10 ötödik frissítése viszonylag apró újdonságokat hoz. A rendszer végre megkapja az eredetileg őszre tervezett Timeline funkciót, amely a futó alkalmazások mellett megjeleníti a korábban végzett tevékenységeket is, így azok pillanatok alatt folytathatóak, ráadásul nem csak ugyanarról a gépről, hanem iOS-es és androidos telefonokról is. A Task View az utolsó 30 nap tevékenységeit listázza majd, a szerkesztett dokumentumok, nyitott böngészőfülek és egyéb tevékenységek között lehet majd keresgélni. Megújul az értesítési központ (Action Center), és megjelenik a Focus assist funkció - ezzel elnémíthatjuk egy időre a zavaró értesítéseket, komoly munkához vagy épp prezentációhoz. A képesség ráadásul előre programozható időintervallumokra, ilyenkor automatikusan bekapcsol a testre szabható "zajszűrő".

Alkalmazásokat szegezhetünk GPU-ra - immár a modernizált felületen. (képek: Pureinfotech.com)

Egy másik apróság, hogy a modernizált beállítások felületre került át rengeteg hagyományos beállítás, például a betűtípusok, így néhány év alatt lassan a Control Panel funkcionalitását közelíti - de még mindig csak közelíti. Ugyanerre a felületre már korábban beköltözött a kijelzők beállítása, most ez egy új grafikus oldallal bővül, ahol például beállíthatjuk,hogy melyik alkalmazás melyik GPU-n fusson (már ha több van). Szintén új, hogy a beállítások felületén immár követhető az adatforgalom, csatlakozónként és Wi-Fi SSID-nként nézhetjük, hogy mennyit fogyasztottunk - illetve portonként határozhatjuk meg a felhasználható adatkeretet is, így megelőzve például a mobilnetes kerettúllépést. Szintén itt kap helyet az induláskor elinduló alkalmazások listája, amely a Task Managerből költözik ide (bár egyelőre régi helyén is megtalálható marad).

Összességében a 1803 nem forgatja fel a felhasználói élményt, az új Fluent Design elemei kezdenek előtűnni a felület egyes pontjain - jóval erősebben, mint a 1709-es kiadásban.

Csúszik a táncrend

A Microsoft immár jól bejáratott módon sok körös tesztelés után adja ki a Windows 10 nagyfrissítéseit (alverzióit?), a belső tesztelést követően a Windows Insider program résztvevői próbálhatják ki a szoftvert. Ha minden kész a rajtra, akkor hivatalossá válik a kiadás és megkezdődik annak terítése az egyszerű végfelhasználók felé. De itt is követi a fokozatosságot a Microsoft, az automatikusan települő frissítést több körben, konzervatívan adja ki, első körben például csak a biztosan kompatibilis hardverekre. A telemetriai adatok birtokában pedig fokozatosan nyílik ki a kör, a hivatalos rajt után néhány hónappal pedig minden támogatott gépre megérkezik az új verzió.