A konzumer adatvédelmen erősít az Office 365

Néhány hónappal ezelőtt a OneDrive for Business felhasználói számára megjelent a fiókokban a fájlok visszaállítását lehetővé tévő Files Restore funkció, és most a Microsoft bejelentette, hogy a kiterjeszti a lehetőséget az Office 365 Home és a Personal csomag előfizetőire is. Azok a OneDrive felhasználók továbbra sem kapják meg a lehetőséget, akik nem az Office 365 előfizetői - vagyis az ingyenes szolgáltatás használói számára. Mindenki más számára viszont április 5-től elkezdi a megoldás megjelentetését a vállalat.

A Files Restore 30 napra visszamenőlegesen képes korábbi állapotába helyezni a fájlokat egy OneDrive fiókon belül, akár módosították vagy törölték azokat. A funkciót a vállalat a komolyabb fájlvesztéssel járó esetekre tervezte, hogy a felhasználók maguk is visszaállíthassák a tárhelyüket egy korábbi állapotba, például ransomware és malware támadások esetén. Az elmúlt 30 napról a fájlok változásai egy áttekintő képernyőn hisztogrammal kereshetőek meg, hogy az adott napon milyen fájlokat és ki változtatott (törölt vagy szerkesztett). A fájlok közül egyszerre több vagy akár az összes kiválasztható, és egy gombnyomással visszaállítható a kijelölt napra.

A Microsoft a közlemény szerint figyelmeztetni is fogja a felhasználókat emailen, mobilos vagy asztali értesítéssel, ha az Office 365 ransomware támadást észlel, és a rendszer segíteni fog a fájlok visszaállításában - tömeges törlés vagy módosítás esetén ezeket a rendszer automatikusan kiküldi. A OneDrive for Business ügyfeleknek szóló hír bejelentésekor a cégek leginkább a 30 napos határidőt kifogásolták, de ha a fájlok tömeges változásakor valóban értesítő érkezik, akkor kevésbé fordulhat elő, hogy esetleg a felhasználók nem veszik észre időben a fájljaikkal történt változást. A cég hozzáteszi, hogy mikor a támadások fejlődnek, akkor a fejlesztők a védelmet is ki fogják terjeszteni az új típusok ellen.

Ezzel együtt a OneDrive fájlmegosztásokhoz is bejelentett a vállalat egy új adatvédelmi funkciót. A megosztott fájlok vagy mappák továbbosztását jelszóval védett linkek segítségével teszi majd lehetővé a vállalat. Ha valaki "véletlenül" továbboszt egy linken keresztül vele megosztott fájlt, akkor a címzettje nem fogja tudni egy kattintással megnyitni, hanem csak a linkhez tartozó jelszó ismeretében. Ez a funkció "a következő hetekben" érkezik.

Erősödik az emailes védelem is

Már a mai naptól élesedik egy email üzenetek védelmével kapcsolatos változás. Az Outlook.com felhasználói számára már egy ideje elérhető az emailek titkosítása, viszont mint a közlemény írja, nem minden emailes szolgáltató biztosít titkosítást. Ezért előfordulhat, hogy a kommunikációba más is betekinthet a másik szolgáltató gyengébb védelme miatt. Ezentúl ha az outlookos feladó nem bízik a címzett szolgáltatójában, akkor küldhet neki egy linket, amellyel a címzett egy megbízható Office 365 weboldalon egy egyszer használatos jelszót kap az üzenet megtekintéséhez, vagy pedig re-autentikációt végezhet egy megbízható szolgáltatóval a levél megnyitásához. Az outlookos felhasználók ezentúl meg is tilthatják, hogy a címzett továbbítsa vagy másolatot készítsen az emailből. Továbbá a csatolt Microsoft Office dokumentumok is titkosítással védhetők, még a letöltést követően is - tehát hiába továbbítaná valaki ilyen formában a fájlt, elméletileg azt akkor sem lehetne megnyitni.

Ezenkívül az Outlook.com felhasználói még biztonságosabbá tehetik a levelezést, ha alkalmazzák az érzékeny adatokat, például biztosítási számokat figyelő "információszkennert". A megoldás figyelmezteti a felhasználót, hogy ha a levél ilyen típusú adatot tartalmaz, akkor alkalmazza a levélben a titkosítást és a továbbítást megakadályozó funkciót. A módszer az üzleti előfizetők számára már élesben működik, de a magánjellegű felhasználók is hozzájuthatnak "a következő hetekben".

Az év második felében az Office 365 előfizetői a Word, Excel és PowerPoint fájlokhoz is kapnak linkvizsgáló funkciót, amely az Outlook.com-on már féléve működik. A megoldás figyelni fogja, hogy a dokumentumokban a felhasználók ne kattinthassanak olyan hivatkozásokra, amelyek kártékony, például adathalász oldalakra irányítanak.

A bejelentésben szereplő valamennyi újítás az Office 365 Home és Personal csomagok előfizetőit érinti. Tavaly októbertől az Outlook.com Premium megoldás helyett már inkább erre az előfizetésre igyekszik ösztönözni a vállalat a felhasználókat, ezért a legtöbb funkció már korábban bekerült a csomagokba. A mostani közleményből látszik, hogy konzumer vonalon a Microsoft az Office 365 Home és Personal szerepét tovább szeretné erősíteni.