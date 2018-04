Imagine Cup: AR-alapú oktatóapp nyerte a magyar döntőt

Kiterjesztett valóságra építő, oktatásra tervezett mobilalkalmazás nyerte a Microsoft diákoknak szóló Imagine Cup hazai döntőjét, és így az Eddie appal az Innobie csapat kapta meg az esélyt, hogy a regionális döntőben is megmérettesse magát. A döntés most sem volt egyszerű a zsűri megítélése szerint, olyan szempontból viszont könnyebb volt a bírálók dolga a korábbi évekhez képest, hogy idén csak két csapat közül kellett választaniuk a magyarországi döntőben. Kérdésünkre a cégtől megtudtuk, hogy idén rövidebb idő állt rendelkezésre az előkészítésre és a szűrésre, ami nehézséget okozott a kiválasztásban. Jelentkezőkből viszont idén sem volt hiány, sőt a tavalyinál arányaiban többen neveztek a versenyre.

A hazai nyertesek, azaz az Innobie május 29-én képviselheti Magyarországot a régiós szinten tartott online döntőben, ami új fordulóként jelent meg a versenyben. A Microsoft módosított szabályzata szerint ugyanis egyes nagyobb országokat mostantól akár több csapat is képviselhet, míg a közép-kelet európai régió országaiból csak egy juthat tovább a világszintű megmérettetésre.

A magyar csapatok közül eddig többen is jól teljesítettek a rangos diákverseny nemzetközi döntőjében. A 2016-ban bronzot nyert InSimu orvosi oktatóapp képviselője külön előadásban számolt be a verseny óta elért eredményeikről. A startup az elmúlt években részesült BizSpark támogatásból, egy pilot projekttel bemutatkozott a Debreceni Egyetemen, és egy nemzetközi orvosi diákszervezettel (IFMSA) is együttműködésről tárgyal egy orvosi verseny kapcsán. Az appot eddig összesen 10 ezren töltötték le, akik közül "néhány száz fő" elő is fizet a megoldásra.

A nyertes Innobie csapat és a zsűri

A döntés szempontjai között ezúttal is a nemzetközi előírásoknak megfelelően négy kritérium szerepelt. A zsűri figyelte a megoldás innovatív jellegét, és hogy milyen társadalmi problémára ad választ. Továbbá hogy jelenleg milyen szinten áll a technológiai megvalósítás, illetve mekkora a jövőbeli megvalósíthatóság esélye. Végül pedig a startup versenyekről elmaradhatatlan üzleti modell kérdése is felmerült.

Megint oktatóapp és medtech

Az Innobie igazán hatásos bemutatóval keltette fel a zsűri figyelmét, amelyben az Eddie AR mobilalkalmazásnak a videós szemléltetése is szerepelt oktatási környezetben. A nyertes megoldás a tanulási folyamatot szeretné hatékonyabbá és izgalmasabbá tenni a tankönyv képeit kiterjesztett valóságban megjelenítő mobilappon keresztül. Ehhez viszont a csapat nem a diákoktól vagy a tanároktól szeretne pénzt kérni, hanem a tankönyvkiadókkal kötne partnerséget. A HWSW kérdésére a versenyzők elmondták, hogy szeptember óta dolgoznak az ötleten, de január óta tekintik teljesnek a csapatot. Bár a kapcsolatokat már szervezik, de a konkrét kiadói megállapodásokkal még várnának, amíg például levédetik az ötletet.

A megoldás egyediségét a csapat szerint főleg a saját 3D modellek használata jelenti, amivel gyakorlatilag minden tantárgyhoz és ezen belül minden tankönyvi ábrához tudnak alkalmazkodni. A legkézenfekvőbbnek a természettudományos tantárgyak szemléltetését tartják, például kémiában a reakciók bemutatása, földrajzban hegyek modellezése vagy a csillagászat. A kihívást jellemzően az adja, hogy ne csak statikus 3D modellek jelenjenek meg, hanem mozogjanak is, például a szív dobogjon és a bolygók keringjenek egymás körül.

Elsőként az 5. osztályos tankönyvekkel kezdené a főként informatikusokból és gépészmérnökökből álló csapat a megvalósítást, majd sorban haladnának a felsőbb osztályok felé. Mint elismerték, főleg a 3D modellező kapacitástól függ a projekt haladása. A munka időigényességén kívül a zsűrit például a diákoknál az AR-leolvasására képes mobilok kérdése érdekelte. A csapat viszont biztosította a bírálókat, hogy a megoldás bármilyen "régi mobiltelefonnal" működik, még internet sem kell hozzá, csak éppen kamera. A megjelenítést viszont lehet optimalizálni, például a gyengébb készülékeken alacsonyabb felbontású képeket megjeleníteni. A diákok elmondásuk szerint pont azért választották az AR-t, mert a mobil szinte minden tanulónál kéznél van, ellentétben például egy VR sisakkal.

Az Eddie alkalmazás bemutató közben

Egyelőre az Eddie-t nagyjából száz iskolás próbálta ki, de a valódi tanulási környezet még várat magára, főleg a kiadókkal kötött konkrét projektekig. Jelenleg egy demo csomag áll rendelkezésre, amelyben megtekinthetők különböző tantárgyakhoz kapcsolható ábrák, de ebből még nem lehet egy órát megtartani. A megvalósítást a startup először Magyarországon kezdené a tankönyvkiadókkal együttműködésben, utána következne a személyes kötődések miatt a Vajdaság, majd a nemzetközi piac.

Második helyezettként az Innobie mögött a RientiQ Biotechnologies csapat végzett, amely az örökletes mell- és petefészekrákot szeretné a korábbiaknál pontosabb módon megakadályozni a beküldött minták alapján - az ötlet egyébként 3. helyezést ért el az Imagine Cup előszobájának tekinthető Big Idea Challenge versenyen. Az üzleti előnyt pedig a csapat szerint az adatok alapos kiértékelése mellett a személyre szabott életmód tanácsadás adná. A zsűri szerint az említett 150 dolláros szolgáltatási árért cserébe viszont már más rákszűrő megoldások is elérhetők, az említett kvantum-gépi tanulás felhasználásának részleteire pedig nem igazán tért ki a csapat, ami így csak egy ígéretként maradt a levegőben.

Mint megfigyelhető, az Imagine Cup diákversenyére rendszerint orvostechnológiai (medtech) és oktatástechnológiai megoldások kerülnek be. Észrevételünk kapcsán megkérdeztük a zsűriből Vass Gábort, a Microsoft Kelet-közép-európai partnerfejlesztési igazgatóját, aki szerint kézenfekvő, hogy a társadalmi problémák megoldását célzó versenyen jellemzően ez a két tematika érhet el sikereket. "Nem egy város problémáját kell megoldani, hanem világméretű, országokon és társadalmi csoportokon átívelő problémákat." - mondta. A igazgató a vállalat egyik friss kutatási eredménye alapján hozzátette, hogy a régióban 1,8-2 millió olyan fejlesztő dolgozik startupokban, akik a világ számára fejlesztenek. A termékek háromnegyede eleve exportra készül, és egyre inkább megnő a rendszerintegráció helyett a megoldásszállító partnerek jelentősége. A nyertes Innobie csapat ugyan jellemzően a magyar oktatásról beszélt a bemutatóban, de a tankönyvek ábráinak AR-es megjelenítése technológiailag bármely országban lehetséges lenne.