Elbocsátásmentes átszervezés a Microsoftnál

Masszív átszervezést jelentett be a héten a Microsoft, amely a termékek és szolgáltatások fejlesztését végző csoportokat érinti - a pénzügyi jelentés struktúrája illetve az egyéb tevékenységek, mint a marketing vagy az értékesítés most érintetlen marad. Lássuk, hogyan alakulnak át a dolgok hátul a "gyárban".

Egyben a kliens, szerver és felhős platformok

A meghatározó lépés úgy tűnik a Windows (kliens és szerver), illetve az Azure felhős platform összevonása a Cloud + AI csoportban. Az átszervezéssel ugyanis kettéhasad a Terry Myerson vezette Windows and Devices Group, amely a Windows és az azt futtató Microsoft-márkás eszközöket együtt fejlesztette. Az összevonás mellett korábban az szólt, hogy a szimbiózisban élő hardvert és szoftvert érdemes együtt, egymás kiegészítéseként fejleszteni, így olyan hardverek (például PC-k) készülhetnek, amelyek maximálisan kihasználják a következő Windows tudását.

Ehhez képest a hardveres fejlesztés a Panos Panay vezette Experiences and Devices csoport feladata lesz a jövőben, a Windows pedig teljesen betagozódik a Cloud + AI csoportba. Ez utóbbit vélhetően az indokolja, hogy a Microsoft a kliens és szerveres rendszereket illetve a felhőt már egységes egésznek látja, az edge+cloud logika mentén ezek egy nagy, összefüggő szövet részeit képezik. Nem mellékesen a kliens megoldások is fokozatosan a felhőnél megismert előfizetéses logikára állnak át, ahogy az Office 365, a Microsoft 365 vagy épp az EMS esetében is látni lehet - így már az üzleti modell sem választja ezeket el. Szintén a kliens+szerver+felhő összevonás mellett szól, hogy a kliens Windows a nagyvállalati környezetben a legértékesebb, ahol a fejlett menedzsmenteszközök és integrációs lehetőség különbözteti meg a versenytársaktól - ennek bővítése pedig szintén szerveralapú (vagy -közeli) fejlesztést igényel. A harmadik érv az összevonás mellett a közös alkalmazásplatform lehet, ahogy a Microsoft igyekszik az UWP-s kudarc után újragondolni a Windows kiadások szerepét futtatóplatformként.

Microsoft Surface Studio - zászlóshajó retró chipekkel, láttunk már ilyent.

A sajátmárkás PC-kről persze nem mond le a Microsoft - bár némileg aggasztó, hogy a sok márkanév mellett a Surface éppen nem kap egyetlen említést sem Nadella levelében. Elképzelhető, hogy a fejlesztés stratégiai céljai átalakulnak némileg, erre utal például, hogy minden nagyobb PC-gyártó bejelentette már a 8. generációs Intel processzorokra épülő termékeit a héten, a Microsoft azonban nem ugrott fel a frissítési hullámra. Nem kicsit aggasztó az sem, hogy a cég zászlóshajója, a Surface Studio kissé Mac Prós tévútnak tűnik, a 4200 dolláros gép néhány éves 6. generációs mobil Intel chipeket használ. Hogy a jövő mit tartogat, arra nincsenek válaszok az átszervezést bejelentő levélben. A fejlesztést eddig is igazgató Panos Panay azonban immár Chief Product Officer címmel viszi tovább a munkát, remélhetően eredményesen.

AI-puzzle

Kirakósként kerülnek a helyükre a Microsoft AI-technológiákkal foglalkozó csapatai is. Egyrészt a felhős AI-mint-szolgáltatás portfólió a felhő mellé kerül a Cloud + AI Platform formájában, ezt a csoportot Scott Guthrie vezeti majd. Ide tartozik az Azure, de az AI-megoldások termékesítése után itt folytatódik azok csiszolása, beleértve az infrastruktúrát, a futtatókörnyezetet, a keretrendszereket, az eszköztárakat és a magasabb rendű szolgáltatásokat is).

A termékké még nem érlelt AI fejlesztése marad a harmadik fő fejlesztési szervezeti egységben, a AI + Research csoportban, Harry Shum vezetésével. Ez a híres Microsoft Research-ből bővült, több, következő generációs, jobbára kísérleti, de ígéretes technológia fejlesztése zajlik itt - kicsit a Google X mintájára. Nadella ígérete szerint minden korábbinál több erőforrásból gazdálkodhat majd a csapat, ahogy egyre inkább a jövőbe tekint a vállalat.

Myerson távozik

És végül: távozik a Microsofttól Terry Myerson, a cég egyik nagy öregje. Myerson 2013 óta vezette a Windows and Devices Groupot, vagyis egy személyben felelt a kliens-Windows és a Surface termékek fejlesztéséért is. Távozása alaposan előkészítettnek tűnik, erre utal, hogy levelében Nadella is említi, Myersonnal már régóta tervezték utóbbi távozását. A vezető még 1997-ben az Intersé nevű netes startuptól került a Microsofthoz, Myerson el is meséli első találkozását Bill Gates-szel, aki érdeklődött a cég felvásárlása iránt és végül meg is szerezte azt, Myersonnal, az Intersé CEO-jával együtt.

Myerson levelében maga részletezi életútját a cégen belül, előbb a cég Site Server termékén dolgozott, majd 2001 és 2008 között az Exchange Server fejlesztését irányította, amely gyorsan a Microsoft vállalati tevékenységének egyik sarokkövévé vált, és ezt a szerepet tölti be a cég felhős stratégiájában is. Az okostelefonos korszak Myerson számára is komoly váltást hozott, ő lett ugyanis Windows Mobile fejlesztésének vezetője, a Windows Mobile, illetve később a Windows Phone már az ő gyermeke lett. A rendszer pedig megbukott a piacon: "Keményen dolgoztunk. Nagyon keményen. De az iparág gyorsabban mozgott, minthogy utol tudtunk volna érni" - fogalmaz Myerson.

A Myerson karrierjét azonban épp ez indította be, innen 2013 tavaszán az egész Windows, Windows Phone és Xbox divízió élére katapultált, ahol már a Hololens is hozzá tartozott - összesen 17 ezer mérnök és mintegy 40 milliárd dollárnyi bevétel jól jelzi a feladat nagyságát. Keze alól kerültek ki az olyan, a cég számára mindenképp meghatározó termékek, mint a Windows 10, az Xbox One vagy a Surface PC-sorozat.

Hogy Myerson hol folytatja, azt nem árulta el, a közeljövőben mindenesetre nem vállal munkát más cégnél, hanem a hobbijaival és a családjával akar több időt tölteni - a többit majd úgyis mind látni fogjuk.