Elvágja a kapcsolatot a Facebook az adatbróker cégekkel

Megszünteti a Facebook a Partner Kategóriákat, amelyen keresztül a közösségi oldal más cégektől gyűjtött be olyan információkat, amelyeknek nem volt a birtokában. Így a hirdetők a célzáshoz nem csak azt vehették figyelembe, hogy egy felhasználó például milyen oldalakat kedvel, hanem akár a pontgyűjtő kártyákból származó adatait is. A közleményt író Graham Mudd termékigazgató szerint ugyan ez az adatgyűjtés "iparági gyakorlatnak tekinthető", de a cég reméli, hogy a hirdetők lehetőségeinek szűkítésével a következő hat hónapon belül sikerül jobban megvédeni az oldalon a felhasználói adatok biztonságát - vagy legalább a kedélyeket csillapítani. Ezek az adatbrókercégeken keresztül begyűjtött információk ugyanis szintén alkalmasak voltak arra, hogy politikai célzást vagy más jellegű befolyásolást lehessen indítani.

"A módszer csak azokban az országokban lehetséges, ahol ezt az adatvédelmi törvények megengedik, mint ahogy például az Egyesült Államokban opt-out módon működik az adatkezelés. Az Európai Unió területén belül viszont nem történhet meg, hogy például a Tesco eladja az én adataimat a Facebooknak." - magyarázta kérdésünkre Lévai Richárd, az RG Stúdió közösségi marketing specialistája. A Partner Kategóriák alapján biztosított adatok csak hét országban jelentek meg összesen néhány nagy adatbrókeren keresztül, mint például az Acxiom, az Experian vagy az Oracle Data Cloud.

Ezáltal jelenhetett meg a hirdetők számára a célzási lehetőségek közt például a család éves bevétele, a pontos lakóhelye vagy hogy milyen autót szeretne vásárolni. A közösségi oldalon keresztül a hirdetők így különböző egyedi kategóriákat alakíthattak ki, mint például célozhattak kifejezetten azokra az autóvásárlókra, akik 180 napon belül Audit szeretnének vásárolni. Ezeket az adatokat az adatbrókerek különféle módon gyűjthetik be, akár például hírlevél feliratkozáson vagy akciókon keresztül.

Néhány hónapon belül már nem lesz lehetőség ilyen konkrét célzások beállítására a Facebookon az érintett országokban sem. A hazai Facebook-szakértő szerint viszont "nem lesz akkora érvágás" a közösségi oldalt nemzetközi szinten használó cégeknek, hogy a célzási lehetőségek szűkülnek, mivel a Facebookon továbbra is fenn maradnak ezek az emberek, csak kevesebb információt lehet használni róluk a hirdetés beállításakor. Emellett viszont a nagy reklámozók más adatokat is tudnak használni, mint például a weboldalukon gyűjtött információkat vagy a saját email-cím adatbázisukat.

"Amíg a Facebook nem tudja megoldani, hogy ne lehessen politikai vagy más érzékeny célra használni az adatokat, addig inkább nem is biztosítja azokat." - mondta Lévai. Hasonló szigorítást tavaly is láthattunk a hirdetési célzásokban, mikor a közösségi oldal visszavonta a célzási lehetőségek közül az oktatás és a munkaadó mezőt, mivel a felhasználók egy része ezekben a mezőkben antiszemita kifejezéseket használt, ezért a hirdetők például "zsidógyűlölő" kategóriát is kiválaszthattak a hirdetéseikhez. Hasonlóról lehetett szó az adatbrókerektől vásárolt adatokkal kapcsolatban is, amelyből szintén ki lehetett következtetni például a politikai nézeteket.

Valószínűleg további korlátozásokra lehet majd számítani az RG stúdió közösségi marketing specialistája szerint a következő hetekben. Bár az alap problémát a Facebook már 2015-ben megoldotta, és azóta nem lehet a Cambridge Analyticához hasonló módon nagy mennyiségű adatot behúzni az oldalról, de most "kell pár ilyen látványos lépés". A mostani korlátozások miatt a hirdetők érdekei fognak sérülni, de nem akkora mértékben, hogy emiatt vonuljanak ki a közösségi oldalról - mostanában több nagyobb cég is elhagyja az oldalt, de más szempontok miatt. "Sok magyar hirdető nem teheti meg, hogy elhagyja a közösségi oldalt, mert akkor a bevétele csorbul." - tette hozzá a szakértő. Hazánkban viszont kevés olyan cég van, amely a Partner Kategóriákat használta volna, csak ha például Amerikában értékesített vagy legalábbis az amerikaiaknak célzott hirdetéseket.