Több távoli felhasználót is támogathat ősztől a Windows 10

Régóta várt vállalati funkció lehet útban Windows 10 felé. A ZDNet információi szerint idén októberben, a Windows 10 Redstone 5/1809 verzióval debütálhat a rendszeren a multi-session funkció, azaz a párhuzamos munkamenetek támogatása. A várakozások szerint Win32 és Universal Windows Platform appokkal, illetve a Microsoft Edge böngészővel is működik majd a megoldás. A multi-session támogatás lényege, hogy azzal lehetőség nyílik egy Windows 10 Enterprise PC-hez egyszerre több felhasználónak is távolról csatlakozni. A funkcióra való igény már többször megfogalmazódott a vállalati felhasználókban a Microsoft fórumain is.

Az újítás a RDS (Remote Desktop Services) beígért teljes újradolgozásával érkezhet meg. Ez jelenleg egy Windows Server funkció, amellyel a felhasználók saját PC-ikről használhatják a különböző szervereken futó alkalmazásokat, például távmunka esetén. A megoldás frissítését a Microsoft már tavaly kilátásba helyezte, a "Remote Desktop Modern Infrastructure", röviden RDmi kezdeményezés zászlaja alatt, amely a tervek szerint idén év végéhez közeledve lesz széles körben elérhető. A RDmi-vel a RDS-be is fontos változások érkeznek majd a Microsoft ígérete szerint, amelyek biztonságosabb működést hoznak, illetve amelyeknek köszönhetően vonzóbbá válhat az egyes szolgáltatásokat Azure-ban futtatni.

A multi-session támogatás megvalósítása a ZDNet forrásai szerint lényegében a Windows Serverből megismert Terminal Server átmozgatását jelenti majd a Windows 10-be. Ezt megerősíteni látszik, hogy ahogy Brian Madden is rámutat, a Windows Server 2019 nemrég megjelent előzeteséből a Remote Desktop Session Host (RDSH) vagyis az RDS funkciók háttérrendszere egy az egyben ki is marad, igaz Server Manager varázslóban még látni a rá vonatkozó opciót, a szolgáltatás már nem érhető el a rendszerben.

A ZDNet forrásait Madden is megerősíti, kiemelve, hogy valószínűleg a Windows 10 saját multi-session támogatása váltja majd ki az RDSH szerepét. Ennek több pozitívuma is lehet, főként az alkalmazáskompatibilitás terén, a szerveres környezettel egyes asztali rendszerekre íródott appoknak ugyanis sokszor meggyűlt a baja. Ez nem új keletű probléma, a Microsoftnak ugyanakkor már csak a licencelési konstrukciói miatt is a szerveroldali RDSH mellett kellett maradnia, miután azok erősen korlátozzák a lehetőségeket a kliensek távoli GUI használata kapcsán. Utóbbi megkötéseket a cég már tavaly elkezdte fellazítani, a szakértők pedig továbbra is ilyen irányú változásokra számítanak.

A változásoknak az is oka lehet, hogy a Microsoft egy ideje szeretné a Windows Serverről leválasztani a GUI-t, amely jobbára felesleges a kiszolgálós környezetben. GUI-környezet nélkül azonban a távoli elérés sem működne majd - így logikus ezt átmozgatni arra az operációs rendszerre, az asztali Windowsra, amelyet kimondottan a megjelenítő felület nyomán fejleszt a Microsoft.

Az új funkciók tehát a licencelési konstrukciókban is változásokat hoznak majd, arról azonban egyelőre nincsenek információk, hogy a vállalat hogyan tervezi beárazni az multi-session támogatást a Windows 10-ben.