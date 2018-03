Licenceléssel állna talpra a GoPro

Licenceli technológiáit az elmúlt években lejtmenetbe sodródott GoPro hogy megtörje zuhanórepülését. A vállalat bejelentette, együttműködésre lép az egyesült államokbeli Jabillel, amelynek licencmegállapodás keretében ad hozzáférést változatos fejlesztéseihez - referenciatervekhez, komponensekhez és változatos szellemi tulajdonhoz. Arról vállalat közleményében nem beszél, pontosan milyen időtávra szóló megegyezésről van szó, annyit ugyanakkor elárul, a partnerség "több éves" lesz.

Az 1966-ban alapított, amerikai Jabil számos iparágban jelen van, az egészségügytől a védelmi és repülőgépipari technológiákon át egészen az autókomponensekig és telekommunikációig. A vállalat szolgáltatásai a tervezéstől, mérnöki munkától egészen a gyártásig, illetve az ellátási lánc biztosításáig terjednek. A Jabil világszerte 23 országban van jelen. A cég kapcsolata a GoPróval egészen a 2014-ben megjelent Hero4 kameráig nyúlik vissza, amelynek piacra vitelében a gyártó is közreműködött.

A licencelt termékekkel a Jabil a nagyvállalati szegmenst veszi célba, ahol a GoPro technológiája okosotthoni kamerákban, illetve különböző rendőrségi, katonai és biztonsági rendszerekben, sőt a mentősök és tűzoltók felszereléseiben is megjelenhet - igaz a GoPro brandje nélkül. Más cégek zászlaja alatt ugyanakkor nem érdemes GoPro technológiájára építő akciókamerákra számítani, az új szárnypróbálgatások során a vállalat kínosan ügyel rá, hogy megoldásai ne jussanak el a közvetlen konkurenciához. A kameragyártó közleménye szerint egyébként termékei a jövőben a fentieken túl önvezető autókban is feltűnhetnek.

Az új üzleti modell ígéretes lépés a GoPro részéről, főleg tekintetbe véve, hogy a a Jabil információi szerint már most komoly kereslet mutatkozik ipari felhasználásban is a különböző strapabíró kamerákra. A vállalatnak egyértelműen szüksége van egy új, lehetőleg stabil lábra, miután jelenleg nem túl fényes a cég helyzete, részvényei történelmi mélyponton, 5 dollár környékén mozognak. A vállalaton 2016 decemberében, majd tavaly márciusban és idén januárban is végigsöpört egy-egy elbocsátási hullám amellyel a csökkenő eladásokat, illetve a rajt után röviddel visszahívott Karma drón katasztrofális teljesítményét igyekezett kompenzálni.

A zuhanó értékesítéseket a cég elsősorban a hasonló teljesítményt sokkal olcsóbb sportkamerákban kínáló, főként kínai gyártóknak köszönhette, a konkurencia ellen ugyanakkor érdemben csak tavaly ősszel tudott fellépni, mikor újonnan bejelentett Hero6 kameráiba már saját képfeldolgozót tett, ezzel végre tényleg megkülönböztetve magát a piacon. Az egyedi technológia valószínűleg az új, licencelős konstrukcióban is szerepet játszik. A következő év során elválik, hogy a licencmegállapodás megfelelő mankót nyújt-e a cégnek.