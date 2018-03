IBM POWER processzorok költöznek a Google adatközpontjába

Kedvező fogadtatásban részesült az IBM POWER9 fejlesztése, amelyre több más releváns piaci szereplő mellett már a Google is biztosan épít. A keresőóriás már korábban pedzegette, hogy 20 százalékkal kedvezőbb költség/teljesítmény mutatóért cserébe szívesen alkalmazna alternatív platformokat az Intel Xeonjai mellett-helyett, a friss fejlemények alapján pedig úgy tűnik, hogy ez megvalósult. A Nagy Kék elégedettségét tetézheti, hogy Google mellet más cégek is aktív érdeklődést mutatnak legújabb fejlesztése iránt. POWER9-es szervereket többek között már az Atos, a Gigabyte, a Hitachi, az Inspur, az Inventec, a Rackspace, a Raptor, valamint a Wistron is tervez, a kiszolgálókra pedig a PayPal, a Tencent, az Uber, illetve az Alibaba épít szolgáltatásokat.

A napokban lezajlott OpenPOWER Summiton az immár öt esztendős OpenPOWER szövetség oszlopos tagjának számító Google került reflektorfénybe, amely több részletet is közölt POWER-es tapasztalatairól. A Google ezek megszerzéséhez hónapok óta futtatja a Rackspace-szel közösen kidolgozott Zaius platformot, amely a hivatalosan tavaly megjelent POWER9 processzorokra épül. A szerver alaplapja két POWER9 processzornak ad otthont, amelyekhez fejenként 16-16 darab DDR4-es memóriafoglalat tartozik. Ezeket 64 gigabájtos modulokkal megtöltve a rendszermemória kapacitása 2 terabájtra rúghat.

Maire Mahony a Google műszaki menedzsere, illetve az OpenPOWER szövetség egyik igazgatója elmondta, hogy a 2016-ban indított tesztet követően cége már élesben használja a Zaius platformot adatközpontjában, amely (részben) a Google Search mellett a Gmail, illetve a YouTube szolgáltatásokat is futtatja. Mahony csak a "Google Strong" jelzővel illette a vasat, amely tapasztaltai szerint rendkívül megbízható, illetve "robosztus". A 24 magos processzorok magjai nagyon versenyképesek, egyetlen egység ugyanis az SMT technológiának hála akár nyolc szálon is képes dolgozni. Az Intel Xeonokhoz képest lényegesen hatékonyabban működik a technológia, köszönhetően a kifejezetten szerverekhez tervezett mikroarchitektúrának.

PLT1: Xeon, PLT2: POWER9

Mahony ugyancsak kiemeli, hogy a platform tetemes memória-sávszélességet kínál, a nyolc csatornának hála akár 230 GB/s-os is lehet a csúcsérték. A szakember elmondása alapján ezt könnyedén ki tudják aknázni, amelyre egy meglepő példát, a Google saját fejlesztésű gépi tanulásos gyorsítóját, a TPU-t hozta fel. Mahony szerint a dedikált gyorsító ellenére nem csökkent a gazdaprocesszor képességeinek fontossága, amellyel jelentősen javítható a rendszer számítási teljesítménye.

Sokszor szűk keresztmetszet a processzor még a TPU mellett is.

Az OpenPOWER szövetség Az OpenPOWER Foundation még 2013 őszén alakult , az alapítói az IBM, a Google, az NVIDIA, a Mellanox és a Tyan voltak. A szervezet célja, hogy az IBM POWER-processzoros rendszerek szélesebb körben terjedjenek, ennek érdekében a szövetség tagjai számára az IBM megnyitja a POWER magokhoz, processzorokhoz és a teljes platformhoz kapcsolódó fejlesztési jogokat, valamint licencelhetővé teszi az architektúrához kapcsolódó szellemi tulajdonát. Az IBM természetesen maga is fejleszt és kínál POWER-alapú rendszereket, de lehetővé teszi az OpenPOWER tagjai számára, hogy saját gépeket építsenek a saját vagy ügyfeleik igényei szerint. Az IBM célja egyértelmű: a méretgazdaságosságra apellálva kicsit költséghatékonyabbá tenni a POWER-ökoszisztémát, és olyan területekre beengedi a partnereket, amelyek az IBM saját vadászmezőitől nagyon távol állnak.

Végül a műszaki menedzser a POWER9 gazdag és modern integrált buszvezérlőit is kiemelte. Az IBM fejlesztése az első, amely 60 sávval hivatalosan támogatja az előző generációhoz képest dupla sávszélességet ígérő PCI Express 4.0-t, ám talán még ennél is fontosabb a Nagy Kék saját koherens buszrendszere, a OpenCAPI (Coherent Accelerator Processor Interface). A PCIe-hez hasonló, azonban annál alacsonyabb késleltetéssel dolgozó buszra különféle koprocesszorok (FPGA, GPU) mellett NVMe SSD is ültethető, amely lehetőséget a Google ki is használná, ezzel ugyanis csökkenthető lenne a háttértár operatív tárhoz viszonyított, magas késleltetése.

Mahony arról nem beszélt, hogy jelenleg hány Zaiust szervert üzemeltet a Google, de szavai alapján ezek száma viszonylag alacsony lehet. A szakember elmondta, hogy folyamatosan növelik a POWER9-re épülő szerverek mennyiségét, azokkal ugyanis jelentősen növelhető az adatközpont hatékonysága. Mahony szerint a Google legfontosabb szolgáltatását jelentő kereső kifejezetten sokat profitál az IBM saját fejlesztésű processzorából. A motor ugyanis rendkívül jól skálázódik a végrehajtószálak számának változásával, amelyből egyetlen POWER9 processzor akár 96 darabot is kínálhat, miközben egy, csúcsot jelentő Xeon 8180 legfeljebb 56 szállal rendelkezhet.

Végül, de nem utolsó sorban a Zaius rendkívül energiahatékony is, hála az Open Rack kivitelnek. A platform ugyanis egy 13x22 hüvelykes alaplapon kap helyet, ami elfér egy szabvány 19 hüvelykes rackben. Talán ennél is fontosabb, hogy a szerver a sztenderd 12 helyett 48 voltos tápellátásáról üzemel, ami a Google

szerint nagyjából 30 százalékkal hatékonyabb

energiafelhasználást eredményez.

Nem csak a Google-nek tetszik

A saját hyperscale adatközpontokat üzemeltető Tencentnek is elnyerte tetszését a POWER9, amely szerint 30 százalékkal magasabb számítási teljesítményre képest, mint az Intel csúcs Xeonja, amelynek hála hatékonyabban, nem utolsó sorban pedig alacsonyabb helyigény mellett kiépíthető egy hasonló képességű adatközpont. A PayPal ugyancsak alkalmazza már az IBM fejlesztését, amit elsősorban nagy adathalmazok feldolgozásához, illetve mélytanuláshoz használ, ez utóbbit pedig csalásgyanús műveletek felismerésénél kamatoztatja.

Ugyancsak pozitív az Alibaba tapasztalata, amely felhős üzletágánál, az Ali Cloudnál alkalmazza a platformot. A cég véleménye szerint könnyen integrálható, illetve használható az IBM fejlesztése. Kevésbé ismert név LimeLight, amely digitális tartalomstreameléshez kínál rendszereket. Az BBC vagy a Marvel Comics által is használt termékeknél egyértelműen kijön a POWER9 előnye, amely a PCI Express 4.0-nak hála gyorsabb streamelést, így pedig kevesebb pufferelési szakaszt eredményez.

A kedvező fogadtatáson felbuzdulva az IBM ambiciózus célt tűzött ki: A Nagy Kék négy éven belül 20 százalékos részesedést szeretne az 5000 dollárnál drágább linuxos szerverekből. A cég ehhez folyamatos fejlesztésekkel készül, idén, illetve jövőre is érkeznek frissített POWER9 kiadások, az évtizedforduló környékén pedig jön az új mikroarchitektúrával és gyártástechnológiával megspékelt POWER10.