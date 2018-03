Mennyit keres az informatikus? Íme a 2018-as számok!

Bemutatta a Hays magyarországi leányvállalata a tavalyi béradatok alapján a 2018-as Salary Guide kiadványt, amelynek célja útmutatást adni az aktuális fizetésekről éves rendszerességgel, több különböző szektorban. Korábban az informatikával kapcsolatban közzétett 2017-es és 2016-os adatokat is közöltük, a mostani cikk pedig a legfrissebb fizetési irányszámokat tartalmazza az újonnan megjelent útmutató alapján.

A bérek bemutatásához a Hays a saját adatbázisát használja, ezért a vállalat ügyfélkörének jellemző, valós adatait tükrözi - a cég összesen 100 ezer jelöltet tart nyilván az adatbázisában, de ezen belül az IT-s cégek és jelöltek pontos száma üzleti titok, ezért nem árulta el a cég. Tehát a kiadványban szereplő összegek főként Budapesten működő, nemzetközi háttérrel is rendelkező multinacionális nagyvállalatok fizetéseire általánosíthatók, és bár szerepelnek benne, kevésbé a vidéki informatikai vállalatok, valamint kis-és középvállalatok fizetési sávjaira. A közalkalmazottak bérei viszont egyáltalán nem szerepelnek az alapvetően nagyvállalatokkal foglalkozó cég útmutatójában.

A kiadványban ezúttal is kiemelt munkakörökre, munkatapasztalatra lebontva jelennek meg a minimum-maximum, továbbá "tipikus" bruttó, forintalapú havi fizetések a teljes munkaidős állásokra vonatkoztatva. A korábbi évekkel szemben, ezúttal minden munkakörben megjelennek a junior, tapasztalt és szakértő (senior) pozíciók mellett a csoportvezető fizetések is. Ezenkívül az idei Salary Guide már nem csak a szélesen értelmezett szoftverfejlesztők fizetését tartalmazza általában, hanem lebontja például egyes programozási nyelvek szerint is, így külön megjelenik például a C/C++, Java, .NET fejlesztők fizetése. A nagy mennyiségű adat miatt a grafikonokon az átláthatóság kedvéért csak a junior és vezetői pozíciókat tüntettük fel (minimum, tipikus és maximum bérek szerint), a "tapasztalt" és "szakértői" fizetések ezek között jelennének meg.

A feltüntetett összegek nem tartalmazzák a bónuszokat és egyéb juttatásokat. A Hays ugyanakkor hozzátette, hogy a fizetések meghatározásakor a kafetéria és egyéb juttatások is egyre nagyobb szerepet kapnak, mint például a sportolási lehetőség, a motiváló bónuszrendszer, az otthonról dolgozás lehetősége, részvényopció vagy vezetői szinteken a céges autó. Ezenkívül a tervezhető karrierút is számít az állásra pályázóknak. Tehát a fizetéseket a legtöbb cég kiegészíti még a kijelölt elemekkel vagy ezeknek kombinációjával.

Szakember kerestetik!

Néhány általánosabb következtetést is levon az útmutatóban a Hays az utóbbi időszak munkaerőpiaci változásairól. A cég megfigyelése szerint a fizetések meghatározásakor a tapasztalaton kívül sok további tényezőt figyelembe kell venni, mint például hogy egy fejlesztő mennyire széles körben jártas vagy az elmúlt öt évben csak ugyanazon a projekten dolgozott, rendelkezik-e valamilyen speciális szakértelemmel vagy pedig egy újfajta technológiával kapcsolatban vannak ismeretei.

Az utóbbi időszak trendjei szerint ugyanis az informatikusokra nagy fluktuáció volt jellemző, ami egyre szerteágazóbb tapasztalattal rendelkező szakembereket eredményezett. A piaci igény pedig szintén ebbe az irányba tolódott, vagyis hogy jelenleg a szélesebb körben is tapasztalt fejlesztők tudására nagyobb igény van, mint azokra, akik egy-egy speciális projektben mélyedtek el hosszú éveken keresztül, ahol ugyanazzal a technológiával kellett folyamatosan dolgozniuk, és ennek következtében mélyült, de nem szélesedett a szaktudásuk.

Sok helyen nagy igény lenne bizonyos mély szaktudással rendelkező fejlesztőkre, mint például a funkcionális programozási nyelvek területén. Azonban a toborzócég tapasztalata szerint "(...) a magyar munkaerőpiac még nem áll készen ezeknek a munkaköröknek a betöltésére" - írja a Salary Guide. Így a mély szakértelemmel rendelkezők megtalálása "egyre nagyobb kihívást jelent a cégek számára", és ezek a szakértők számíthatnak a legnagyobb fizetésekre.

Eközben viszont a Hays megemlíti, hogy a munkaerőhiányra egyre több piaci alapú képzőcég reagált, amelyek az informatika és főleg a szoftverfejlesztés iránt érdeklődőknek nyújtanak akár néhány hónapos programozóképzést - mi is többször írtunk már például a "bootcampek" két legismertebb hazai képviselőjéről, a Codecoolról és a GreenFoxról. Ezeket a tanfolyamokat jellemzően azok veszik igénybe, akik előtte teljesen más szektorban dolgoztak. Emellett pedig a diákok körében is fokozódik a pálya iránti érdeklődés, vélhetően részben a kecsegtető bérek és a publicitás hatására - de ez természetesen a tapasztalt szakemberek hiányát nem pótolja.

Fejlesztői bérek

Bruttó, forintalapú havi bérek (nagyításért kattints a képre)

A programozói béreket a fent felsorolt munkaerőpiaci tapasztalati kérdések mellett természetesen a technológiával kapcsolatos hozzáértés is befolyásolja. A dinamikus informatikai fejlődésnek köszönthetően új területek és ezáltal egyre több újfajta nyitott állás jelenik meg hazánkban például az adattudományi téren és IoT fejlesztések kapcsán. Ezeken a "még gyerekcipőben járó területeken" magasabb fizetési sávokra lehet számítani, mivel a szakemberek száma egyelőre alacsony a szűk szegmensekben.

Ezek mellett az új technológiák mellett a legkeresettebb területek a grafikonokon is feltűnő Java, C#, JavaScript és az automatizált tesztelés. Bár a Hays a korábbiakban nem közölt a programozási nyelvvel kapcsolatos bontást, de jellemző, hogy ezen a területen a fejlesztők bérei tovább növekedtek. Azonban összességében elmondható, hogy az eddig megszokott ugrásszerű növekedési ütem már csökkenni látszik - ahogy a tavalyi bemutatóban is megjegyeztük, a bérek lassan tetőznek, mert elértek egy olyan szintet, ahonnan már nem igazán tudnak jelentősen növekedni.

A juniorok bére minden esetben bruttó 400-450 ezer forinttól kezdődik a fejlesztői területeken, ami növekedésnek számít az egy és két évvel ezelőtti minimum bruttó 360 ezres fizetéshez képest. Az adattudomány fontosságát és ugrásszerű növekedését jól mutatja, hogy az ezzel foglalkozó munkakörökben inkább már bruttó 550 ezer forinttól indul a tárgyalási alap, és akár a 650 ezer forintos kezdőbért is elérheti egy ügyesen tárgyaló és széles elméleti ismeretekkel rendelkező junior adatkutató. Bármely esetben igaz, hogy a pályakezdők például külföldi tapasztalattal, korábbi startupos próbálkozással vagy otthoni projektekkel tornázhatják feljebb a kezdőbérüket. A néhány éves tapasztalattal rendelkező adattudósok és a frontend fejlesztők pedig akár már a bruttó egymillió forintos fizetési határt is megugorhatják, de 800 ezer forint feletti fizetés minden más fejlesztőnél is jellemző ebben a szakaszban.

A sok éves tapasztalattal rendelkező fejlesztők közül jellemzően pedig már mindenki elérheti a több mint egymillió forintos bérhatárt (C/C++, .NET és mobil maximum bruttó 1 millió, Java 1,1 millió, frontend 1,3 millió) - kivéve az automatizált tesztelőket (bruttó 900 ezer), annak ellenére, hogy a szakma egyre keresettebb. A vezetőfejlesztők és az architektek közt pedig már teljesen elvárt a bruttó egymillió forint feletti fizetés.

Sőt, az adattudósok akár már az 1,6 millió forintos fizetést is elérhetik, ami egyébként a legmagasabb bér a fejlesztői területen az útmutató szerint, és bőven túllépi a tavaly még 1,2 millió forintos maximális bérlehetőséget. Ezt a mobilfejlesztéssel foglalkozó vezetőfejlesztő fizetése követi 1,5 millió forinttal, majd a frontend és Java vezetőfejlesztő következik 1,4 millió forinttal. Leginkább a .NET, a C/C++ vezetőfejlesztők maradnak le a ranglistáról 1,3 millióval, a sort viszont az automatizált tesztelők vezetői zárják maximum bruttó 1,2 millió forintos fizetéssel, ami egyébként a korábbi fizetési lehetőségeikhez képest azért 2-3 százezres ugrásnak számít.

Infrastruktúra mérnökök bérei

Ezúttal a Hays sokkal részletesebb adatokat közölt az infrastruktúra mérnökök fizetésével kapcsolatban is. Ezen a területén a fizetési lehetőségek nagyrészt kiegyensúlyozottak, főleg a minimum fizetések tekintetében a junioroktól a tapasztalt mérnökökig. Egy árnyalatnyival marad le a hálózati mérnökök bére minden fázisban a terület többi munkaköréhez képest, a junior bruttó 350 ezres kezdőfizetéstől, a 650-750 ezres senior fizetésen át a csoportvezető hálózatmérnökök bére 850 ezer forintig ugorhat. Ez egyébként a tavaly közölt Salary Guide adatokhoz képest jelentős visszaesésnek számít, mivel korábban a senior hálózatmérnökök ajánlott bére 1,1 millió forint is lehetett.

A rendszermérnökök és az adatbázisfejlesztők sem számíthatnak jelenleg sokkal többre, a bruttó 400 ezres junior fizetéstől kezdve, a senior 700-900 ezres fizetésig is eljuthatnak. Majd sok éves tapasztalattal, vezetőmérnökként nagyjából egymillió forint körüli fizetést érhetnek el (tipikusan 850-900 ezret vagy a körülményektől függűen maximum egymilliót) a jelenlegi piaci adatok szerint.

A DevOps és biztonsági mérnökök, valamint a BI területén dolgozók valamelyest nagyobb összeget kérhetnek a munkáltatótól, a kezdőbérük bruttó félmillió forint környékéről indul. Több éves tapasztalattal minden mérnök túllépheti a bruttó 900 ezret (bár a tipikus összeg inkább 800-850 ezer forint), vezetőként pedig tipikusan több mint egymillió forintos fizetésre számíthatnak. Az infrastruktúrával foglalkozó munkakörök közül a biztonsági mérnökök kereshetik a legtöbbet bruttó 1,4 millió forinttal, de a BI szakértő sem marad le túlzottan a maximum bruttó 1,3 milliós bérrel, a DevOps mérnök pedig legfeljebb 1,2 millió forinttal.

Informatikai menedzsment és tanácsadói bérek

Menedzsment és tanácsadás címmel foglalta össze a toborzócég a kiadványban feltüntetett harmadik területet. Ennek kapcsán a junior-tapasztalt-szakértő-vezető felosztás helyett az évek számában kifejezhető munkatapasztalat szerepel a leírásban. Legalább bruttó félmillió forintot megkereshet kezdőként mindenki a felsorolt pozíciókban, de az SAP tanácsadók minimum 600 ezres és a műszaki igazgatók (Engineering manager) bruttó 750 ezer forintos minimális kezdőbére kiemelkedik a sorból. Ebben a két pozícióban már 3-5 éves tapasztalattal is meg lehet szerezni akár a bruttó 1,1 milliós fizetést, de legalább 800-900 ezer forintot. Eközben a többi munkakörben a 750-900 ezres fizetés jellemző, ami az üzleti elemzőknél valamelyest előrelépés, de a technikai projektmenedzsereknél inkább néhány néhány százezer forintos visszaesést jelent a tavaly (kevésbé részletesen) közölt adatokhoz képest.

Virtuális gépektől az AI-ig Teljes Google Cloud spektrum az április 3-án induló képzésünkön.

Több mint öt éves tapasztalattal többnyire mindenki átlépheti a bruttó egymilliót a felsorolt menedzserek és tanácsadók közül. Az agilis vezetők, az üzleti elemzők (business analyst) és a rendszerelemzők tipikusan egymillió forintot érhetnek el öt év után, de nem kizárt az 1,2 millió forintos bér sem. A projektvezetők jellemzően elérik ennyi munkatapasztalat után 1,1-1,2 millió forintos havi bért, de legfeljebb 1,4 millió forintot kaphatnak.

A legjobban az SAP tanácsadók és a műszaki igazgatók kereshetnek ezen a területen, akik öt évnyi tapasztalattal biztosan megkapják a bruttó 1,1 milliós fizetést, de utóbbiak akár 1,6 millió forintot is kereshetnek. A minimum és a maximum fizetés közötti különbség ebben az esetben tipikusan mutatja, hogy akár félmillió forintos különbséget is jelenthet a jó tárgyalóképesség, az adott munkahely lehetőségei vagy akár egy speciális szaktudás - ezek természetesen minden egyes munkakörben és bármilyen munkatapasztalatnál számítanak a fizetés szempontjából.

Metodológia

Az adatok a Hays saját magyarországi tapasztalatait tükrözik, a cég toborzói és munkaközvetítői tevékenysége alapján összegyűjtött információn, vagyis piaci fizetéseken, így konkrét tényeken alapulnak. A cég magyar leányvállalata 10 éve működik 12 specializációval (köztük az informatikával), viszonylag széles lefedettséget nyújt, mind multinacionális, mind kis- és középvállalati ügyfelek körében aktív, így ugyan egyetlen cég gyűjtéséről van szó, viszonylag pontos képet mutat a hazai IT munkaerőpiac állapotáról.

A cég 2010 óta jelenteti meg a Salary Guide kiadványt minden évben, a leányvállalatok országaiban külön-külön, amelyek minden egyes régión belül a rendszeresen frissített saját adatbázisuk adatait tükrözik - azt nem közlik, hogy pontosan mennyi és milyen típusú IT céget. A fizetésként megjelölt havi bruttó összegek meghatározásához a toborzók figyelembe veszik a munkaadói oldal által meghatározott aggregált bérsávokat a minimum és a maximum értékek alapján, valamint a munkavállalói oldal bérigényeit is aggregálják. Ez a két nézőpont határozza meg a sávokat, amelyek közt azért sincs nagy eltérés, mivel a Hays felkészíti a jelölteket a valós fizetési igényekkel és a cégeket is felkészíti a piaci helyzettel kapcsolatban.

A minimum és a maximum érték között feltüntetett "átlagfizetés" vagy tipikus összeg a toborzócég tapasztalata szerint "legtöbbször előforduló" (módusz) bruttó bért jelenti. A sávok nagy eltérést mutathatnak a különböző régiók és az iparágak szerint. A tanulmány nem kérdőíves kutatás és nem iparági felmérés adatait tükrözi. Mivel ezek csak a Hays-partnerek adatai, nem reprezentatívak.