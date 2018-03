A MuleSoftra is lecsap a Salesforce

Továbbra sem csökken a felvásárlási láz a Salesforce-nál, a CRM-óriás napokkal a CloudCraze akvizíciójának bejelentése után újabb tekintélyes üzletről számolt be, ezúttal a MuleSoft bekebelezéséről írt alá megállapodást.

A bevásárlókosárba tett cég a middleware-piacon szerzett komoly hírnevet, majd alkalmazásintegrációs platformmá nőtte ki magát, és olyan ügyfeleket gyűjtött szárnyai alá, mint a Coca-Cola, vagy a Barclays. A cég platformjával az ügyfelek összedrótozhatják nagyvállalati alkalmazásaikat a különböző céges környezetekből vagy akár az azokban használt készülékekből beérkező adatokkal. A 2006-ban alapított, San Franciscói székhelyű vállalat jelenleg több mint 1200 ügyféllel rendelkezik 60 országban, illetve már alkalmazottainak száma is mintegy 1200-ra rúg.

A pontos vételárról a Salesforce egyelőre nem beszél, mindössze annyit közölt, "6,5 milliárd dolláros vállalati értéken" vásárolja meg a MuleSoftot. A Salesforce annyit még elárult, részvényenként 44,89 dollárt fizet majd a cégért, annak idén március 19-i záróértékéhez igazodva, amelyhez képest az összeg 36 százalékos prémiumot jelent. A MuleSoft egyébként nem most kerül először a Salesforce látóterébe, a CRM-óriás befektetési ágazata 2015-ben egy 128 millió dolláros befektetési körbe is beszállt a cég oldalán.

A felvásárlással a MuleSoft áll majd be a Salesforce Integration Cloud mögé, amelyen keresztül a vállalatok lényegében bármilyen tárolt adatot egy felületen érhetnek el, amellyel a cégek várakozásai szerint jóval tempósabban lesz javítható az ügyfélélmény a platformra építkező vállalatoknál. A megoldással a Salesforce-nak lehetősége nyílik ügyfélköre jelentős bővítésére, a MuleSoft integrációs megoldásaival ugyanis egyszerűen csatornázhatók be a cégek által használt régebbi rendszerek is az anyacég szolgáltatásaiba. Ezzel a különböző felhős szolgáltatásoktól a migrációs nehézségek miatt ódzkodó vállalatokat is megnyerheti magának a cég. Mindezek mellett az akvizícióval felhízó adathalomból a Salesforce gépi tanulási megoldásai is vastagon profitálhatnak. A lépés továbbá a vállalat mikroszolgáltatásokra építő stratégiájába is illeszkedik, amelyek lényeges pillérjét jelentik a cég következő évekre vonatkozó ütemtervének.

A vállalat becslései szerint egyébként a különböző piaci szereplők idén mintegy 4 milliárd dollárt költenek majd hasonló integrációs megoldások alapoktól való fejlesztésére. Ennek fényében a Salesforce - még ha végeredményben ennél nagyobb összeget fizet is ki - már kulcsrakész megoldást, és nem utolsó sorban 1200 potenciális új ügyfelet is kap az akvizícióval. A tranzakció a két vállalat tervei szerint a Salesforce második 2019-es üzleti negyedévében zárul majd le, azaz idén július 31-ig számíthatunk rá.