Ez lehet a kapocs a Telenor és Mészárosék közt

Nem kerül a kormányközeli vállalkozó, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe a Telenor Magyarország - nagyjából ez volt a legfontosabb üzenete annak, hogy a cégcsoport tegnap bejelentette, egy pénzügyi befektető, a cseh milliárdos Petr Kellner tulajdonában lévő PPF Group vásárolja meg a mobilszolgáltatót három másik régiós Telenor-érdekeltséggel együtt. Mindez azonban nem zárja ki azt, hogy később, közbülső tranzakciók révén mégis magyar tulajdonoshoz kerüljön a mobilszolgáltató - ennek a forgatókönyvnek bizonyos korábbi cseh-magyar üzleti kapcsolatok gyakorlatilag már megágyaztak.

A szálak a HWSW információi szerint a kelet-európai e-kereskedelem és az energetikai szektor egy-egy prominens szereplőjénél érnek össze, az összekötő kapocs pedig egy cseh ügyvéd-üzletember, Daniel Křetínský, Petr Kellner üzlettársa. Křetínský egyebek mellett résztulajdonosa és befektetője a Magyarországon is jelen lévő Mall Csoportnak, illetve többségi tulajdonosa, valamint elnöke a 2009-ben alapított Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH) nevű energetikai nagyberuházónak.

Daniel Křetínský

Virtuális gépektől az AI-ig Teljes Google Cloud spektrum az április 3-án induló képzésünkön.

Az EPH-t Křetínský 2009-ben a PPF csoporttal közösen alapította, finanszírozóként beszállt még a cseh J&T is az üzletbe. A tulajdonosok az alapítást követően több köztes tranzakción keresztül eladták részesedésüket, így mostanra Křetínskýé az EPH 94% százaléka, valamint ő a vállalat elnöke is. Az EPH-nak tavaly óta Magyarországon is van érdekeltsége, a cég az Opus Global Nyrt. alapkezelő Status Energy Magántőkealapjával közösen alapított vegyesvállalattal megszerezte a Mátrai Erőmű Zrt. 72,62 százalékos tulajdonrészét - ez az ügylet éppen a mai napon válhatott véglegessé.

A Telenor Magyarország Zrt.-t megvásárolni szándékozó PPF és Křetínský nem csak az EPH-n keresztül kapcsolódnak, illetve kapcsolódtak egymáshoz. A cseh milliárdos 2014 óta üzlettársával, Patrik Tkáč-csal és a PPF-fel közösen finanszírozta a Rockway befektetési csoport érdekeltségi körébe tartozó Internet Mall Inc. terjeszkedését, a cégcsoport így Csehország mellett ma Szlovákiában, Németországban, Lengyelországban és Magyarországon is rendelkezik leányvállalatokkal, érdekeltségekkel. A cégek mostanra a 2017-ben létrejött Mall Group részévé váltak, melyben 40%-nyi részt birtokol a PPF, 20-20 százalékot Křetínský és Tkáč, a fennmaradó 20% pedig a Rockwayé.

Mindebből még nem következik egyenesen, hogy a Telenor Csoport most eladásra kerülő leányvállalatai közül a Telenor Magyarország Zrt. rövidesen újabb tulajdonoshoz kerül, de növelheti az esélyét annak, hogy egy potenciális vevő partnert szerezzen a cégcsoport magyar leányának kivásárlásához. Iparági bennfentesek korábban úgy spekuláltak, hogy önmagában egy magyar befektető számára túl nagy falat lenne a 300-350 milliárd forintra becsült mobilszolgáltató megvásárlása, ezt a problémát azonban megoldhatja, ha társbefektetőként harmadik fél is beszáll az üzletbe. Ez a társ lehetne akár Křetínský is, aki Kellnerrel több szálon keresztül is jó üzleti kapcsolatot ápol, ráadásul korábban kötött már üzletet Magyarországon, éppen azokkal az üzleti körökkel, akik nyíltan kifejezték, hogy érdekeltek a hazai telekommunikációs szektorba fektetni.