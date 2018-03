Felvásárolja a Lytrót a Google?

Egyre inkább elköteleződik a VR-AR felé a Google, a cég most komoly felvásárlással adhat lendületet ilyen irányú kezdeményezéseinek: a TechCrunch, a vállalathoz közel álló forrásai szerint a keresőóriás a Lytro light-field kamerafejlesztő cég akvizíciójára készül.

Ha valakinek nem lenne ismerős a kiszemelt vállalat neve, a Lytro 2011-ben piacra dobott, unortodox, úgynevezett plenoptikus kamerájáról híresült el. A light-field néven is ismert technológia lényege, hogy egy speciális lencserendszerrel és szenzorral egyszerre több irányból képes rögzíteni a beérkező fényt, amelyet aztán egy szoftver állít össze kvázi térbeli képként. Ezek a képek utólag újrafókuszálhatók, sőt bizonyos keretek között nézőpontjuk is megváltoztatható. 2014-ben a cég pro-kompakt gépekre hajazó Illum modellje is megjelent, amelyhez fejlesztőkészlet is párosult. A Lytro már 2015-ben elkezdte kiépíteni jelenlétét az éppen csak szárnyait bontogató professzionális VR piacon, Immerge kamerarendszerével, tavaly pedig a konzumer piactól teljesen el is köszönt.

A Google-közeli források szerint a Lytro mintegy 40 millió dollárért cserél gazdát, ezért az összegért a keresőóriás egyebek mellett a cég 59 szabadalmát is megkapja, a Lytro plenoptikus és egyéb képalkotási technológiáira vonatkozóan. A legénység ugyanakkor nagyon úgy tűnik nem vándorol teljes egészében a Google szárnyai alá, az eddigi információk alapján többen már megkapták végkielégítésüket és távoztak a cégtől, arról azonban nincsenek adatok, hogy pontosan hányan hagyták ott eddig a Lytrót.

A keresőóriás több fronton is hasznosíthatja a céggel szerzett technológiát és potenciált, legfontosabb azonban vélhetően az AR-VR lesz, amely a Google-nél is egyre nagyobb hangsúlyt kap. A rivális Apple okostelefonos ARKit API-ja már tavaly óta dolgozik olyan megoldások mögött, mint az IKEA lakberendezőappja, a Google saját variánsa, az ARCore viszont csak idén februárban ért el az 1.0-s verzióhoz - igaz azóta erre is lecsaptak a fejlesztők, az eBay már ki is adta az eszközkészletre támaszkodó, dobozméret-ellenőrző AR alkalmazását. A Lytróval persze a cég a szoftveres háttér mellett tekintélyes hardveres kompetenciát is kap majd, egyelőre azonban kérdéses, ezt hol fogja hasznosítani. Nem kizárt, hogy a felvásárolt vállalat képességeit a Google a VR tartalomgyártás terén is kamatoztatja majd, némi hátszelet nyújtva a Daydream platformra építő VR szemüvegeinek.

Amennyiben a pletykált 40 milliós ár igaznak bizonyul, nem mondhatni, hogy a Lytro csapata hatalmas üzletet csinált, miután a céget 360 millió dollárra értékelték tavaly év végén, egy 200 millió dolláros befektetési kört követően, amely mögött olyan nevek álltak, mint az Andreessen Horowitz, a Foxconn vagy a Qualcomm Ventures. A Lytro egyébként érdekes módon maga is nemrég van túl egy felvásárláson, a kamerafejlesztő a Limitless nevű céget kebelezte be, amely VR tartalomgyártással, illetve a tartalomszerkesztéshez szükséges eszközök fejlesztésével foglalkozik. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Google-Lytro felvásárlás melyik szakaszában tart, ugyanakkor amennyiben a cégeknek valóban sikerül megállapodniuk, az jó eséllyel még az idei év első felében kiderül.