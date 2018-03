Videószerkesztővel és ajánláskéréssel újít a LinkedIn

Két újítást is bejelentett a héten a LinkedIn, amely szerkeszthető videókkal és álláskereséskor használható ajánláskérési funkcióval próbálja előmozdítani a szakmai közösségi oldalon az aktivitást. A szűrőkkel és feliratokkal ellátható videók követik a Snapchat és az Instagram által meghonosított Stories-jellegű bejegyzések példáját, de ebben az esetben nem 24 órán belül eltűnő felvételekről van szó, hanem a LinkedInen közzétett bármely videó szerkesztéséről. Valószínűleg ezzel próbálja a szakmai közösségi oldal a munkaerőpiacon már megjelent fiatalabb generáció számára is vonzóvá tenni saját szolgáltatását.

Ebben az esetben természetesen a videós szűrők is szakmaibb formában jelennek meg mint az inkább szórakozási célból használt közösségi oldalakon. Egyelőre csak három ilyen téma közül lehet választani ("on the air", "side hustle" és "work high five"), de ezt természetesen idővel bővíteni fogja a már Microsofthoz tartozó fejlesztőcsapat. Továbbá az állandó szűrőkön kívül rendszeresen megjelennek majd eseményekhez kapcsolható tartalmak, amellyel már tavaly október óta kísérletezik a vállalat. Legutóbb a nőnaphoz kapcsolódott tematikus szűrő, amellyel a nőknek szóló céges rendezvényekről lehetett videóval tudósítani vagy például elmondani a saját gondolatokat a diverzitás kapcsán.

Ezenkívül a felvételekhez feliratokat is hozzá lehet adni már LinkedInen is. A közlemény szerint ezekkel a megjegyzésekkel lehet segíteni, ha valaki hang nélkül hallgatja a videókat - netán munka közben az irodában. Fontos különbség a Snapchathez vagy a Facebook hasonló szolgáltatásaihoz képest, hogy a szűrőket és a feliratokat nem lehet valós időben hozzáadni, hanem csak a felvétel elkészítése után. Mindez az Android és iOS LinkedIn alkalmazás legfrissebb változatából is elérhető.

Ajánlással könnyebb egy céghez bejutni

Egy másik, napokban bejelentett újdonság az ajánláskérési funkció, amellyel álláskereséskor vagy konkrétan egy állás megpályázásakor lehet az ismerősöktől segítséget kérni. Mint a közleményben szerepel, a toborzók jellemzően az esetek felében a vállalatnál dolgozók ajánlásain keresztül szereznek új munkaerőt. Másrészről pedig akit így ajánlanak be egy céghez, négyszer biztosabb, hogy behívják állásinterjúra. A LinkedIn ezt az ajánlási folyamatot szeretné megkönnyíteni, tehát nem az eddig is létező ajánlórendszer frissítéséről van szó.

Először is a közösségi oldal bevezetett egy új keresőfunkciót, amellyel a felhasználók a saját hálózatukon belül tudnak állásokra szűrni. Azaz külön megjelennek azok az állásajánlatok, amely cégeknél az álláskereső ismerőssel rendelkezik - de ezenkívül használható a többi szűrő is, mint például a földrajzi hely, iparág vagy munkakör. Ha a felhasználó megtalálta az ideális munkát, amit szeretne megpályázni, akkor az "Ask for a referral" gombra kattintás után megjelennek a cégnél dolgozó ismerősei, akiktől ajánlást kérhet. A rendszer egy sablonszöveget is készít a kéréshez, de ez személyre is szabható, például hogy miért szeretné valaki megpályázni a munkát és milyen készségekkel rendelkezik hozzá.

A LinkedIn jelenleg nagyjából 500 millió havi aktív felhasználóval rendelkezik, ami nem tűnik kevésnek például az Instagram 800 milliós havi aktív felhasználószámához képest, de tekintettel arra, hogy a Microsoft közösségi oldala a legtöbb munkavállalóra céloz, ezért ennél a felhasználószám jóval magasabb lehetne. Elképzelhető, hogy a vállalat a megoldást a fiatalabb korosztály aktivizálásában látja. Az viszont biztos, hogy a cég a jövőben még több videós eszköz bevezetését ígéri, amellyel a felhasználók a munkájukhoz kapcsolódó üzeneteket terjeszthetik.