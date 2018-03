Nem csak rekord nagy, de golyóálló is a Nimbus Data új SSD-je

Új, nagyvállalati rendszerekbe szánt SSD-t mutatott be a Nimbus Data. Az amerikai cég legújabb fejlesztése kereken 100 terabájt tárkapacitást kínál, amely rekordnak számít a jelenlegi mezőnyben. Szintén nem elhanyagolható, hogy az ExaDrive DC meghajtót a garancia 5 éves időtartama alatt korlátlan számban lehet újraírni. A némileg rendhagyó módon 3,5 hüvelykes méretszabványban érkező meghajtót elsősorban felhős adatközpontokba szánja a Nimbus Data, amely szerint SSD-jével 5 év alatt 42 százalékkal csökkenthető a teljes költség (TCO).

A cég mindezt arra alapozza, hogy 100 terabájtos termékével kevesebb meghajtóból lehet összeállítani a kívánt kapacitást, amely miatt nem csak a tárolórendszer fizikai mérete, de annak fogyasztása is jelentősen alacsonyabb lehet. A Nimbus Data konkrét számokat, illetve összehasonlítást is készített, amely szerint terabájt alapon számolva 0,1 wattos disszipációt biztosít az ExaDrive DC, ez pedig hatoda a második helyezett Micron értékének. A mutató alapján könnyen kiszámítható, hogy a rekorder SSD mindössze 10 watt mellett biztosítja a 100 terabájtos tárkapacitást, amely kiváló hatékonyságot sejtet.

A gyártó ugyancsak pozitívumként említi, hogy bár az SSD-k között rendhagyónak számít a 3,5 hüvelykes méretszabvány, a már meglévő tárolórendszerek bővíthetőségét tekintve ez inkább előny, ennek hála ugyanis az ExaDrive DC könnyen beilleszthető a szabványos merevlemezek helyére. Ezt könnyíti, hogy az SSD univerzális csatolót kínál, a fizikai aljzat ugyanis a SAS mellett a SATA szabványt is támogatja, bár a gyártó azt egyelőre nem közli, hogy ezek pontosan mely verzióját kínálja a termék. Szintén nincs kivesézve a tempó, amelyről egyelőre annyit tudni, hogy véletlenszerű műveletnél 100 000 IOPS-ig mehet fel a mutató. Ez nem túl magas szám, a gyorsabb modellek ennek ötszörösére is képesek - ebből is nyilvánvaló, hogy a Nimbus a nyers kapacitásra, kapacitássűrűségre és energiahatékonyságra fókuszált ezzel a termékkel.

A Nimbus Data kiemeli, hogy meghajtója több, mint hatszor nagyobb tárkapacitást kínál a jelenlegi legnagyobb merevlemeznél, a piacon lévő, sorban a második Samsung SSD-nél, pedig bő háromszor nagyobb az elérhető tárhely. Az összevetésből azonban kimaradt a Seagate tavaly augusztusban megvillantott meghajtója, amely 64 terabájtos kapacitásával nem csak tárhelyben, de tempóban is nagy, az idei év elejére ígért termék ugyanis másodpercenként legfeljebb 13 gigabájtos szekvenciális átviteli sebességre (lesz) képes.