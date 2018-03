Gyalogost gázolt az Uber önvezető autója

Elütött egy gyalogost az Uber egyik önvezető autója vasárnap éjszaka, aki a baleset következtében életét vesztette. Ez az első halálos baleset, amely az Uber sofőr nélküli, egyelőre tesztüzemben lévő, de már a közutakon közlekedő járműveihez köthető, noha jelenleg úgy tűnik, nem az autó vagy a volán mögött ülő biztonsági sofőr volt a hibás a szerencsétlenségben.

A baleset az Arizona állambeli Tempe városában történt: az Uber járműve éjszaka, önvezető módban közlekedett, kormánya mögött biztonsági sofőrrel, mikor az autó elé váratlanul, kerékpárját tolva kilépett egy 49 éves nő. A helyi rendőrség által közölt adatok szerint az autó egy óránkénti 35 mérföldes sebességet megengedő útszakaszon 38 mérföldes sebességgel haladt, és nem tudott időben megállni, így elütötte a hirtelen irányt váltó gyalogost, aki a kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe.

Sylvia Moir rendőrfőnök szerint a jármű kamerafelvételeinek elemzéséből kiderül, hogy "nagyon nehéz lett volna elkerülni" az ütközést, akár manuális, akár önvezető üzemmódban, miután a gyalogos egy árnyékos területről lépett ki az útra. A rendőrség jelenlegi álláspontja szerint tehát nem az Uber autója volt a hibás a baleseten, ugyanakkor a nyomozás még tart, az esetet többek között az Egyesült Államok közlekedésbiztonsági hivatalának szakértői is vizsgálják. Az Uber az eset kapcsán sietett hangsúlyozni, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az ügy kivizsgálásában. A vállalat továbbá az egész államban felfüggesztette önvezető autóinak közúti tesztüzemét.

A vizsgálat a hatóságok - és a cég - reményei szerint kideríti majd, hogy kerülte el az úttestre lépő gyalogos az autóra szerelt érzékelők figyelmét, az Uber járművein ugyanis egész sereg szenzor figyeli a környezetet, a hasonló esetek elkerülésére. Az érzékelők listáját az Uber korábban publikálta, az autó tetején egy lidar 360 fokban alkot három dimenziós képet az autó környezetéről, a kibocsátott infravörös lézerimpulzusok visszaverődéseit figyelve az egyes tereptárgyakról. Az eszköz éjjel és nappal egyaránt használható, a sűrű havazás vagy köd azonban visszafoghatja a látóterét. Az autók elejére ezért hagyományos, rádióhullámokkal operáló radar is került, ezen már nem fognak ki az időjárási viszonyok, noha csak kisebb felbontású kép alkotására képes környezetéről.

A járművön továbbá hátoldali, oldalsó és előre néző kamerarendszereket is találunk. A menetirányba állított kamerák mind a távoli, mind az autóhoz közel felbukkanó akadályokat figyelik, továbbá a mögöttük dolgozó gépi látási algoritmusoknak hála a közlekedési lámpák és táblák felismerésére is képesek - noha értelemszerűen éjjel a kameráknak is nehezebb dolguk van. A közúti tesztek során továbbá az autókban biztonsági sofőr is ül a volán mögött. A nyomozás során remélhetőleg kiderül, pontosan hogy kerülhette el az autó érzékelőinek figyelmét az útra lépő gyalogos.

Az Uber önvezető autói összesen több mint kétmillió mérföldet tettek meg az elmúlt három év során, ezalatt pedig ez az első, hasonló kaliberű baleset a cégnél - az iparágban ugyanakkor volt már példa halálos kimenetelű balesetre. 2016 nyarán egy Tesla Model S sofőrje vesztette életét, mikor az autó egy floridai autópályán belerohant egy teherkocsi vontatmányába. Az autó itt is korai önvezető, helyesebben vezetéssegítő üzemmódban volt, noha fontos különbség, hogy ennek bekapcsolásakor a szoftver egyértelműen figyelmezteti a vezetőt, hogy a használathoz változatlan odafigyelésre van szükség.

A vasárnapi esetet követően remélhetőleg nem csak az Uber, de a többi, hasonló technológián dolgozó vállalat is alaposabban szemügyre veszi majd autói biztonságát - ami nem árthat, főleg tekintetbe véve, hogy egyes riválisok, mint a Google zászlaja alá tartozó Waymo már korlátozottan ugyan, de a biztonsági sofőr nélküli teszteket is elindították.