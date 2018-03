Blokkolható engedélykéréseket hoz az új Firefox

Végre fegyvert ad a Firefox a weboldalakon felugró, bosszantó engedélykérésekkel szemben a felhasználók kezébe, a böngésző napokban megjelent, 59.0-s főverziójával. A frissítés több lényeges újítást is hoz, amelyekkel a Mozilla a jobb teljesítmény mellett nagyobb biztonságot is ígér a privát ablakok használatakor.

A weboldalakon felbukkanó, az értesítések küldésére, netán kamerahozzáférésre vonatkozó engedélykéréseket a böngésző beállítási oldalán, azaz URL sávból a Firefox-veteránok által jól ismert about:preferences oldalra navigálva van lehetőség kikapcsolni. Ezzel persze nem vesznek el a korábban megbízhatónak ítélt oldalak számára kiosztott engedélyek, ha egy weblapnak a felhasználó már adott engedélyt az értesítésküldésre, az a kéréseket lekapcsolva sem veszik el. Ugyanakkor ahogy a TechCrunch is aláhúzza, nem minden weboldal használja a W3C-től megismert, hivatalos Push API-t az értesítésekhez, egyes felületek helyette egy HTML5 overlay-t vetnek be - ezeket a Firefox egyelőre nem tudja blokkolni.

A listán tovább haladva, a fejlesztők teljesítménybeli előrelépéseket is ígérnek, egyrészt a Firefox kezdőlapján összegyűjtött tartalmak gyorsabban töltődnek be, valamint a hálózati, illetve helyi cache-ből is gyorsabban betöltődő oldalakra lehet számítani. Mindezek mellett végre a macOS-re íródott Firefox behozta lemaradását a windowsos verzió mögött grafikus renderelés terén, az Apple asztali platformjára is megérkezett ugyanis az OMTP (Off-Main-Thread Painting). Ez a megoldás az egyes weblapok kirajzolását külön végrehajtási szálba helyezi, amivel sokkal könnyebben érhető el 60 FPS működés, különösen a nagyobb felbontású monitorok esetében. Az OMTP a windowsos Firefoxra már az 58-as verzióval megérkezett, utóbbi megjelenésekor részletesen írtunk a technológiáról.

A Firefox saját képernyőkép készítő funkciójának is jutott csiszolás, azzal már lehetőség van a lőtt képekre rajzolni és kiemelni azok fontosabb részeit, illetve tetszés szerint le is vághatók a képernyőképek szélei. Az új verzió emellett ráncfelvarrott RTC képességeket, illetve jobb érintőkijelzős vezérlést hoz, beleértve az érintőtollak hatékonyabb támogatását is. A Mozilla továbbá igyekszik a lokális szolgáltatásokkal is minél szorosabban együttműködni a különböző régiókban, így a Firefox német kiadásában az Ecosia, a francia verzióban pedig a Qwant keresőmotor is elérhető lett. Az újításokból a privát böngészőablakokba is jutott, a szoftver utóbbiaknál már a böngészésiútvonal-információkat is törli az egyes referrerekből, a weboldalakon keresztüli követés megakadályozása végett.

Mindezek mellett természetesen a biztonsági frissítések sem maradtak ki a csomagból, a vállalat összesen 19 sérülékenységet foltozott a böngészőn, ezek közül hármat jelölt meg kritikusként, amelyek akár tetszőleges kódfuttatást is lehetővé tesznek a célba vett eszközön. A Firefox 59 tehát már mindenki számára elérhető, érdemes minél előbb frissíteni.