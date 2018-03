Wi-Fire és Ethernetre gyúr a Raspberry Pi 3 Model B+

Elérkezett 3. hó 14. napja, vele pedig a Raspberry Pi 3 Model B+, azaz az otthoni barkácsolók körében közkedvelt, Linuxot futtató, bankkártya méretű fejlesztői lap legújabb verziója. A frissített kiadás főleg a hálózati kapcsolatok terén kapott ráncfelvarrást, de a processzor órajelén is tekertek a fejlesztők.

A készülékben az előd, a bő két éve bemutatkozott Raspberry Pi 3 Model B Broadcom BCM2837-es processzorát az enyhén feltuningolt BCM2837B0-ra váltotta le, amelynek négy darab Cortex-A53 magja 1,2 helyett már 1,4 gigahertzen ketyeg. Fontosabb változásokat láthatunk azonban a hálózati hardverek frontján, ugyanis míg az előző generáció csak a 802.11 b/g/n szabványú, 2,4 gigahertzes Wi-Fi kapcsolatokat támogatta, az új verzió már két sávos, vagyis a 802.11ac szabvánnyal, illetve az 5 gigahertzes hálózatokkal is megbarátkozott. Emellett az eszköz már Bluetooth 4.2 kapcsolatra is képes, illetve a 10/100-as Ethernetet is 10/100/1000-esre hizlalta - noha miután a gigabites Ethernetet USB 2.0-n keresztül támogatja az eszköz, utóbbi szűk keresztmetszete miatt a tényleges elérhető sávszélesség másodpercenként 300 megabit. Ez is komoly előrelépés ugyanakkor az előző modell maximumához képest.

Mindezek mellett lényeges újítás, hogy a Raspberry Pi 3 Model B+, a megfelelő kiegészítőmodul birtokában támogatja a Power-over-Ethernet (PoE) funkciót, azaz az arra felkészített Ethernet kapcsolatról is képes biztosítani a készülék energiaellátását. Ez különösen fontos, hiszen új felhasználási módokat is megnyithat a málna PC előtt, olyan területeken, ahol a hálózati infrastruktúra adott, ugyanakkor nincs megfelelő áramforrás, illetve az eszközök nehezen hozzáférhetők.

A fentieken túl egyébként az ismerős hardvert találjuk a lapkán, azon továbbra is 1 gigabájt SDRAM dolgozik, a GPU szerepét pedig az integrált VideoCore IV vezérlő tölti be, 1080p felbontású, 30 FPS sebességű MPEG-4 dekódolóval, illetve hasonló paraméterekkel dolgozó H.264 kódolóval és OpenGL ES 2.0 támogatással. A csatlakozópalettát a 4 ismerős USB 2.0 aljzat, egy teljes értékű HDMI, egy Ethernet aljzat, a tápellátásért felelős microUSB port, illetve egy audio jack alkotja, utóbbiból RCA kábellel továbbra is lehetőségünk van kép megjelenítésére is. A készülék hasán egy microSD foglalat ad helyet a háttértárnak.

Az eszköz mérete-kialakítása természetesen továbbra is változatlan, az aljzatok, rögzítőcsavarok helyei ugyanott helyezkednek el, illeteve a Raspberry PI 40 GPIO tűje is ugyanazon a szélen sorakozik. Utóbbiak frontján újítás, hogy a microUSB aljzat és a PoE mellett már a GPIO pineken keresztül is lehetőség van biztosítani a készülék tápellátását. Az eszköz természetesen továbbra is kompatiblis a Pi-HAT-ekkel, azaz a hozzá csatlakoztatható, különböző funkcionalitást kínáló moduláris kiegészítőkkel.

A Raspberry Pi 3 Model B+ rajtjánál a magyar bütykölők különösen örülhetnek, végre kiépült ugyanis a készülékek hivatalos magyarországi értékesítése is, a Raspberry Pi Foundation hivatalos hazai partnere, az rPI Bolt az angliai rajttal egy időben megkezdte a frissített modell árusítását - ráadásul az üzlet nem egyszerűen továbbítja a rendeléseket a brit ellátó felé, saját készletből szolgálja ki a hazai vásárlókat. Az ár, ahogy az a Rasperry Pi esetében már hagyomány, továbbra is nettó 35 dollár, amely Magyarországon is hasonlóan alakul, az eszköz az rPI Boltban nettó 9975 forintos áron (bruttó 12668 forint) vásárolható meg. A Raspberry Pi különböző modelljeiből egyébként eddig több, mint 10 millió darab talált gazdára világszerte.