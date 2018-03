Nagykereskedelmi digitális platformot kebelezett be a Salesforce

Megállapodást kötött a Salesforce a CloudCraze B2B kereskedelmi digitális platform felvásárlásáról. A vállalat ezzel még tovább növelheti szerepét az e-kereskedelmi megoldásokban, amelyet két éve a Demandware 2,8 milliárd dolláros megvételével alapozott meg. A jövőbeli akvizícióról a chicagói felhős szolgáltató adott hírt saját weboldalán, de a vételárat és a részleteket egyelőre nem közölte. Mindössze annyit lehet tudni, hogy a CloudCraze eddig 30,6 millió dollár befektetésben részesült, ráadásul ebből 20 millió dolláros tavalyi körben maga a Salesforce Ventures, a CRM-óriás befektetésekkel foglalkozó ágazata is részt vett, tehát a cég már régóta a látókörbe tartozott.

Már csak azért is kézenfekvő a felvásárlás, mivel a CloudCraze eddig is natívan a Salesforce Commerce Cloudra épült, és azon keresztül szállított B2B kereskedelmi megoldást az előfizetőknek. Eddig azonban azok a megrendelők is használhatták a CloudCraze funkcióit, amelyek alapvetően nem Salesforce-t használnak, de elérést kaptak a szükséges alkalmazásokhoz. A jövőben viszont lehet, hogy erre már nem lesz lehetőség, ha a funkciók teljesen átkerülnek a CRM-óriás hatókörébe.

A CloudCraze a legtöbb olyan szolgáltatást nyújtja, amelyre a cégeknek szüksége lehet a termékek továbbértékesítéséhez más cégek számára, beleértve például a képekkel és videókkal ellátott katalógusok szerkesztését, a feliratkozások kezelését, a megrendelési folyamatot, a globális árképzési stratégiákat és az ügyfélszerződések elkészítését. Ezen belül is a szolgáltatás nyújtja a jelenleg divatos kereskedelmi megoldásokat, úgy mint kuponos és árleszállításos lehetőségeket, a vásárlói célzást speciális promóciókkal és előre ütemezett árazással.

Ezenkívül a megoldáshoz a vállalatok API-n és microservice-eken keresztül csatlakozhattak a saját rendszereikkel, és természetesen átjárható a szolgáltatás a Salesforce más platformjaival is. Ahogy a közlemény megjegyzi, a CloudCraze-zel az üzleti vásárlók ugyanúgy böngészhetnek és vásárolhatnak a termékek közül, mint ahogy azt a fogyasztók tehetik manapság a webáruházakban. A megrendelők közé tartozik a nagyobb nevek közül például a Coca-Cola, a L'Oréal, a Kellogg's és a Symantec is.

A B2B kereskedelmi iparág jelenleg 889 milliárd dolláros üzletnek számít a Forrester kimutatása szerint, de 2021-re már elérheti az 1,2 billió dolláros nagyságrendet - idézi a közlemény. Úgyhogy a Salesforce érthető módon törekszik rá, hogy még inkább megjelenjen az e-kereskedelmen, és konkrétan a cégektől cégeknek nyújtott online kereskedelmi szolgáltatások piacán belül. A nagyszabású terveket mutatja, hogy 2022-re a vállalat több mint 20 milliárd dolláros, majd 2034-re már 60 milliárd dolláros összbevételt tűzött ki célként, míg a teljes előző évi bevétel 10,5 milliárd dollár volt. A nagymértékű növekedést a vállalat valószínűleg földrajzi terjeszkedéssel, azaz az Amerikán kívül régiókban erősebb jelenléttel szeretne megoldani. A különböző Cloud megoldások közül még mindig a Sales és a Service Cloud teljesít legjobban, azonban a Marketing és a Commerce Cloud előfizetői száma egyelőre nagyobb arányban növekszik.

Az CloudCraze felvásárlásával nagy mértékben bővül a Salesforce saját szolgáltatásainak száma, bár nagy változást a meglévő előfizetők nem feltétlen tapasztalhatnak majd, mivel a megoldás eddig is a Commerce Cloudra épült. A kereskedelmi Cloud megrendelőinek száma viszont nőhet majd azáltal, hogy a teljes B2B kereskedelmi folyamatot le lehet bonyolítani a vállalat megoldáscsomagjával, melyhez egyszerűen hozzá lehet kapcsolni a több Salesforce szolgáltatást.