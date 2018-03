Magazin előfizetéses platformot vett az Apple

Felvásárolja a Texture magazin előfizetéses platformot az Apple. A több, mint 200 különféle kiadványt kínáló szolgáltatással kompetenciájának növelése mellett az álhírek elleni küzdelemből is ki szeretné venni részét a cupertinói vállalat. Az akvizíció összértékét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, azonban az kiderült, hogy az Apple szőröstől-bőröstől megveszi a Texture-t, a jelenlegi alkalmazottak mellett pedig a szolgáltatáshoz szerveresen hozzátartozó alkalmazás androidos verziójának támogatása is megmarad.

Az Ars Technica csak a magazinok Netflixének nevezi a Texture-t, amely a videostreaming szolgáltatáshoz hasonlóan egy fix havidíjért cserébe kínál korlátlan tartalom előfizetés. Ez a Texture esetében havi 10 dollár, amelyért cserébe olyan magazinokat lapozgathatunk, mint a National Geographic, a Forbes, a People, vagy épp a Rolling Stone. Mindehhez csupán egy mobil eszközre, okostelefonra vagy tablete van szükség, a támogatott platformok listáján pedig az iOS mellett a már említett Android, illetve az Amazon saját platformja is szerepel.

Szolgáltatás még 2010-ben indult Next Issue néven, a Texture nevet pedig öt évvel később, 2015-ben kapta meg. A kezdeményezés mögött olyan nagy kiadók álltak, mint a Condé Nast, Hearst Magazines, Meredith Corporation, News Corp, Rogers Media, vagy a Time Inc., amelyek erőforrásait további 50 millió dollárral toldották meg különböző befektetők. A kezdeményezés mögött az az időközben megbukott elképzelés állt, hogy a tabletek és okostelefonok futótűzszerű terjedése nem csak a nyomtatott sajtót szorítja majd még inkább háttérbe, de a webes magazinok pozícióit is komolyan megingatja.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az Apple hosszútávon mit tervez a Texture-rel, egy házon belül fejlesztett hasonló alkalmazás ugyanis már van a repertoárban. A 2015-ben az iOS 9-cel megjelent Apple News a korábbi Newsstandet váltotta, ez azonban sokkal inkább egy hírolvasó, nem pedig egy magazinolvasó app, azonban egyes digitális magazinokat ezzel is megvásárolhatunk.

A mögöttes okokra Eddy Cue, az Apple internetes szoftverek és szolgáltatásokért felelős alelnökének rövid nyilatkozata világíthat rá, aki kiemeli a "trusted sources", vagyis megbízható források jelentőségét. A Texture-ben található magazinok ugyanis jellemzően hitelesek, amivel az Apple erősítheti az álhírek elleni küzdelemben elfoglalt pozícióját.