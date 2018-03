Felhasználókra bízza az adatok javítását a Spotify

Új funkcióval jelentkezett a Spotify, amellyel a felhasználók adhatnak meg a zeneszámokhoz kapcsolódó információkat vagy javasolhatják a meglévő adatok javítását. A most bejelentett Line-In elve hasonló mint a Wikipédián, ahol az egyes szócikkek tartalma szintén a közösség tudásán és elfogadásán alapul. A svéd zenestreaming cég külön megjegyzi a gyakran ismételt kérdések közt, hogy az új funkcióra nem egészen wikiként kell gondolni, hanem inkább a közösség számára kiszervezett szerkesztőeszközként. A jövőben valószínűleg a Spotify ez alapján szeretne új szolgáltatásokat bevezetni akár a fizetős csomagban, melyben az automatikus lejátszási listákat több szempont szerint állítja össze.

A Line-In egyelőre csak az asztali verzióban használható egy külön weboldalon keresztül. A felületen egyrészt a felhasználó rákereshet az általa jól ismert dalokra, vagy kérdőíveken is elkezdhet információkat megadni különböző stílusokban. A rendszer minden dallal kapcsolatban számon tartja, hogy az milyen műfajhoz tartozik, milyen hangulat és címkék kapcsolódnak hozzá, milyen nyelven készült, valamint tartalmaz-e valamilyen explicit tartalmat, például drogokra, szexualitásra, erőszakra utalást. Ezenkívül az előadóhoz felvehetőek különböző álnevek és megadható, hogy mennyire tetszik az adott szám a felhasználónak.

Egy másik fontos része a Line-In megoldásnak, hogy ezen keresztül lehet a dalhoz kapcsolódó közreműködőket is szerkeszteni, illetve módosítást javasolni. A dalok adatlapján tételesen megjelennek a nyilvántartott közreműködők nevei és szerepkörei, melyet könnyedén lehet szerkeszteni vagy újat hozzáadni. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a cég hogyan felügyeli majd, hogy ne kerüljenek be teljesen fals adatok a listába vagy mindezt teljesen a felhasználókra bízza. A dalok, albumok és kiadók neveit egyébként nem lehet jelenleg szerkeszteni, de a cég ígérete szerint készül majd egy külön felület, ahol visszajelzést lehet küldeni a nem szerkeszthető, hibás információkról.

Az ötlet valószínűleg az április 2-i hétre tervezett tőzsdei rajt miatt jött, amelyhez fontosnak látszik, hogy a Spotify kimutassa a törekvését a zenei jogdíjak tisztázására az újabb hatalmas perek elkerülése érdekében. Nem elég ugyanis a kiadókkal a hangfelvételekhez kapcsolódó díjat előre egyeztetni, hanem a szerzői jogi díjakat is ki kell fizetni, amelyhez viszont pontosan tisztában kell lenni a dalok közreműködőivel. A cég azonban már korábban is jelét adta, hogy nem minden esetben van birtokában a pontos adatoknak.

Az információk feltüntetésére egyébként egy tavalyi csoportos per végén is kötelezték a céget egy 43,45 millió dolláros kártérítés kifizetése mellett. A zeneszámok mellett a "credit" már februártól kezdve megjelenik, de akkor közölte a cég, hogy valamilyen eszközzel készül annak érdekében, hogy ezek pontosabbak legyenek. Úgy tűnik, hogy a Spotify végül a közösségi tudásmegosztást választotta, amellyel támpontot gyűjthet a zeneszámokhoz kapcsolódó közreműködők adatairól. A Line-Int a cég tavaly ősz óta teszteli, de most vált nyilvánossá a felhasználók számára, a következő hónapokban újabb funkciók érkezhetnek a felületre, amellyel még több, a zeneszámhoz kapcsolódó adatot lehet megadni.