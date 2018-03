Illegális eszközökkel betonozná be magát az Nvidia?

Az Nvidiának volt honnan meríteni, az iparágban ugyanis nem ritkák a GPP-re hajazó programok, amelyek közül mindmáig az egyik legnagyobb és legsikeresebb az Intel Inside. Az 1991-ben útjára indított kooperatív marketingprogramját kompenzáció és ösztönzés címszavak alatt nyújtott anyagi támogatást különféle platformjaira építő gyártópartnereinek, legyen szó PC-ről, munkaállomásról, vagy épp szerverről. Az Intel Inside több száz kisebb, megfelelő mértékű büdzsével és kompetenciával nem rendelkező partner számára jelentett kritikus fontosságú eszközt termékeik népszerűsítéséhez. Az AdAge szerint 1991 és 1997 közepe között 1500 OEM gyártó került be a Intel Inside-ba.A programmal például a kiskereskedelmi csatornában aktív partnerek mennyiségtől függően marketing támogatást kaptak, illetve bizonyos mértékű visszatérítést egyes reklámtevékenységek után - ökölszabályként ha egy reklámban megjelenik az Intel Inside logó, annak jelentős részét, sokszor egészét a chipgyártó állta. Ugyancsak ide tartoztak a különféle akciók, az eredeti és a kedvezményes vételár közötti különbözet (egy részét) is ezen keresztül csorgatta vissza a processzorgyártó, illetve ugyancsak az Intel Inside keretén belül támogat neves gamereket a cég. Az anyagi juttatás megszerzését szabályokhoz kötötte az Intel, amelyeket minden esetben teljesíteniük kellett a partnereknek.A program azonban számos kérdést is felvetett, az előző évtizedben kirobbant trösztellenes vizsgálat során például felszínre került néhány erősen vitatott, az Intel Inside logó használatára feljogosító szabály, illetőleg azzal járó kedvezmény. Egy korábbi beadvány szerint az Intel csupán azokat a számítógépgyártó cégeket részesítette anyagi kedvezményekben, amelyek kizárólag a cég chipjeire épülő PC-ket forgalmaztak, a konkurens gyártók termékeit is felhasználókat pedig hátrányosan megkülönböztette.Legutóbb decemberben lehetett hallani a programról. Az akkori hírek szerint a cég megreformálja az Intel Inside-ot, amelynek keretében az OEM partnerek támogatására fenntartott program büdzséjét jelentősen, 20-60 százalékkal vágja meg.