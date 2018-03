Jön a FreeSync támogatás Xbox One-ra

Az Xboxokba is utat talált az AMD FreeSync technológiája: a Microsoft Xbox Live programigazgatója, Larry Hryb és a Tungler Antal az AMD marketingvezetője közösen jelentette be funkciót a redmondi óriás Inside Xbox eseményén. Az újítások a vállalat teljes Xbox One portfólióját érintik, noha nem mindegyik modell kapja meg ugyanazokat az új funkciókat. Egész pontosan az eredeti Xbox One-ra a mezei, első generációs FreeSync jut el, az Xbox One X és Xbox One S pedig a HDR támogatással megspékelt FreeSync 2-t kapja.

A FreeSyncet az AMD a rivális Nvidia G-Sync ellen indította harcba, amely a kijelzők képfrissítési gyakoriságát hivatott szinkronizálni a videokártyák által generált képkockák tempójával. A bő egy évvel ezelőtt bejelentett FreeSync 2 a tavalyi év egyik slágertémájára, a HDR-re feküdt rá, amelyhez kiterjedtebb támogatást hozott Windows alatt, saját HDR pipeline-nal véve le a színbeállítási folyamat terhét a rendszer válláról, és automatikusan hozzáigazítva a beállításokat a technológiát támogató kijelzők natív megjelenítési képességeihez.

A képkocka-szinkronizációt a PC-s közönség is nagyon pozitívan fogadta, a konzolok piacán azonban az még előnyösebb lehet, miután a készülékek generációjától függően számos játék esetében a fejlesztők másodperceként 30 képkockára korlátozhatják a megjelenítést, hiszen bár a hardver akár 45-öt is össze tudna hozni, az a 60 hertzes tévén zavaró képszakadásokat okozna. A FreeSynckel a játékok megjelenítése dinamikusan igazodhat a konzol és a kijelző képességeihez, sokkal inkább kihasználva a rendelkezésre álló hardveres erőforrásokat.

A vállalat ígérete szerint a FreeSync támogatás az Alpha Ringbe tartozó Xbox Insider tesztelők számára a napokban elérhetővé válik, noha azt egyelőre nem tudni, pontosan milyen hosszú tesztidőszakkal számol a cég. Az új funkció persze nem hoz mindenkinél kapásból jobb minőségű megjelenítést, mindenképp érdemes észben tartani, hogy használatához a technológiával szerelt megjelenítőre is szükség van.

Ilyet pedig egyelőre nagyobb valószínűséggel találunk az íróasztalon mint a nappaliban lévő tévéállványon, jelenleg ugyanis nincs a piacon FreeSync támogatással érkező tévé. Monitorok terén ugyanakkor már nagyobb a választék, azokat AMD kapcsolódó weboldalán össze is gyűjtötte, listája pedig 243 modellre rúg. A tévék hiánya a listáról nem meglepő, hiszen a megoldás eddig csak PC-n volt elérhető, ennek megfelelően a kijelzőgyártók is az "asztali" játékosokat vették célkeresztbe. Ez ugyanakkor idén változhat, főként miután a gamereknek szánt monitorok és tévék között egyre inkább elmosódik a határ - erre épp a rivális csapattól, az Nvidiától láthattunk példát az idei CES-en. A vállalat több gyártóval karöltve is bemutatott G-Sync támogatással szerelt, 65 hüvelykes óriásmonitorokat, Big Format Gaming Display (BFGD) néven, amelyek ugyanúgy megállják a helyüket a nappali falán, mint egy masszívabb íróasztalon.

A válaszlépés csak idő kérdése, jó eséllyel idén a FreeSyncre építő, konzolos játékosokat célzó tévék is megjelennek majd a piacon. A konzolos támogatás ráadásul akár a G-Syncnél jóval vonzóbb opcióvá is teheti a megoldást a kijelzőgyártók számára, miután nyílt forrású, a VESA szabvány részét képező technológia lévén az Nvidia borsos árú termékével szemben szabadon, jogdíj fizetésen nélkül használható.