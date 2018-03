Agresszív stratégiával lépdelne előre friss ütemtervén az AMD

Kiszivárgott az AMD legújabb asztali ütemterve, amelyből a következő nagyjából két évben megjelenő termékek kódnevei mellett a cég középtávú stratégiája is kiderül. Utóbbi szerint az AMD szembemegy a konkurens Intel korábbi, az új mirkoarchitekúrát és gyártástechnológiát váltogató tikk-takk stratégiájával, és az újításokat egyetlen generációba próbálja besűríteni. Az irány bár kockázatos, optimális esetben így egy lépéssel ugorhat nagyot az AMD, amire a tervezőcégnek mindenképpen szüksége lenne ahhoz, hogy ledolgozza a Zen-alapú processzorokkal karnyújtásnyira csökkentett lemaradását. Az, hogy sikerül-e az újabb ugrás, legkorábban valamikor jövő év közepén derülhet ki, az AMD nagyjából ekkor dobhatja piacra első Zen 2-re épülő asztali processzorait.

Emlékeztetőül: Az Intel a tikk-takkal két lépcsőt ismételgetve innovált: előbb a meglévő, kiforrott(abb) mikroarchitektúrát költöztette kisebb csíkszélességre, majd a következő generációnál a gyártástechnológiát megtartva új mikroarchitektúrát fejlesztett. A megközelítés előnye az volt, hogy a cég egyszerre csak egy lovat cserélt a szekér előtt, a chipgyártás két nagy kockázatát, a mikroarchitektúra és a csíkszélesség cseréjét időben szétválasztotta a cég. A stratégia csodálatosan működött, többek között ennek köszönhető az Intel mindmáig fennálló tetemes piaci előnye. A tikk-takkot időközben kényszerűen leváltotta a cég, helyét pedig a konzervatívabb PAO vette át, amely inkább tikk-takk-takk, sőt legújabban már tikk-takk-takk-takk formában írható le.

Ezzel szemben az AMD most kirajzolódott termékfejlesztési stratégiája lényegesen agresszívebb, a tervezőcég ugyanis megpróbál minden új fejlesztést egyazon termékbe belezsúfolni. Ennek egyik példája a Matisse kódnevű CPU, ami a várhatóan jelentős változtatásokat hozó Zen 2 mikroarchitektúra mellett vadiúj, 7 nanométeres gyártástechnológiát is bemutat. Ezt a lépést az AMD csak "inflection" (~irányváltoztatás) néven emlegeti, és jogosan ide sorolja a nagyjából egy éve megjelent Ryzen processzorokat is, amelyeknél végül sikerült a kockázatos, "mindent bele" elv gyakorlati megvalósítása. Mindez ugyanakkor még nem jelenti automatikusan azt, hogy jövőre is összejön a mutatvány. A legnagyobb fejtörést a GlobalFoundries 7 nanométeres gyártástechnológiája jelentheti, amely a hírek szerint egyelőre nincs a kívánt állapotban. Komolyabb fennakadás esetén ugyan az AMD más bérgyártót is megbízhat, ám a komplett lapkadizájn átköltöztetése hosszú és költséges folyamat, amely garantáltan rosszat tenne a továbbra is csak lábadozó cég versenyképességének.

Amennyiben mégis sikerül megfelelni az újabb kihívásoknak, akkor 2020-ra már csak lényegesen kevesebb újítással kecsegtető termékekkel számolhatunk. A jelenlegi tervek szerint ugyanis a Vermeer CPU és a Renoir APU a Zen 2 finomhangolása (Zen 2+ ?), illetve utóbbi esetében az aktuálisan elérhető legújabb grafikus mikroarchitektúra egyvelege lesz az időközben továbbfejlesztett 7 nanométeres technológiával legyártva. Ez vélhetően alacsonyabb fogyasztást és magasabb órajeleket hozhat majd - így egy lépcsőben inkább az IPC, a másikban pedig az órajel emelése hozhat gyorsulást.

Az elsőre furcsán hangzó kódnevek megfelelnek az ősszel kiszivárgottaknak, amely alapján a jelenleg használni földfelszíni kiemelkedések helyett jövőbeni processzorait híres festőművészekről nevezi el az AMD.

Az ütemtervből továbbá az is világossá vált, hogy a Threadripper családot is folyamatosan frissíti majd a cég, így 2021-ig minden évben megjelennek újabb, sokmagos AMD csúcsprocesszorok. Végül, de nem utolsó sorban a legfrissebb tervezet arra is utal, hogy a Zen 3 legkorábban 2021-ben kerülhet piacra. Ezt követően egyelőre nem tudni, mit tervez az AMD, egy követhező Zen főverzió, vagy netán egy teljesen új mikroarchitektúra jön. Ugyancsak fontos részlet, hogy az ütemterv szerint a 2021-ig megjelenő processzorok (a Threadrippereket leszámítva) AM4 tokozással érkeznek, így jó esély van arra, hogy az újabb termékek a már jelenleg piacon lévő alaplapokkal is kompatibilisek lesznek.

Mit lép az Intel?

Az elmúlt hónapokban konkurens Intel következő 1-2 éves terveinek egy kisebb része is kiszivárgott már. Korábbi pletykák szerint az idei év harmadik negyedévében jöhetnek az újabb asztali modellek, az Intel ugyanis nyolcmagos Coffee Lake processzorokon dolgozik. Ezek a pár héten belül megjelenő Pinnacle Ridge kódnevű, második generációs Ryzenek ellen szállnak harcba, az AMD frissítése ugyanis néhány esetben túl közel kerülhet az ősszel bemutatott hatmagos Core processzorokhoz.

A nagyobb előrelépést ugyanakkor nem a továbbra is Skylake magokat tartalmazó nyolcmagos Coffee Lake, hanem a 2019 első felére datált Ice Lake hozhatja, amely egy számottevően frissített mikroarchitektúrát és 10 nanométeres gyártástechnológiát ötvözhet. Erre lehet válasz az AMD Matisse, amivel jelen állás szerint 2020-ig biztosítottnak tűnik a szoros Intel-AMD csata, melynek pozitív hatásait az elmúlt egy év során ismét megtapasztalhatta a piac.