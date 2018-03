Több mérőszámmal érkezik a YouTube Studio

Néhány héten belül a YouTube Studio csatornakezelő rendszer válik az alapértelmezett kezdőpulttá minden videós számára a közösségi oldalon - jelentette be a Creator blog. A megoldás tavaly június óta bétában volt elérhető, de most élesedik a megoldás stabil verziója, amelyet automatikusan minden youtuber meg fog kapni. A korábbi Creator Studio Classic nézetre még egy ideig vissza lehet váltani, a végső csere határidejét egyelőre nem jelölte ki a vállalat. Az új Studio friss irányítópulttal jelenik meg, ahonnan a videósok elérhetik a különféle méréseket és az új híreket, köztük az újonnan feltöltött videók teljesítményét a korábbiakhoz képest és a személyre szabott ajánlókat a YouTube-tól, hogy min lenne érdemes még változtatni a jobb elérés érdekében.

Egyúttal három újfajta YouTube Analytics mérési lehetőség is elérhetővé válik - eleinte néhány alkotó, majd néhány héten belül mindenki számára -, amellyel a nézőikről, illetve a tartalmaik teljesítményéről több összesített információt tudhatnak meg. A megtekintési (Impressions) mutató ebben ebben az esetben az előnézeti képek megjelenítésének a számát jelenti. A mutató nem fog minden egyes felületen található képmegjelenítést tartalmazni, hanem a főoldalra, a különböző feliratkozási listákra, a lejátszási listákra, a keresőre és egy videó megtekintése után a "következőként" ajánlott felvételekre fókuszál. Egy megjelenítés csak akkor számít, ha a felhasználó minimum egy másodpercig a kép legalább felét látta. Viszont egyáltalán nem számít bele a mérőszámba a YouTube mobil weboldal, az emailekben vagy push üzenetekben megjelenő videó vagy a háttérben lejátszott tartalmak - erről bővebben itt.

Ebből láthatja az alkotó, hogy a YouTube mely videóit tartja a legérdemesebbnek az ajánlásokra, mekkora lehet a tartalom potenciális elérési száma, vagyis például milyen típusú tartalmakat vagy videóformátumokat érdemesebb a jövőben készíteni. Ezenkívül a megtekintés átkatinttási aránya (CTR) százalékosan jelzi, hogy hányan kattintottak ténylegesen az ízelítő kép után a teljes videóra, azaz mennyire volt hatékony a címadás és a kiválasztott előnézeti kép. Harmadik új típusú mérésként pedig az egyedi látogatószám is látható, amely összesíti, ha a felhasználók asztali verzióban, mobilról tekintették meg a videókat, és azt is, ha egyszerre többet is megnéztek. Ezzel például a youtuberek összehasonlíthatják a feliratkozói bázisukat és a videókat elérő felhasználók számát, ami esetleg újabb tárgyalási feltételnek számíthat a szponzori megbeszéléseken.

A videós közösségi oldal az új mérőszámokkal igyekszik összehasonlíthatóvá tenni a saját adatait a konkurens Facebook lejátszások alatt megjelenő megtekintési számokkal, amelyek például az automatikus lejátszás következtében nagynak tűnhetnek. A YouTube eddig is megmutatott néhány analitikai adatot a tartalomfeltöltőknek, de a mostaniakból sokkal több következtetést le tudnak majd vonni a közönségükről és a feltöltések teljesítményéről. Mindez a Google videós szolgáltatásának azért is fontos, hogy az eddig a televíziós reklámhirdetésekre fordított összegekből még többet a platformra tudjon vonzani, ehhez pedig pontos és nagy látogatottsági számokat felmutató mérésekre van szükség, illetve egyre több és jobb videóra.