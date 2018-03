Úton van a mobilos Outlook felé a Cortana

Terjeszkedés előtt áll a Microsoft virtuális asszisztense: a The Verge forrásai szerint a redmondi óriás már teszteli a Cortana integrációt mobilos Outlook appjában, Android és iOS platformokon egyaránt. A beépített asszisztens felolvassa a beérkező emaileket, illetve a felhasználók diktálhatnak is neki. Az új funkció főként autózás közben jöhet jól, mikor az emailek kézi bepötyögésére nincs lehetőség. Az asszisztens ráadásul nem csak a bejövő levelek időrendben történő felolvasását támogatja, hangparanccsal lehetőség van különböző feladókra szűrni is. A funkciót a Microsoft jelenleg saját berkeiben teszteli, amelyet rövidesen nyílt béta teszt, azután pedig éles rajt követhet.

Bár pozitív, hogy a vállalat részéről végre hallani valamilyen fejleményt a Cortana kapcsán, egyelőre nem nagyon látszik, hogy a cég minden követ megmozgatna azért, hogy behozza lemaradását a piacvezető Amazon Alexa, vagy épp az ezüstérmes Google Assistant mögött - de még az okoshangszóróra csak nemrég eljutott Siri szénája is jobban áll, pedig az Apple asszisztensének fogadtatása sem volt éppen felhőtlen a HomePod fedélzetén.

Az outlookos irányvonal mindenesetre valószínűleg nem véletlen, a levelezőkliens androidos és iOS-es verzióiért felelős vezető, Javier Soltero ugyanis az elmúlt hetekben vándorolt új pozícióba a Microsoft kötelékében - nem meglepő módon a Cortana fejlesztésének felügyeletét kapta meg. Soltero közvetlenül Harry Shumnak felel, aki a redmondi cég AI kutatásokért felelős igazgatója. Ha Soltero kinevezését a fentiekhez hasonló tempóban követik majd az előrelépések Cortana-fronton, az asszisztensnek határozottan javulnak az esélyei, hogy releváns maradhasson.

Ezt ugyanis jelenleg egyre kevésbé sikerül a Microsoftnak összehoznia, amire kiváló példa az idei CES, ahol a tavaly már felvillantott, Cortanával szerelt okostermosztáton kívül egyetlen új, a redmondiak digitális asszisztensével szerelt termék sem mutatkozott be. Ezzel szemben a Google Assistanttel vagy Alexával operáló készülékekbe szinte bele lehetett fulladni, sőt, egyes szereplők, mint az LG kapásból mindkét megoldást elérhetővé tette bizonyos eszközein. A más szereplőkkel való együttműködés egyébként látszólag a Microsofttól sem idegen, a cég tavaly nyáron még komoly összeborulásról beszélt az Amazonnal, illetve az Alexával, amelynek kereteiben a két asszisztens a későbbiekben osztozna az új hardvereken, a cortanás-alexás okoshangszórók és egyéb kütyük azonban mindmáig váratnak magukra.

Miközben pedig a cég tétlenkedik, napról napra több, a digitális asszisztensek piacára frissen érkező felhasználó teszi le a voksát valamelyik dobogós szereplő mellett, akiket a cégnek elköteleződésük után már jóval nehezebb lesz platformjához csábítani. Márpedig a piacvezetők előnyük dacára sem tétlenkednek, az Amazon folyamatosan adja ki az új fejlesztői pakkokat, míg a Google Assistant egyre több nyelven szólal meg, akár már idén megjelenhet a platformon a magyar nyelv támogatása is - utóbbi természtesen a Cortanától még nagyon messze van. Az Egyesült Államokban egyébként tavaly duplázódtak az okoshangszóró-eladások, a régióban már 39 millió ilyen eszköz talált gazdára, ami jól mutatja, milyen tempósan növekvő szegmensről csúszik le a Microsoft a maga komótos tempójával.

Az Outlook integráció ugyanakkor, ha a cég jól keveri a lapjait egy komoly potenciállal rendelkező terület ostromának is megágyazhat, ez pedig a vállalati szektor, ahol a nappalikkal ellentétben a virtuális asszisztenseknek még nem sikerült megvetni a lábukat - noha az Alexa már az irodákkal is szemez. A Microsoft, főként irodai szoftverein keresztül egy huszárvágással megvethetné a lábát ezen a piacon, ehhez persze komolyabb elszántságra és tempósabb fejlesztésekre lesz szükség, mint amit a cég eddig produkált.