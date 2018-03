Új hangeffektus-csomagot kapnak az Alexa fejlesztők

Új libraryval terjesztené ki az Alexa skilleket gyártó fejlesztők lehetőségeit az Amazon. A vállalat a napokban jelentette be a hangalapú alkalmazásokhoz szánt Alexa Skills Kitet, vagy röviden ASK-t, amely egy sor előre elkészített hangklipet biztosít, amelyeket a fejlesztők szabadon beépíthetnek termékeikbe.

A cég a csomagba több száz hanganyagot tett, amelyeket 14 kategóriába oszt, mint a természet, otthon, rajzfilmek, emberek vagy épp a közlekedés. A hangokat a fejlesztők tetszés szerint bármilyen előre megadott Alexa-válaszhoz hozzáadhatják, azokkal a vállalat reményei szerint személyre szabottabb, illetve az adott skillhez relevánsabb élményeket hozva létre. Példának okáért egy kvízjátékban a helyes válaszoknál tapseffekt játszható le, sőt akár az okosotthon-kiegészítők vezérlésénél is bevethetők a hangeffektusok, a bejárati ajtó kinyitását például ajtónyikorgással kísérve. Az Amazon a frissen elérhetővé tett hangeffektusok teljes listáját már elérhetővé tette.

Közleményében a cég arra is emlékeztet, hogy továbbra is él fejlesztői jutalomrendszere, amelyben a fejlesztők a személyre szabott hangeffektusok bevetésével jobb eséllyel juthatnak bevételhez. A Developer Rewards névre hallgató program az Alexa skillek fejlesztői számára már egy ideje elérhető, annak lényege, hogy a legnagyobb felhasználói aktivitást generáló hangalapú appok készítőit a cég pénzjutalomban, vagy épp AWS kuponokban részesíti. A program jelenleg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, illetve Németországban elérhető skillekre vonatkozik - noha a fejlesztőnek nem kell feltétlenül ezekben a régiókban dolgoznia - ezekben a régiókban válogatja ki a vállalat minden hónapban a felhasználók körében éppen legnépszerűbb hangos appokat. A sikeres skillek fejlesztőit az Amazon emailben értesíti az aktuális jutalomról.

A frissen bejelentett library természetesen ingyenesen érhető el a fejlesztők számára, akik körében a vállalat továbbra is gőzerővel igyekszik népszerűsíteni hangalapú platformját, amely jelenleg messze a legsikeresebb az iparágban. Noha a skillek gyarapodása tavaly év vége felé már lassulni kezdett, az Amazonnak így is sikerült már csak az Egyesült Államok piacát nézve is átlépni a 25 ezres mérföldkövet decemberben. A skilleken belüli fizetés bevezetésével ugyanakkor a cég újult lendületre számít, miután az új, hosszabb távon jóval megbízhatóbb monetizációs lehetőségeket biztosít a fejlesztőknek a fenti Developer Rewards programon túl.