A Qualcomm szélesebb körben fedné le processzoraival a felsőkategóriát

Az MWC-re irányuló figyelmet meglovagolva új processzorsorozatot jelentett be a Qualcomm. A San Diegóban székelő chiptervező frissen leleplezett Snapdragon 700-as sorozata a felsőkategóriás termékkínálatot igyekszik kiszélesíteni - lefelé. A pár hónapon belül érkező első termék(ek) a 800-as és a 600-as modellek közé sorakozik majd be, mintegy kitöltve az ezek közötti űrt, azt viszont egyelőre nem tudni, hogy a szóban forgó széria egyes termékei közé milyen magas falat húz a tervezőcég. Más szereplők gyakorlata szerint az sem zárható ki, az új széria osztozik valamely 600-as vagy a 800-as modell dizájnjával. Utóbbi esetében bizonyos magok és/vagy más műveletvégző egységek letiltásával, illetve az órajelek csökkentésével differenciálhatná olcsóbb termékét a Qualcomm.

A rövidre fogott hivatalos közlemény szerint a 700-as sorozat küldetése lesz, hogy az abszolút csúcsot képviselő 800-as széria (egyes) "prémium" képességeit olcsóbban kínálja, vagyis az új családba tartozó alkalmazásprocesszoroktól jobb ár/teljesítmény mutató várható. Ez alapvetően persze nem meglepő, hisz a csúcskategóriás modellek ezen mutatója a termékpaletta többi tagjához képest jellemezően gyenge, legyen szó bármilyen termékről is. A közlemény kiemeli Kínát, amely alapján a Qualcomm elsősorban ezt a piacot igyekszik becserkészni új processzoraival, ahol a tehetősebb nyugati piacokhoz képest arányosan kisebb mennyiségben fogynak a legdrágább processzorral szerelt csúcskategóriás készülékek. Ez alapján akár arra is gondolhatunk, hogy a 700-as sorozatra épülő chipek csak bizonyos régiókban kerülnek piacra, ám ilyen szegmentálásról a Qualcomm nem beszél, legalábbis egyelőre.

Szintén nem esett túl sok szó a várható teljesítményről, illetve a 600-as és 800-as modellekhez viszonyított pontos különbségekről. A Qualcomm mindössze annyit közölt, hogy a Snapdragon 660-hoz képest AI-ban kétszer gyorsabb, illetve 30 százalékkal hatékonyabb lesz a 700-as sorozat első tagja. A bejelentésből továbbá kiderül, hogy a csőben lévő új alkalmazásprocesszor új CPU és GPU mikroarchitektúrát, illetve új ISP (képfeldolgozó) blokkokat mutat majd be. Ezek mögött valószínűleg a Snapdragon 845-nél megismert Kryo 385 CPU, Adreno 600 GPU, illetve Spectra 200 ISP húzódhat, amely alátámasztaná az azonos, vagy nagyon hasonló lapkadizájnt.

A másik lehetséges verzió szerint a Qualcomm a 600-as sorozat következő, az eddigi stratégia szerint 670-es számozású tagját dobja majd piacra 700-as jelölés alatt. Ezzel a chiptervező gyakorlatilag kettéválasztaná a középkategóriás felhozatalt, amelynek egyik elágazását a most bejelentett széria vinné továbbá. A 600-as sorozat egyébként legutóbb tavaly májusban frissült, a Qualcomm ekkor mutatta be a Snapdragon 660 és 630 lapkákat. Előbbi két klaszterben összesen négy darab nagy teljesítményre kihegyezett Kryo 260 magot mutatott, illetve ugyancsak négy, hatékonyságra optimalizált variáns került a lapkába. Ezek mellé egy Adreno 512 GPU, illetve egy Hexagon 680 DSP jutott. A rendszerchipre mindeddig olyan készülékek épültek, mint a Xiaomi X1 és Mi Note 3, az Oppo R1 Plus és R11, illetve a Nokia 7.