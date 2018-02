Ingyenes verziót kap a Microsoft Teams?

Nagyjából egy évvel ezelőtt jelent meg a Microsoft kollaborációs eszközstratégiájának egyik fontos eleme, a központi üzleti kapcsolattartó eszköznek kinevezett Teams. Azonban a szolgáltatásra eddig nem lehetett az Office 365 csomagtól függetlenül előfizetni, hanem csak annak részeként juthattak hozzá a (jellemzően vállalati) felhasználók, akár már az alapcsomagtól is. Ahogy a bejelentéskor kifejtettük, ez a Slack közvetlen megtámadása helyett inkább a belső védelmi vonal meghúzásának tűnt, amellyel az Office 365-re eleve előfizető vállalatok a többi szolgáltatás mellett megkaphatják a Teamst, és így nem kell konkurens megoldáshoz fordulniuk - ami esetleg jobb lenne, de plusz előfizetést igényelne. Most viszont a jelek arra utalnak, hogy a Microsoft változtat az eddigi stratégián, és mások számára is szeretné elérhetővé tenni a szolgáltatást.

A legutóbbi tesztverzióban feltűnt, hogy a Microsoft Teams már freemium változatot is felkínál - jelentette először a Petri. A kódban megjelent a szöveg, hogy "túllépte a freemium tárhelyet" és hogy a rendszer javasolja a feljebb lépést egy másik csomagra, amiből arra lehet következtetni, hogy a Teams valamilyen limitet fog bevezetni esetleg az ingyenes belépési ponthoz. A Microsoft azonban nem akart hozzászólást fűzni ehhez a felfedezéshez.

Egyelőre még nem világos, hogy pontosan hogyan működne a freemium verzió - az is lehet, hogy a kódban megjelenő sorok csak a várva-várt vendéghozzáférésre utalnak, amellyel a cégen kívüli és Office 365 előfizetéssel nem rendelkező projekttagok is csatlakozhatnának a csatornákhoz. A konkurensek közül például a Slack vagy a Cisco Spark az ingyenes változatot az integrálható alkalmazások mennyiségében korlátozza, továbbá a magasabb árú - Sparknál 12 dolláros, Slacknél 12,5 dolláros - csomagokban már vállalati SSO és rövid időn belüli támogatás is megtalálható.

A Slack az utóbbi időben főleg a kisebb cégek és startupok előfizetésére számíthatott, az ingyenes verzió pedig segített a cégnek szélesebb körben elterjedni, például hobbiprojektekkel kapcsolatban. Ha pedig valaki hozzászokik egy szolgáltatáshoz, akkor a későbbiekben is inkább azt használja. Egy ingyenes Microsoft Teams pedig valós problémát jelenthet a Slacknek, főleg mivel a képlet visszafelé is hasonló, hogy a vállalatnál megszokott kommunikációs alkalmazást a felhasználók más munkájukhoz, például egyesületi tevékenységükhöz is használhatják.

A Microsoft számára nagyon fontossá váltak az előfizetések, amellyel a felhőalapú szoftverereket és szolgáltatásokat még jobban elterjesztheti. Satya Nadella vezérigazgató legalábbis úgy nyilatkozott a héten a TMT konferencián tartott előadásában, hogy az Office 365 növekedésében még sokkal nagyobb lehetőség van, akár nagyobb mint a klineses és szerveres üzletágban a régebbi időkben. A felhős szolgáltatások közt pedig a Teams valóban sikerrel indulhat, ami újabb felhasználókat vonzhat be, és a törekvést a legutóbbi nagyobb frissítési csomag is mutatja. A Slack sikerét viszont valószínűleg nem lesz olyan egyszerű megtörni a "nem nagyvállalati" piacon.