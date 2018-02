Optika helyett 60 GHz: tesztlabor lesz Budapest

Több bejelentéssel is készült a Deutsche Telekom a 2018-as MWC-re, a szolgáltató a rendezvényen nem csak saját fejlesztésekkel rukkolt elő, de egy a Facebookkal közösen, Magyarországon indított tesztprogramról is lerántotta a leplet.

A slágertéma természetesen most is az 5G volt, akárcsak az elmúlt években - nem csak Deutsche Telekom standjánál, de szinte az egész kiállításon. A vállalatok évről évre újra elmondják a technológia erősségeit, hogy a hálózat a 4G-nél jóval több klienst tud egy cellán belül kiszolgálni, ráadásul jóval hatékonyabban is, nem beszélve a sebességbeli előrelépésről, illetve az alacsony késleltetésről - azonban most kezd csak igazán kézzel fogható távolságba kerülni az évek óta mantrázott technológia.

Minden a terv szerint

A Deutsche Telekom szerint ugyanis a cég teljes mértékben tartja magát korábbi ütemtervéhez, azaz gondozásában 2020-ban rajtolhatnak el lakossági felhasználásra is az 5G hálózatok. A tesztek persze addig is folynak, ehhez a cég Drezda városával, illetve annak műszaki egyetemével is összefogott egy tesztrendszer kidolgozására, amely egész pontosan az 5G-re építő, okos energiahálózat-kezelésben rejlő lehetőségeket vizsgálja - a város Johannstadt kerületében rövidesen élesben is. Ezzel a vállalat az energiahálózat decentralizálódására igyekszik felkészülni - amelyet egyébként a Deloitte is előrevetít - annak kezelésére igyekszik egységes megoldást kidolgozni.

A cég egy új leányvállalatot is létrehoz, MobiledgeX néven, amely az "edge computing" fejlesztésekre fókuszál, illetve különböző üzleti modellekben való alkalmazását kutatja. Az edge computing tempós fejlődésben lévő szegmens, amely olyan számítási kapacitás létrehozását célozza, amely a felhős rendszerek optimalizálására az adatfeldolgozást amennyire lehet, fizikailag közel végzi a megcélzott eszközhöz, ezzel adott esetben mérsékelve a kommunikációhoz szükséges sávszélességet és visszanyesve a késleltetést. A leányvállalatot a Telekom független cégként hozza létre, így más szolgáltatók előtt is megnyitva a kapukat a potenciális együttműködés előtt.

Magyarországon talál egymásra a Facebook és a Telekom?

Ha pedig már együttműködésnél tartunk, a vállalat Magyarországon a Facebookkal is összeborult, és közösen teszteli a közösségi óriás által fejlesztett, Terragraph névre hallgató hálózatot, amely az FTTH/FTTB technológiák kiváltását célozza rádiós alapon. Egy 60 gigahertzes spektrumot használó, milliméteres hullámhosszú rádiós hálózatról van szó, amely a vállalat szerint akár 1 gigabites sávszélességű vezeték nélküli hozzáférést is biztosítani kliensoldalon, Wi-Fi-n vagy Etherneten keresztül. A teszt pontos helyszíne egyelőre nem ismert, várhatóan azonban valós ügyfelek bevonásával rajtol el, mintegy 100-300 háztartásnak biztosítva internetkapcsolatot. Hogy a Telekom komolyan gondolja a dolgot abból is látszik, hogy már most tervezi a technológiára építő lakossági szolgálatatását, amely Telekom Virtual Fiber néven 2020-ban kerül majd várakozásai szerint kereskedelmi forgalomba.

A Terragraph a Facebook saját belső fejlesztéseit tartalmazza, a cég például a TCP/IP hiányosságai miatt a MAC réteg újratervezésébe vágott bele. Az implementált, magas teljesítményű TDMA-TDD MAC a meglévő Wi-Fi/WiGig MAC-hez képest mintegy hatszoros hatékonyságnövekedést, és ami talán még fontosabb, kiszámíthatóságot tudott elérni. Ezen felül a Terragraph olyan, a Facebook adatközpontjaiban már kipróbált "SDN-szerű" felhős vezérlést és moduláris routing protokollt használ. Ez például egy kieső kapcsolat esetén a forgalmat gyorsan áttereli más irányokba, a terhelést pedig igyekszik az egész hálózat szintjén okosan elosztani.

A 60 GHz-es spektrum lényege, hogy rendkívül magas átviteli sebességet tud elérni, viszont hatótávolsága rövid, falakon és tárgyakon pedig képtelen áthatolni. Így leginkább pont-pont kommunikációra érdemes bevetni, fix pontok között 200-250 méteres ugrásokkal lehet ilyen hálózatot kiépíteni. A gyorsan felszívódó 60 GHz-nek azért nem elhanyagolható előnyei is vannak, az interferencia, a szomszédos adók áthallása egészen minimális, ami nagyban megkönnyíti a hálózattervezést. A Terragraph erre még rásegít azzal, hogy irányított többfázisú antennatömböt (Phased Antenna Array) használ, amelyek a hagyományos irányantennákkal szemben szoftveresen irányítható nyalábot képesek küldeni-fogadni.

A Terragraph a fentieknek megfelelően a Telekom hálózatában egy köztes réteget képez majd, ahogy az ábrán is látható. Egyes "tornyok" (képen lámpaoszlopok) az igazi gerinchálózatra kapcsolódnak üvegszálon, ezekhez csatlakozik a mesh hálózat, amely a hagyományos módon, kábellel vagy Wi-Fi-n kapcsolódó végfelhasználók felé továbbítja az adatot. A Terragraph ebben a szerepben a földbe tett optikát tudja majd kiváltani, várhatóan nagyságrendekkel olcsóbban (és alighanem sokkal szerényebb minőségben). Ilyen értelemben a Terragraph az évtizedek óta használt mikrohullámos internet újragondolása, mesh hálózatba szervezése és alapos megfűszerezése modern rádiós megoldásokkal és SDN-technológiákkal, olcsó WiGig chipekkel és licencmentes 60 GHz-es rádiós spektrummal - a például a Digi által épített FTTH/FTTB optikához képest közel ingyen.

Az optika kiváltása természetesen az épületek küszöbéig értendő, hiszen a kábelt az utcán elhelyezett hálózati eszközökig továbbra is el kell juttatni. Azt a Telekom is megerősítette, hogy a technológiával nem az optikai hálózat helyettesítését, sokakl inkább annak kiegészítését célozza.

Terragraph - 60 GHz-es mesh gerinchálózat a város közepén

De a vállalat az együttműködéseket ha kell mások háza táján is megoldja: a cég az iparágban először mutatta be a különböző hálózati felszerelésgyártók termékei közötti 5G átjárhatóságot. A Huawei és az Intel megoldásait a vállalat az új, 5G New Radio (5G NR) szabványra építve kapcsolta össze. A 3GPP egyébként tavaly decemberben jelentette be a szabvány hivatalos specifikációit.

Égig érő 4G

A Telekom eseményének egyik legizgalmasabb bejelentése ugyanakkor nem az 5G-hez, hanem annak elődjéhez kapcsolódik: a szolgáltató a európai repülőgépeket szórja meg 4G hálózattal. A vállalat partnereivel, a Nokiával és az Inmarsattal befejezte a 292 bázisállomásból álló, 30 országot átszelő hálózat 18 hónapig tartó kiépítését. A bázisállomások egy a repülők hasán elhelyezett, egy söröskorsónál kisebb antennával veszik majd fel a kapcsolatot, amely 75 megabites sávszélességet biztosít a gépeknek, 100 milliszekundumos késleltetés mellett - ez utóbbi akár tizede is lehet a hagyományos műholdas megoldásoknak, mint amilyeneket a Lufthansa gépein is láthatunk - amelyhez az online kapcsolat ugyancsak a Deutsche Telekomtól érkezik. Persze a szolgáltató földi adótornyos megoldása sem sebezhetetlen, amennyiben a gép épp egy "vakfolt" fölött repülne át, a rendszer az Inmarsat műholdjára támaszkodik. Ehhez ugyan szükség van a műholdas kapcsolathoz használatos, nagyobb méretű hardverre is, ugyanakkor ebből egy a Lufthansánál használt megoldásoknál jóval kompaktabb kiadást szerelnek a Telekom kezdeményezésben részt vevő gépekre. Az éles tesztek egyébként már most is folynak, 60 gépre már felkerült a technológia, azt azonban még nem tudni mely légitársaság vagy légitársaságok kötelékében.

A rendezvényen a szolgáltató élőben demózta is a megoldást, az eseményre LTE videohíváson keresztül Manuel Neuer német világbajnok labdarúgó is becsatlakozott, egy épp levegőben lévő utasszállító fedélzetéről, az adás pedig a néhány perces beszélgetés alatt végig stabil maradt, néha érződött minimális késés - akárcsak egy hagyományos "földi" videóhívásnál.

Mindezek mellett egy egészen váratlan trendhez is csatlakozik a Deutsche Telekom, a cég ugyanis bejelentette saját okoshangszóróját, amelyhez ugyancsak saját, hangalapú interfészt is fejleszt - utóbbi a "Hello Magenta" varázsszóra engedelmeskedik majd a hangparancsoknak. A megoldással a cég különböző otthoni szolgáltatásai lesznek vezérelhetők idén nyártól, illetve az eszközre a támogatott régiókban - biztos ami biztos - az Alexa is utat talál. Végül de nem utolsó sorban a vállalat a Zeiss-szel tavaly bejelentett, okosszemüveg fejlesztését célzó együttműködését sem felejtette el, az idénre egy Tooz Technologies néven indított, fele-fele arányban finanszírozott közös vállalkozásban csúcsosodott ki, amely zászlója alatt összegyűjtik a kapcsolódó fejlesztési projekteket.