Samsung Galaxy S9: ha nem romlott el, ne javítsd meg

Eldördült a startpisztoly a 2018-as MWC-n, körvonalazódnak az idei okostelefon-piaci trendek. Az új generációs formaterveket tavaly bebetonozták a gyártók, idén a friss vas és a kamerák kerültek fókuszba. Ahogy az lenni szokott, a Samsung az elsők között leplezte le saját újdonságait: a Galaxy S9 széria a várakozásoknak, pletykáknak megfelelő újításokkal debütált.

Ahogy tavaly, most is két új modell érkezik, a megszokott nevezéktannal, Galaxy S9 és S9+ néven. A külső szinte egyáltalán nem változott az S8 sorozathoz képest, a készülékek előlapját itt is szinte teljes egészében kitölti az S9 esetében 5,8 az S9+-nál pedig 6,2 hüvelykes kijelző, ívelt szélekkel, és a hátoldalra is hajlított szélű üvegborítás került, fémkerettel övezve. A Samsung láthatóan elégedett a tavalyi formaterv sikerével, nem akar változtatni a jól bevált recepten - igaz olyan sok tere nem is lenne rá, hiszen a panel mellett már szinte semmilyen megkülönböztető dizájnelemnek nem marad hely a telefon peremein. Persze ott van még az iPhone X-ből megismert "kameraszigetes" megoldás, szerencsére azonban a Samsung nem ment el ebbe az irányba.

Samsung Galaxy S9+

A gyártó tehát a fentieknek megfelelően megtartja a tavaly bevezetett méretet és 18,5:9-es képarányt - utóbbit egyébként mára a középkategóriában is meghonosította. Természetesen idén is Super AMOLED panelekről van szó, Quad HD, azaz 1440x2960 pixel felbontással, ami a nagyobb modellnél 529, a kisebbnél 570 PPI pixelsűrűségre elég - marad tehát a generációk óta megszokott, pengeéles kép. A tavaly a kamera mellé ebrudalt ujjlenyomat-olvasó pozíciója azonban szerencsére nem vált szokássá, a gyártónak sikerült a szenzornak méltóbb helyet találni a kamera alatt, így a telefonok sokkal kényelmesebben oldhatók fel, az optikát borító üveg összetapogatása nélkül, illetve a hátoldal is eggyel esztétikusabb megjelenést kap. Az ujjlenyomat-szenzor elhelyezése egyébként az egyetlen jól kivehető megjelenésbeli eltérés az S8 és S9 modellek között, ha a cég a régi helyen hagyja az érzékelőt, jóformán lehetetlen lenne megkülönböztetni a két modellt.

Beigazolódott a jóslat, itt az állítható blende

Az S9+-nál már más a helyzet, ugyanis esetében a magányos hátlapi kamera helyét mindjárt kettő váltotta fel, amelyek egymás fölött helyezkednek el. De nem a szenzor duplázása az igazi újítás az S9 széria részéről, sokkal inkább az, hogy a kamerákat a cég mindkét modellnél változtatható rekesznyílással szerelte fel (az S9+ esetében csak az egyik szenzort). A 12 megapixeles szenzorok elé szerelt apró blende ugyanakkor nem állítható teljesen szabadon, azzal f/1.5 és f/2.4 értékek között válthatunk, az aktuális fényviszonyoknak megfelelően. Az S9+-nál az állítható blendés kamera alá egy második is kerül, ezzel kétszeres optikai zoomot érhetünk el - a 12 megapixeles kamera lényegében ugyanaz a szenzor, amelyet a Note8 hátoldalán is láthatunk. Az S9 széria összes hátlapi kamerájához tartozik optikai képstabilizáció is. Az előlapi kamerákkal a Samsung nem sokat teketóriázott, ugyanazokat a 8 megapixeles darabokat tette az S9-ekre, amelyeket tavaly, az S8-okon is megismertünk. Persze az utóbbiak mellett az előlapon még további érzékelők is figyelnek, mint a telefon feloldásához ugyancsak bevethető, a cégtől már ismert íriszszkenner, amely az arcfelismeréssel együtt működve azonosítja be a felhasználót.

Nincs menekvés az ujjlenyomatok elől

A telefonok másik kiemelten fontos újítása, ahogy az minden évben lenni szokott, a processzor, amelyből a legfrissebb Galaxy modellekbe az év elején megismert, Exynos 9810 chip kerül. A lapka a gyártó új, Mongoose M3 magjait használja, amelyek komoly, akár 50 százalékos teljesítménynövekedést hoznak a korábbi generációhoz képest, azonos órajel mellett. Utóbbi magokból négy darabot találunk a processzorban, 2,8 gigahertzre állítva, mellettük pedig további négy, Cortex-A55 mag ketyeg 1,7 gigahertzen. A chip mellett az S9+-ban 6, az S9-ben pedig 4 gigbájt RAM-ot találunk, 64, 128 vagy 256 gigabájt tárhellyel, ami a két SIM-es modelleknél microSD-vel tovább bővíthető. A legújabb Galaxy csúcsmodelleket is bátran bevihetjük a zuhany alá, miután IP68-as minősítést kaptak, így másfél méterig 30 percen keresztül vízállók. Változás továbbá akkumulátorfronton sem történt, a nagyobb telefonban maradt 3500, a kisebben 3000 mAh a telep kapacitása.

Samsung Galaxy S9

Nagyon személyes emojik és Bixby tolmács

A gyártó egy sor szoftveres újítással is igyekezett megkülönböztetni új modelljeit a piacon, ezek sorát pedig a személyre szabott emojikkal nyitotta. Az Apple-éhez hasonló módszerről van szó, amely a felhasználó arcát a kamerán keresztül követve, animált karakterekkel imitálja valós időben az arcmozgást - annyi különbséggel, hogy itt nem csak különböző előre megadott karakterekből lehet válogatni, a megoldás a felhasználó arcából készít egy karikatúra-jellegű animált figurát. Ebből aztán gifek hozhatók létre és oszthatók meg a kiválasztott közösségi vagy chatappban. A megoldás a maga nemében érdekes, hiszen a korábbinál sokkal személyesebb animált reakciók készíthetők vele, ugyanakkor a bemutató során nem mondhatni, hogy a karatkerek kifogástalanul követték volna az arcmozgást - ez persze az éles rajtig még sokat változhat.

Az eszközről természetesen a cég virtuális asszisztense, a Bixby sem ment sehova, a készülékek oldalain a hozzá tartozó dedikált gombot is megtaláljuk. Az asszisztenssel a cég olyan újdonságokat villogtatott, mint a Google World Lens megoldásából ismerős, kamerán keresztüli automatikus szövegfordítás - illetve ami sokkal érdekesebb, az egyes ételek kalóriatartalmának meghatározása, ugyancsak a kamerakép alapján, gépi tanulás segítségével. A begyűjtött adatokat a rendszer természetesen a Samsung Health-be menti. Amennyiben valóban működik, nagyon is előremutató megoldásról van szó, amely az eddigi legjobb funkciója lehet a cég egészségappjának, amellyel így nem csak az elégetett, de a bevitt kalóriák is egyszerűen követhetők. Persze egyelőre kérdéses, hogy a szoftver képes lesz-e elég pontosan felismerni az ételeket-italokat, illetve nem utolsó sorban az adagok méretét, netán hogy mennyi nokedli bújik meg a pörkölt alatt.

Érdekes módon a cég a DeX dokkolóra és az asztali üzemmódra nem tért ki különösebben a bejelentésen, noha a bemutatóteremben ott volt a telefonokhoz szánt, új generációs dokkoló is. Utóbbi visszafelé kompatibilis az S8 szériával, abban a telefon vízszintesen helyezkedik el, így touchpadként is használható - ettől eltekintve azonban lényegében ugyanazt nyújtja, mint a tavalyi verzió.

Összességében a Samsung az eddig látottak alapján idén is egy tisztességes csúcsmodell-párost tett le az asztalra, noha a nagy újdonságérzet valahogy elmaradt, részben valószínűleg azért is, mert ebben a tekintetben a tavalyi jóval látványosabb dizájnváltás magasra tette a lécet. A változtatható rekeszérték nagy dobás lehet a cég részéről, persze hogy mennyire, az majd a gyakorlatban derül ki. Magyarországon az S9 modell 280 ezer forintról indul, az S9+ ajánlott fogyasztói indulóára pedig 310 ezer forint lesz. A telefonok már előrendelhetők, március 16-tól pedig a boltokban is megvásárolhatók, kék, lila és fekete színekben. Az előrendelési időszak alatt egyébként a gyártó akciót is indít és 30 ezer forintért beszámítja a vásárlók régi okostelefonjait.