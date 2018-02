Hamarosan érkeznek az első 8K televíziók

A tajvani érdekeltségű AU Optronics (AUO) már az idei év első felében elkezdi szállítani televíziókhoz tervezett 8K felbontású kijelzőpaneljeit. A 65 és 85 hüvelyk, vagyis 165 és 215 centiméteres képátló közé eső komponensekre épülő első termékek az idei év második felében, vélhetően az utolsó negyedévben, a karácsonyi szezon előtt kerülhetnek piacra. Ennek ellenére viszonylag lassú terjedésre lehet számítani. A 65 hüvelyknél nagyobb 8K televíziók piaci részesedése 2020-ra mindössze a nagyjából 10 százalékos küszöböt érheti el.

Utóbbi azt is jelenti, hogy várhatóan még több évig a 4K (és a Full HD) televíziók teszik majd ki forgalom oroszlánrészét. Az AUO arra számít, hogy a 4K modellek penetrációja viszonylag nagyot nőhet az idei év során, amivel 2018 végére részesedésük a 40 százalékot is meghaladhatja. A tajvani cég szerint mindez azzal is jár majd, hogy az 50 hüvelyk feletti televíziók esetében a 4K felbontás válik kvázi sztenderdé, a Full HD elsősorban az ennél kisebb, belépőszintű modellek esetében marad meg. A tajvani gyártó számításai szerint idén nagyot nő a 65 hüvelyk feletti, TV-khez tervezett panelekből befolyt forgalma, amely a prognózis szerint akár 40-50 százalékkal is meghaladhatja majd a 2017-ben elért összeget.

A feljebb említett, viszonylag lassú 8K terjedés mögött elsősorban most is a megfelelő tartalom hiánya állhat. A négy darab 4K (vagy tizenhat Full HD) képet megjeleníteni képes felbontást ugyanis per pillanat jóformán semmi sem támogatja. Az első 8K-s televízióadás apropóját a 2020-as tokiói nyári olimpia adhatja majd, amelyet az NHK közszolgálati műsorszolgáltató a szóban forgó felbontásban sugároz majd 22.2 csatornás hangzás mellett. A televízió jelenleg épp a műsorszórási mód tesztelésén dolgozik, amire a most zajló téli olimpiai játékok lehetőségét használja ki.

A 8K műsorkészítés akadályai mögött egyébként prózai okok állnak. A 8K felbontásra képes kamerák választéka ugyanis egyelőre igencsak szűkös, az elérhető termékek pedig több tízezer dollárba kerülnek. Emellett az utómunka sem triviális, hisz a rögzített mozgóképeknél a 4K felbontás pixelszámának négyszeresével kell dolgozni, amelyhez értelemszerűen a jelenlegi sztenderd erőforrások többszörösére lehet szükség.