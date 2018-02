Gépi tanulásos hirdetőeszközt hozott a Google AdSense

Új hirdetési megoldást jelentetett meg a Google, amely a gépi tanulás technológiájával automatikusan helyezi el a hirdetéseket az oldalon, és monetizációs döntéseket is hoz a kiadók helyett - írja az Inside AdSense közleménye. A Google szerint az Auto ads megoldással a laptulajdonosok időt és pénzt spórolhatnak, mivel nem kell foglalkozniuk a kézi hirdetéskiválasztással és az elhelyezés optimalizálásával, de a félelmek szerint ezzel a vállalat túlzott hatalmat kap a reklámok típusának és mennyiségének kiválasztásában.

Az Auto ads figyelembe veszi a közlemény szerint, hogy várhatóan milyen hirdetés fog jól teljesíteni az oldalon, és ebben tud a gépi tanulás folyamatosan jobb eredményeket felmutatni az analitika vizsgálata alapján. Ezenkívül a rendszer magától keresi a lehetőségeket, hogy az üres helyeken milyen új hirdetést tudna megjeleníteni. Így olyan területeket is fel tud fedezni az Auto ads az oldalon, amelyet a kiadó nem tesztelt korábban, és ez magasabb monetizációhoz vezethet - állítja a vállalat. A tavaly szeptember óta futó béta teszt tapasztalatai alapján a cégek 5-15 százalékos bevételnövekedésről számoltak be - nyilatkozta egy szóvivő a TechCrunch-nak.

Az új megoldást használó kiadóknak egy kódot kell beilleszteni minden egyes oldalra, ahol az Auto ads eszközt szeretnék használni. A felhasználók kapcsolókkal választhatnak a My ads beállításokon belül, hogy milyen reklámokat vennének igénybe. A hirdetéstípusok közé tartozik például a szöveges vagy display megoldás, amelyből a Google dönti el automatikusan a méretet, az elhelyezést és a stílust. A natív lehetőségek közül pedig választható a cikk bekezdései közé ékelődő reklám, egy hírfolyamban szereplő listaelem vagy a tartalomajánlók között megjelenő hirdetés. Továbbá lehetnek az oldal alján vagy a teljes oldalon megjelenő mobilhirdetések, melyekből a korábbi verziót a rendszer automatikusan Auto ads verzióvá migrálja. Szintén egy kapcsolóval lehet dönteni arról, hogy a felhasználó engedélyezi-e, hogy az oldalon teljesen automatikusan újabb formátumok is megjelenhessenek. A módszer az AMP oldalakon is működik, ahol az AMP Auto ads kódot kell alkalmazni.

Nem kell eltávolítani a korábban kézzel elhelyezett hirdetéséket, mert az Auto ads képes figyelembe venni, hogy az oldal mely részein jelent meg korábban a Google reklámja. Ha pedig a gépi tanulásos hirdetéselhelyező megoldás mégsem válik be, akkor a kiadók eltávolíthatják azt az oldalról, és visszatérhetnek a kézi optimalizáláshoz. Bár a hozzászólók közt olyan is megjelent, aki szerint az eltávolítás után nem lehetett újra megjeleníteni a korábban beállított reklámjait, ezt a hibát valószínűleg javítja a Google.

Egyelőre viszont a felhasználók részéről többségében pozitív a fogadtatás, mivel a kevésbé tapasztalt és kevesebb erőforrással rendelkező oldaltulajdonosoknak valóban segítséget jelent az automata rendszer. Az Auto ads a Google egyik törekvésének része, hogy minél több megoldásába mesterséges intelligenciát építsen be. Ráadásul így a cég a hirdetéstípusokat is a saját elvárásainak és a Better Ads szabványainak megfelelően tudja alakítani. Azonban így a Google felhatalmazást kap annak eldöntéséről is, hogy egy oldalon mennyi hirdetés jenlejen meg, és a Webmaster World-ön megszólaló tesztelők szerint a rendszer ki is használta az alkalmat, hogy reklámokkal szórja tele az oldalukat. A "felhasználóbarát" reklámelhelyezést ígérő Auto ads megoldásnak ezt a problémát mindenképp meg kellene oldani, hogy az oldaltulajdonosok szívesebben vegyék igénybe hosszabb távon mint a kézi reklámelhelyezést.