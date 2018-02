Már a Mixer-streamerektől is lehet játékot venni

Végre a Microsoft játékközvetítő platformja, a Mixer is biztosítja a lehetőséget a streamereknek, hogy a közvetített játékok megvásárolhatók legyenek a profiljukon keresztül, és ezáltal a nézőik támogathassák őket, számol be róla a Mixer bogbejegyzése. A közelgő Direct Purchase funkciót közel egy hónapja harangozta be a vállalat, más lehetőségekkel együtt, de a tesztfázist követően az előnézeti verzió csak most indult el.

A szolgáltatás részeként a streamerek csak a Microsoft Store-ban megtalálható termékeket ajánlhatnak, akár alap játékokat, speciális kiadásokat (Deluxe, Definitive, Collectors), letölthető tartalmakat vagy add-on csomagokat, amibe beleérthetőek az Xbox, Windows 10 és Xbox Play Anywhere termékek egyaránt. Ezek közül mindegyik megvásárolható közvetlenül a játékos Mixer csatornájából, anélkül, hogy az aktuális közvetítésből ki kellene lépni. Miután egy vásárló megvette a terméket, az automatikusan hozzáadódik az Xboxához vagy Windows 10 könyvtárához, ahonnan később letölthető - token vagy kód beírása nélkül.

Összesen 5 ezer olyan játékos van a platformon, aki lehetőséget kaphat majd, hogy elkezdje a termékek árusítását a partnerprogramban, amelynek feltétele többek közt legalább 750 követő és az elmúlt 2 hónapban legalább 50 néző minden közvetítés teljes hossza alatt. A szolgáltatást fokozatosan teszi számukra elérhetővé vállalat, így a nagyobb támogatóbázissal rendelkezők már hozzájuthattak, a többiek pedig a következő "néhány hónapon" belül fognak. A kiválasztott játékosoknak először a funkciót kell aktiválnia, utána pedig megadni a lehetőségek közül - a fiókbeállítás csatornakezelés menüpontján belül -, hogy mit szeretne elérhetővé tenni a saját csatornáján keresztül. Az is kiderült, hogy a Microsoft 5 százalékot fog fizetni a streamereknek minden vásárlás után.

Idén a Microsoft igyekszik hangsúlyt fektetni arra, hogy bevonzza a streamereket és ezáltal a látogatókat, valószínűleg emiatt kezdi kibővíteni a pénzkeresési lehetőségeket. Az eddig bejelentett megoldások viszont egyelőre mind olyanok, köztük a játékértékesítési funkció is, amellyel a konkurens és sokkal nagyobb játékos, illetve látogatószámmal bíró Twitch már régóta rendelkezik. Ráadásul a legnagyobb versenytárs ugyanúgy 5 százalékot ad a feltételezhetően sokkal több vásárlás után, és nem csak a partnereinek, hanem a kevesebb nézővel rendelkező Affiliate tagjainak is. A Direct Purchase funkció elindítása tehát nem jelent versenyelőnyt a Mixer számára, de legalább a versenyhátrányt elkezdte ledolgozni, és még ezután jön a streamereknek a többi pénzkereseti lehetőség, mint például a Mixeren belüli közvetlen adomány.