Nagyvállalati plecsnit osztogat a Google

Újra és újra nekifohászkodik a Google az Android-ökoszisztéma rendbetételének, most megint egy ilyen próbálkozást jelentett be a vállalat. Az Android Enterprise Recommended minősítési rendszer a készülékek káoszában segít eligazodni, a minősítést megszerző eszközök (és később megoldások) esetében a Google garantálja, hogy azok nagyvállalati bevetésre is alkalmasak, képesek megfelelni a legnagyobb szervezetek igényeinek is.

A programra nagy szükség van, a változatos mobileszközök ugyanis egészen más nagyvállalati képességeket kínáltak, a Google most egy olyan minimum szintet vezet be az AER-rel, amelyet teljesítő készülékektől egységes funkcionalitás várható el. A szintet ráadásul úgy lőtte be a Google, hogy nem csak a zászlóshajók, hanem adott esetben belépő szintű telefonok is teljesíteni tudják, így a teljes szervezet lefedhető AER-es mobilokkal.

Nincs alacsonyan a léc

A plecsni azoknak a telefonoknak jár, amelyek a Google által megszabott kritériumrendszernek megfelelnek. A hardverre nagyon alacsony korlátokat állapított meg a cég, mindössze 2 gigabájt RAM, 32 gigabájt háttértár, 1,4 GHz-es processzor, illetve 10/2 megapixeles kamera (hátlapi/előlapi) az előírás, emellett 64 bites CPU és 8 órás akkus üzemidő a megfelelőség minimuma - ezt szinte minden ma megvásárolható telefon teljesíteni tudja.

A szoftveres környezetre vonatkoznak a szigorúbb megkötések, a készüléken legalább Android 7.0-nak kell futina, amelyet a gyártónak maximum 90 napos késéssel rendszeresen biztonsági frissítésekkel kell ellátnia - három hosszú éven keresztül. Emellett a főverziót is kötelező lesz frissíteni, a kurrens főverzió mellett még egy főverziót ki kell rá adni az eszköz élettartama alatt.

És ezzel elérkeztünk a kötelezően támogatott nagyvállalati technológiákhoz is. A listán szerepel a frissen rajtoló zero-touch enrollment, a QR-kód alapú nagyvállalati rendszerbeléptetés is, mint elvárás. Ezen felül az alapértelmezett alkalmazások központilag menedzselhetőnek kell lenniük, ide tartozik a kamera vagy a tárcsázó, a beállítások illetve például a névjegyzék is. Az eszköznek pedig értelemszerűen használnia kell a meglévő Managed devices, Work profile és Enrollment API-kat is.

Néhány minősített telefon

Megkötés van az eszközök elérhetőségére is, azokat kötelező elérhetővé tenni közvetlenül a gyártótól vagy disztribútorokon keresztül, szolgáltatófüggetlenül is. Ez alól kivételt csak azok az eszközök jelentenek, amelyeket kizárólag egy országban értékesít a gyártó - ezt egyedi jelleggel bírálja el a Google.

Indulásra a Google már néhány gyártó telelefonjára már kiadta az igazoló plecsnit, eszerint a BlackBerry KeyOne és Motion, a Google Pixelek első és második generációja, a Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, P10, P10 Plus és Lite illetve P smart, az LG-től a V30 és a G6, a Motorola X4 és Z2, a Nokia 8 illetve néhány Sony modell. A látványos hiányzó a Samsung, a dél-koreai gyártó egyik termékére se került fel a minősítés. Ennek több oka lehet, jó eséllyel az, hogy a Google-féle nagyvállalati androidos API-k helyett inkább saját, nem kompatibilis Knox megoldását tolja, nem sikertelenül.

A Google mindenesetre gyorsan leszögezi, hogy a minősített termékek listája a következő napokban-hetekben még bővülni fog, például ütés és vízálló termékekkel. Az AER pedig a gyártókon túl mobilszolgáltatókkal, EMM-szállítókkal és rendszerintegrátorokkal is dolgozik majd az ökoszisztéma életre lehelésén.