Felsorakoztak a szolgáltatók az ARM alapú Windows 10-es PC-k mögött

A szolgáltatók vállán törhetnek be a piacra az ARM lapkára építő, folyamatosan aktív Windows 10-es notebookok: a Qualcomm bejelentette, számos nagy mobilszolgáltató már megkezdte az előkészületeket, hogy felvegye alacsony fogyasztású, saját SIM-mel és online kapcsolattal rendelkező gépeket kínálatába, illetve azokhoz egyedi szolgáltatáscsomagok indítását is tervezi. A chipgyártó közleménye szerint a vállalatok a PC-kre szabott, költséghatékony díjcsomagokat készítenek elő világszerte, beleértve Ázsiát, Ausztráliát, Észak-Amerikát és Európát is.

Jelen állás szerint Franciaországban a Transatel, Németországban nem meglepő módon a Deutsche Telekom, Írországban a Cubic, Spanyolországban a Telefónica, Svájcban a Swisscom, Olaszországban pedig a TIM karolja majd fel a mindig online PC-ket, a sorhoz továbbá az Egyesült Királyságban az EE, az Egyesült Államokban a Sprint, a Verizon, a T-Mobile és az AT&T, Ausztráliában a Telstra, Kínában pedig a China Telecom és a CMCC is csatlakozik. Az ARM-os gépekre szabott csomagokkal a szolgáltatók egységesen "akár" gigabites 4G/LTE kapcsolatot ígérnek.

A szóban forgó, ARM lapkákra, egész pontosan a Qualcomm tavalyi csúcs-mobilchipjére, a Snapdragon 835-re építő gépek már több gyártó logója alatt is feltűntek, hasonló géppel a Lenovo, a HP és az ASUS is felvillantotta már saját elképzelését a mindig online PC-kről. A készülékek egyik legnagyobb erőssége, persze a folyamatos, saját internetkapcsolat mellett, a mobilchipnek köszönhető, kiemelkedően jó üzemidő: az ASUS NovaGo modellje például 22 órát ígér, de a HP Envy X2 készülékének sincs szégyenkeznivalója a maga 20 órájával - persze ezek egyelőre csak a gyártók által közölt számok, az "ideális" használatra vonatkoztatva, az igazi állóképesség majd a megjelenést követően derül ki.

Az ARM-os gépeknek persze árnyoldala is akad, azokon ugyanis nem a hagyományos Windows 10, hanem Windows 10 S rendszer fut, amely kizárólag a Widnows Store-ból telepített alkalmazásokat képes futtatni. Érdekes, hogy az "S" kiadás nem a Windows 10 Home-ra, hanem a Pro verzióra épít, így a telepíthető szoftverekkel kapcsolatos megkötésekért cserébe több erősséget is örököl, mint a Bitlocker háttértár-titkosítás, a nagyvállalati barangolás (enterprise roaming), valamint a Windows Store for Business és a Windows Update for Business támogatása. A rendszer újdonságairól egyébként tavaly részletesen megemlékeztünk.

A napokon belül rajtoló barcelonai Mobile World Congressen valószínűleg még több gyártótól láthatunk majd a szegmenst célzó ARM-os modelleket, illetve még ebben a negyedévben feltűnnek a majd az eszközök a boltok polcain is.

A készülékekkel kapcsolatban megkeressük a hazai mobilszolgáltatókat is, amint választ kapunk, frissítjük a cikket!