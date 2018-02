Autókkal versenyez az Apple a kobaltért

Szokatlan problémával nézhet szembe az Apple - derül ki a Bloomberg híréből. A cupertinói vállalatot ugyanis aggasztja az elektromos autók térnyerése, amely miatt jelentősen megugrott az igény lítiumion-akkumulátorokra, illetve az azokhoz szükséges különböző nyersanyagokra. Emiatt az Apple most azon dolgozik, hogy bebiztosítsa a saját terméki gyártásához szükséges alapanyagokat, azok közül is elsősorban a relatíve korlátozott mennyiségben elérhető kobaltot. A kaliforniai székhelyű vállalat állítólag már előrehaladott tárgyalásokat folytat különböző bányákkal, amelyeknél a hírek szerint több ezer tonna nyersanyagra adna le megrendelést, kvázi bebiztosítva magát a következő, várhatóan szűkös évekre.

A probléma alapja, hogy a ma már a legtöbb mobil eszközben a telep szerepét betöltő lítiumion-akkumulátor gyártásához mangán és nikkel mellett kobaltra van szükség. A pozitív elektróda (katód) jellemzően lítium-fémoxidot tartalmaz, általában LiCoO2 (lítium- kobalt-dioxid) rétegstruktúrában. A három alapvető összetevőből világszinten a kobaltból áll rendelkezésre a legkevesebb mennyiség. Az átmenetifémek közé sorolt elemből messze a legtöbbet Kongóban termelik ki, a korábbi hírek szerint jellemzően embertelen körülmények között. A közép-afrikai országból nagyjából 66 000 tonna kobalt érkezik, a második és harmadik helyezett Kína és Kanada pedig ennek csak töredékét, körülbelül 7700 és 7300 tonnát termel ki.

Az USA egyik geológia felmérése szerint nagyjából a lítiumion-akkumulátorok fele kerül okstelefonokba és elektromos autókba, amiből utóbbiak gyártása jelenleg egy nagyjából 10 százalék körüli mennyiséget emészthet fel. A következő pár évben viszont utóbbi a szám borítékolhatóan megugrik majd, köszönhetően a folyamatosan, egyre szélesebb körben piacra kerülő elektromos járműveknek. Ennek potenciális hatását jól mutatja, hogy a Volkswagen tavaly egy tendert írt ki a közvetlen kobaltbeszállító szerepére, amely 2019-től számítva 10 évre lépett volna érvénybe. A német gyártó viszont erre az időtartamra fix árat szeretett volna kialkudni, amely az elmúlt nagyjából két évben tapasztalt meredek emelkedés miatt végül nem sikerült.

A hírek szerint viszont a konkurens BMW jó úton halad, hogy nyélbe üssön egy hasonló megállapodást. Vélhetően ugyanezen dolgozik az Apple is, amely negyedévente nagyjából 80-100 millió darab Lítiumion-akkumulátorral szerelt terméket szállít le, ez pedig a forgalom közel 90 százalékáért felel. A cupertinóiak számára tehát létszükséglet a stabil ellátás, amely a termékek előállítási költségét is számottevően befolyásolja. A átmenetifém ugyanis az akkumulátorok árának nagyjából 35-40 százalékát teszik ki, egy esetleges további áremelkedés pedig tovább növelheti az arányt. Az Apple ennek is próbálhat elébe menni, a Bloomberg szerint már nagyjából egy éve folynak az egyeztetések, a tárgyalófelek azonban mindez idáig nem kötöttek szerződést. Egy esetleges sikeres megegyezés azonban nem jelenti majd azt, hogy az Apple saját akkuk készítésébe kezd, csupán az egyik nyersanyagot fogja biztosítani mindenkori gyártópartnerének a kritikus fontosságú komponensek előállításához.