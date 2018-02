Automatikus linknyírót kapott a Chrome 64

Az elmúlt héten bemutatkozott Chrome 64 kapcsán a legnagyobb visszhangot annak beépített hirdetésblokkolója keltette - nem csak azért,mert egy jellemzően megosztó gyakorlatról van szó, hanem mert az éppen egy online hirdetésekkel foglalkozó cég böngészőjében tűnik fel. A funkciót övező pro-kontra hangzavarban így nem sok vizibilitás jutott a 64-es verzió más újdonságainak, pedig akadt még belőlük a böngészőben.

Ilyen apró, de praktikus újítás, hogy a Chrome 64 már automatikusan rövidebbre nyesi a túlburjánzó egyedi (referral) hivatkozásokat azok másolásakor, hogy a felhasználóknak ne kezelhetetlen karakterhalmokat kelljen megosztani. Az URL-ek rövidítését amelyre először az Android Police figyelt fel, nem kell külön bekapcsolni, az alapértelmezetten megtörténik, a Chrome megosztási menüjét használva, vagy akár az adott oldalról kimásolva a karakterláncot. Ezzel természetesen az egyedi azonosító továbbra sem veszik el, a link a későbbiekben is a hosszabb verzióval majdnem teljesen egyenértékű funkciót tölt be. A linkből legfeljebb olyan komponensek tűnhetnek el, mint az oldal görgetési pozícióját meghatározó tagek, ezek híján értelemszerűen az adott weblap tetejét tölti be a böngésző. Mindenesetre ha valamilyen okból mégis az eredeti hivatkozásra lenne szükség, az az URL sávból kimásolva továbbra is változtatás nélkül elérhető.

Kép: Android Police

Ugyancsak lényeges újítás, hogy a Chrome-ba a frissítéssel már a HDR támogatása is megérkezett, legalábbis a Fall Creators Update-tel rendelkező Windows 10 rendszereknél, így a HDR-kompatibilis grafikus kártyával és kijelzővel rendelkező felhasználók már a böngészőből is fogyaszthatják a látványos kontrasztokkal megspékelt tartalmakat. Ennek megfelelően a HDR címke az arra felkészített YouTube videók minőségválasztó menüjében is megjelenik.

Említést érdemel még, hogy a Chrome 64-ben a Google a webről is támadható Spectre sebezhetőséget is orvosolja, valamint 53 további biztonsági frissítést is mellékel az új verzióhoz, amelyek többek között a DevToolsban megbújó XSS sebezhetőségeket, és a WebGL-ben talált puffertúlcsordulásos hibát is foltoznak. A legfontosabb javításokat felsoroló oldalon egyébként a keresőóriás azt is felsorolja, hogy az egyes hibák mennyi fejpénzt értek a megtalálóknak, a lista az 500 dolláros sebezhetőségektől egészen a 4000 dolláros jutalmakig terjed.