Új funkciókat kap az IBM szoftveres tárolómegoldása

Számos újítással gazdagodik az IBM Spectrum Storage név alatt futó szoftveres tárolómegoldása (software defined storage, SDS), amely elsősorban a nagyvállalatok adattárolási és -kezelési feladatait hivatott egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni. A Nagy Kék fejlesztései nagyobb biztonság mellett könnyebb menedzselhetőséget és jobb skálázhatóságot ígérnek, amelyek összességében a költségekre is kedvező hatása lehetnek. Az IBM három évvel ezelőtt jelentette be, hogy egy nagyobb, összesen 1 milliárd dolláros összeget fordít szoftveresen meghatározott tárolómegoldásainak továbbfejlesztésére. A befektetés eddig jó döntésnek bizonyult, az elmúlt egy évben folyamatosan növekedett a tárolós részleg forgalma, amely a legutóbbi negyedévben 7 százalékos gyarapodásról adott hírt, amelyből az SDS megoldások is kivették részüket.

Az IBM szerint a folyamatosan és nagy ütemben (a cég szerint exponenciálisan) növekvő adatmennyiség a fejlesztések legfőbb katalizátora, az igények kvázi ugrásszerű változása mögött pedig első helyen állnak az AI-val kapcsolatos technológiák, például a gépi tanulás. A nagyvállalatok körében egyre nagyobb igény mutatkozik a villámgyors hozzáférésre, a hatékonyabb üzletmenethez rugalmasabb, gyorsabb betekintést szeretnének a döntéshozók, amely kiszolgáláshoz megfelelő tárolórendszer szükséges.

A Nagy Kék ezek szellemében mutatta be a Spectrum NAS fejlesztését, amelyet kifejezetten scale-out környezethez készített. A Microsoft ökoszisztémáját is támogató szoftver sztenderd (olcsó) x86-os rendszereken futtatható dedikált (bare metal), illetve virtuális szervereken egyaránt. Az IBM szerint szoftveres megoldásuk nagyvállalati képességeket kínál az SDS-re jellemző egyszerűség mellett, eközben pedig a kiadások relatíve alacsonyan tarthatóak. A cég szerint a telepítés egyszerű és gyors, akár 30 perc alatt is elvégezhető. A Spectrum NAS natív NFS támogatás mellett a Microsoft SMB protokolljait is támogatja, miközben a rendszer magas rendelkezésre állást és hibatűrést kínál, központi hibalehetőség (single point of failure) nélkül.

A sorban következő Spectrum Connect az IBM tárolómegoldásai és a különböző felhők közötti orkesztráció kiterjesztésére hivatott. A szoftveres megoldás több, mint 440 különböző virtualizált tárolórendszert támogat, a listán pedig az IBM mellett más cégek megoldásai (pl. VMware) is szerepelnek. A Connect egyetlen, egységes menedzsmenteszközzel oldja meg a különböző tárolókörnyezetek kezelését, vagyis a privisioningot, a monitorozást, illetve az automatizálást konténerezett, VMware, vagy Microsoft környezetben.

A Spectrum Virtualize elsősorban a költségek hatékonyabb csökkentésére hivatott. Az IBM ígérete szerint szoftveres megoldása akár háromszor gyorsabban is kezelheti a tömörített köteteket, egyetlen rendszeren akár 10 000 darabos mennyiségig. A szoftver a Nagy Kék Storwize, SVC, és FlashSystem V900 tárolórendszerei mellett még több, mint 440 különböző, más gyártóktól származó vasra telepíthető. A Spectrum Protect Plus már az adatbiztonságra fókuszál, ezzel virtuális környezetekről készíthető biztonsági mentés, egyszerűen. A termék széleskörű adatbázis támogatást, gyors visszaállítást, illetve automatizált adatvédelmet és privisioningot kínál az IBM Cloudban futó VMware környezethez. A szoftver például képes felismerni a különféle ransomware-eket, amelyekről azonnal értesíti az üzemeltetőt.