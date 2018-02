Piacra kerül a Samsung legnagyobb kapacitású SSD-je

Küszöbön a Samsung kínálatának legnagyobb SSD-je. A vállalati környezetbe szánt, SAS csatolós PM1643 30,72 terabájt elérhető tárkapacitást kínál. A sztenderd 2,5 hüvelykes méretszabványú, 15 milliméter magas meghajtóban összesen 32 darab, fejenként 1 terabájt kapacitású NAND chip található, amelyek egyenként 16 darab 512 gigabites 3D NAND lapkából épülnek fel. Az új modell kapacitásával rádupláz kvázi elődjére, a korábbi, PM1633 sorozat legnagyobb tagját ugyanis egy 15,36 terabájtos modell jelenti. A dél-koreai vállalat eközben már dolgozik a következő kapacitásrekorderen, amely korábbi információmorzsák alapján a most bejelentettnél várhatóan négyszer nagyobb, 128 terabájtos lehet.

A meghajtó legfontosabb komponensének számító NAND chipek szerepét a cég aktuális legújabb fejlesztésű, 64 rétegű 3D NAND-ja (a cég terminológiájában V-NAND) tölti be. Ez jóformán minden paraméterében felülmúlja 48 rétegű elődjét, az új fejlesztés ugyanis 30 százalékkal növeli az egységnyi területre eső bitsűrűséget, miközben a cellák terhelhetősége is javult. A Samsung szerint a különféle változtatások áldásos hatása összességében 20 százalékkal hosszabb élettartamot eredményezett. A NAND ráadásul nem csak strapabíróbb, de elődjénél kevesebbet is fogyaszt, hála a 3,3 voltról 2,5 voltra redukált üzemi feszültségnek. Utóbbi szintén sokat nyom a latban, pláne egy olyan monstrumnál, amelyben összesen 512 darab lapka dolgozik.

A 12Gb/s SAS csatolós meghajtó 2100 MB/s-os szekvenciális olvasási, illetve 1700 MB/s írási tempóra képes. Véletlenszerű műveletek esetében olvasásra 400 000, írásra pedig 50 000 IOPS-ot adott meg a Samsung. Mindez ugyancsak komoly előrelépést jelent a 15,36 terabájtos modellhez képest, amely szekvenciális műveletekre 1200/900 MB/s-ot, véletlenszerűeknél pedig 195 000/31 000 IOPS-ot ígért, ám a tetemes javulás ellenére a Samsung új meghajtója (is) inkább olvasásintenzív környezetbe lehet majd ideális választás. A garanciális feltételekhez nem nyúlt a cég, maradt a napi egy teljes újraírás a jótállás teljes, 5 éves időtartamára, amely összesen 56 064 terabájtos (azaz 56 petabájtos) terhelhetőséget jelent.

A 32 terabájtosként emlegetett, ám valójában "csak" 30,72 terabájt tárhelyet kínáló modellt még nagyjából másfél éve, 2016 augusztusában lebegtette meg a Samsung. A lassú megjelenés mögött két ok állhatott: A Samsung csak a tavalyi év második felében futtatta fel a meghajtóhoz szükséges 64 rétegű 3D NAND-ok gyártását. Emellett vélhetően még a nagy adatközpontos berkekben is relatíve alacsony igény van az ekkora kapacitású, nem utolsó sorban pedig rendkívül drága SSD-kre. Bár a most piacra kerülő modell árát egyelőre nem közölte a Samsung, az előd nagyjából 10 000 dolláros árcédulájából nem nehéz kikövetkeztetni, hogy körülbelül mennyibe fog kerülni az új csúcsmodell.