Visszadolgozza magát a Macekbe az Nvidia?

Több, az Apple szoftveres ökoszisztémájára dolgozó mérnököt keres az Nvidia. A Santa Clara-i székhelyű chiptervező elsősorban macOS és Metal API fejlesztőket toboroz, a nyitott pozíciók számából ítélve pedig valószínűleg nem csak egy hobbiprojekt húzódhat a háttérben. A diszkrét GPU-k piacát jelenleg utcahosszal vezető Nvidia vélhetően megpróbálja visszatornászni magát a Macekbe, amelyek egy ideje kizárólag AMD-s GPU-kkal készülnek. Arról egyelőre csupán találgatni lehet, hogy a folyamat milyen stádiumban jár, a cég egyelőre csak fegyverkezik, vagy esetleg már konkrét megegyezést is kötött az Apple-lel.

Metált bírod?

A LinkedInen bárki számára fellelhető hirdetésekben macOS-hez keres fejlesztőmérnököket a cég, ezen belül pedig elsősorban az Apple külön bejáratú Metal API-ja van a fókuszban az OpenCL-lel karöltve. Előbbi, alacsony szintű hozzáférést biztosító alkalmazásprogramozási interfész a cupertinóiak teljes termékpalettáján átível, időközben pedig már a második iteráció is készül, vagyis az API megfelelő támogatása komoly szempont az Apple-nél.

Emellett egy újabb hirdetés az Nvidia gaming szolgáltatásaira, konkrétabban a GameStreamre, illetve a GeForce NOW-ra fókuszál, amely gyakorlatilag egy felhőben futó, bérelhető virtuális gép, erős grafikus processzorral. A szolgáltatás ennek megfelelően is viselkedik, elindítva a felhasználó beléphet saját Steam (vagy Origin, netán Uplay) fiókjába, letöltheti és futtathatja játékait, a rendszer pedig a terheléstől függően dinamikusan allokálja a játék alá a felhő CPU és GPU erőforrásait, tehát a számítási műveletek nem a kliensen futnak le. A továbbra is beta állapotú szolgáltatás a tavaly év eleji rajt óta Windows és Mac gépekre egyaránt elérhető, csupán egy megfelelő internetkapcsolat, illetve egy akár 10 éves MacBook is elég hozzá.

Ezzel ellentétben a GameStreamhez egy Windows-alapú, GeForce videokártyával szerelt erősebb PC, illetve a cég saját, nappaliba szánt eszköze, a Shield szükséges, utóbbira streameli a játékot a szoftver. Az álláshirdetés alapján az Nvidia Macre is elhozná a GameStreamet, ám ehhez bizonyosan egy GeForce-szal szerelt konfigurációra lesz szűkség, amely jelenleg nincs az Apple kínálatában. Emiatt legfeljebb csak külső GPU-val lehetne munkára bírni a funkciót, amelyet Thunderbolt csatolóval lehet a kompatibilis Macekhez kötni. Ehhez a lehetőséghez tavaly ősszel egy meghajtóprogramot is kiadott a cég.

A hirdetések alapján az Nvidia ez utóbbit szeretné tökéletesíteni, a motivációt pedig vélhetően nem az a néhány száz Mac tulajdonos jelentheti, aki külső GPU-t csatol Apple PC-jéhez. Santa Clara-i székhelyű chiptervező minden bizonnyal szeretne visszatérni az Apple beszállítói közé, amelyek nem túl hosszú listáján egészen nagyjából két évvel ezelőttig szerepelt. A cupertionóiak ekkor állították át a MacBook Prókat is Radeonokra, illetve az azóta megjelent iMac Próba is (újfent) Radeon került.

A korábbi szakítás okairól csak találgatások vannak, de a Radeonok térnyerésében vélhetően komoly szerepet játszott az AMD-től azóta már távozott Raja Koduri, amely 2013-as visszatérése előtt épp az Apple-nél dolgozott. A Koduri elvesztése miatti helyzetet meglovagolva az Nvidia egy vonzó üzleti ajánlattal valószínűleg meg tudná győzni az Apple-t az újabb partnerségről. A Santa Clara-i cég aktuális technológiai előnye ugyanis vitathatatlan, piacon lévő GPU-i lényegesen kedvezőbb teljesítmény/fogyasztás mutatóval rendelkeznek, mint a konkurens termékei, ebből pedig az összes Mac profitálhatna.

Az Nvidia számára vélhetően ugyancsak ösztönzést jelenthet, hogy ezzel a húzással a konkurens AMD igen nagy presztízsveszteséget szenvedne. Utóbbi cég Koduri távozása miatt a közelmúltban kénytelen volt átszervezni GPU-kat fejlesztő divíziójának vezetését, amely a hírek szerint a szép reményekkel indult GCN-t sutba vágva már egy teljesen új grafikus mikroarchitektúrán dolgozik, ám ez legkorábban csak valamikor a jövő évtized elején kerülhet piacra.